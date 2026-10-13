SBIホールディングスの多角的な事業は、銀行、証券、保険、資産管理、ベンチャーキャピタル、暗号化資産など多岐にわたります。この規模により、グループのサイバーセキュリティ戦略を統括し、コンピュータセキュリティ・インシデント対応チーム（CSIRT）を指揮するIT統括部長の浦輝征氏の役割が重要となっています。同氏は、日本の防御体制を形作っているトレンドの分析によって、国内のサイバーセキュリティ政策にも貢献しました。

同時に、規制当局からの要求は緊急性を増しました。金融庁は近年、金融機関に対し、サプライチェーン全体のセキュリティ強化や運用上のレジリエンスを高めることを求め、より強固で最新化されたアプローチの必要性を強調しています。

CSIRTでは、危機感が高まりました。「サイバーセキュリティは、金融機関にとって常に最優先事項です。しかし、従来のアプローチがもはや現実的ではないところまで来てしまいました」と浦氏は説明します。日本では、長期間検知されない侵害や高度な環境寄生型（LotL）攻撃などの注目度の高いインシデントが発生し、従来の予防のみのモデルでは不十分であることが確認されました。

特に、AI主導の複合型攻撃手法の増加により、予防と迅速な検知の両方を強化することが不可欠になりました。「ゼロトラストの前提に基づいて、環境全体を可視化し、プロセスを制御することにより、脅威の予防、検知、阻止ができるようにする必要がありました」と同氏は続けます。