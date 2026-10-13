SBIホールディングスは、日本を代表する金融グループの1つであり、600社以上の子会社を含む広大なエコシステム全体でサイバーリスクが高まっています。ステルス攻撃が増加し、規制当局がより強力な事業レジリエンスを求めるようになったため、同組織はラテラルムーブメント（横方向の移動）の防止、ゼロトラストの強化、大規模な事業運営の効率化を実現する方法を必要としていました。Akamai Guardicore Segmentationを使用することにより、通信パターンの視覚化、マイクロセグメンテーションによるシステムの分離、マルチクラウド環境とオンプレミス環境での高速かつ集中的な制御の実現を通じて、SBIホールディングスがこれらの目標を達成することができました。
「Akamai Guardicore Segmentationにより、運用上の負担を増やすことなく、数百社のセキュリティ基準を高められる手段がついに手に入りました」—浦輝征氏、SBIホールディングス株式会社、IT統括部長
巨大な金融グループ全体で増加するサイバー脅威への対処
日本でのサイバーセキュリティ危機の拡大に伴って要求された新たなアプローチ
SBIホールディングスの多角的な事業は、銀行、証券、保険、資産管理、ベンチャーキャピタル、暗号化資産など多岐にわたります。この規模により、グループのサイバーセキュリティ戦略を統括し、コンピュータセキュリティ・インシデント対応チーム（CSIRT）を指揮するIT統括部長の浦輝征氏の役割が重要となっています。同氏は、日本の防御体制を形作っているトレンドの分析によって、国内のサイバーセキュリティ政策にも貢献しました。
同時に、規制当局からの要求は緊急性を増しました。金融庁は近年、金融機関に対し、サプライチェーン全体のセキュリティ強化や運用上のレジリエンスを高めることを求め、より強固で最新化されたアプローチの必要性を強調しています。
CSIRTでは、危機感が高まりました。「サイバーセキュリティは、金融機関にとって常に最優先事項です。しかし、従来のアプローチがもはや現実的ではないところまで来てしまいました」と浦氏は説明します。日本では、長期間検知されない侵害や高度な環境寄生型（LotL）攻撃などの注目度の高いインシデントが発生し、従来の予防のみのモデルでは不十分であることが確認されました。
特に、AI主導の複合型攻撃手法の増加により、予防と迅速な検知の両方を強化することが不可欠になりました。「ゼロトラストの前提に基づいて、環境全体を可視化し、プロセスを制御することにより、脅威の予防、検知、阻止ができるようにする必要がありました」と同氏は続けます。
SBIホールディングスのマイクロセグメンテーション戦略の指針となったサイバーインシデントの知見
新たな規制が施行される前に、浦氏は侵害がエスカレートした理由を把握するため、グローバルなサイバーインシデントを分析しました。そして、3つの教訓が得られました。それは、侵害をグループ全体に波及させてはならないこと、ミッションクリティカルなシステムは下層のシステムから分離しなければならないこと、そして全体的なセキュリティは最も脆弱な子会社と同等の強さにしかならないことです。こうした知見をもとに、SBIホールディングスは、これらの原則を大きな規模で実行に移せるソリューションを検討しました。
グループでは、次のような機能を備えたマイクロセグメンテーションソリューションが必要でした。
- AWS、Microsoft Azure、オンプレミスのデータセンター、レガシーシステムのセキュリティを統合し、数千のエンドポイントと数百台のサーバーをカバーできること
- 日本のデータガバナンスルールへの適合
- 専門スタッフへの依存を最小限に抑えられる業務の効率性
複数のベンダーを評価した後、すべての要件を満たしたのはAkamai Guardicore Segmentationのみでした。海外に拠点を置く競合のSaaSプラットフォームは、規制上の要求を満たすことができませんでした。
Akamai Guardicore Segmentationは、マイクロレベルのセグメンテーションを適用し、ネットワーク通信を詳細に可視化するゼロトラスト・セキュリティ・ソリューションです。水平方向（East／West）のトラフィックをリアルタイムで制御することで、攻撃者がインフラを横方向に移動するのを防ぎ、最新のランサムウェア攻撃やステルス攻撃に対する不可欠な防御となります。
Akamaiのソリューションは、アプリケーションの依存関係とプロセスレベルのアクティビティをマッピングすることにより、オンプレミスで実行されるワークロードでも、IPアドレスが頻繁に変更されるクラウド環境でも、インフラ全体を動的かつ詳細に視覚化します。こうした分析情報により、問題のある通信を容易に特定し、情報に基づいたポリシーを設定し、正確なホスト間制御を実行することが可能です。ラベルベースのポリシー管理により、さまざまなシステムに一貫したセキュリティルールを適用し、環境の変化に応じて明確な可視性を維持できます。
環境を明確に確認：概念実証（PoC）で隠れた問題を発見する
SBIホールディングスはエージェントベースのGuardicore Segmentationの展開を選択したため、CSIRTは当初、同社の金融システムのパフォーマンスへの影響を懸念していました。「処理が重くならないか、過剰な負荷がかからないかを徹底的にチェックするプロセスを確立しました」と浦氏は言います。
40台のクライアントと5台のサーバーで4か月以上のPoCテストを実施した結果、パフォーマンスへの悪影響は確認されませんでした。既存のセキュリティツールやプロキシ接続との競合も解決し、スムーズな統合を確認しました。
その後、予期せぬ発見がありました。Akamai Guardicore Segmentationが提供する可視性により、チームが存在を知らなかった通信経路が明らかになりました。浦氏は振り返ります。「意図しない通信経路が見つかりました。これまで確認できていなかった問題の特定は、大きな成果でした」
AIとグローバル脅威インテリジェンスでサイバーレジリエンスと運用効率を改善
Akamai Guardicore Segmentationは、露出分析および応答機能の一部としてAI駆動型の脅威ハンティングも提供しており、通常のふるまいを学習して、環境寄生型攻撃の兆候などの異常を報告します。これにより、SBIホールディングスは偵察行動を検知し、セグメンテーションルールを改善することができました。
脅威ハンティング機能により、セキュリティと運用の両方が改善できました。CSIRTは、エキスパートアナリストやグローバルな脅威インテリジェンスへのアクセスを活用しています。浦氏によると、Akamaiのグローバルな脅威インテリジェンスのおかげで、攻撃は日本にやって来る前に海外で発生する場合が多いため、SBIホールディングスは先行的に対処することができました。同氏によれば、「この機能は、当社のセキュリティ戦略を継続的に更新するために不可欠です」
また、Akamaiのグローバルな脅威インテリジェンスを活用することで、SBIホールディングスはAkamai Guardicore Segmentationの動的なディセプションテクノロジーを使用して、攻撃者を自動的にハニーポットトラップに誘導し、監視と分析を行うことができます。
自動化とパートナーシップによるセキュリティ効率の向上
数千のエンドポイントを手動で管理するには、大規模なチームが必要です。金融業界ではスキルの高いセキュリティ担当者が不足しているため、浦氏はAkamai Guardicore Segmentationのユーザビリティにさらなる価値を見出しました。
このソリューションのラベルベースの管理と、ランサムウェア防止などのユースケース向けに事前構築されたテンプレートにより、SBIホールディングスは最小限のリソースで運用できました。「Akamai Guardicore Segmentationにより、グループ全体のセキュリティを強化しながら、運用上の負担を最小限に抑えることができました」と話しています。
浦氏は、次のように強調しています。「このようなソリューションは、専門家にとって十分に強力でありながら、専門家でなくても直感的に理解できるものでなければなりません。Akamaiのソリューションを使用することで、優れた操作性と明快な可視化により、熟練したスタッフがより戦略的な作業に集中できるようになりました」
SBIホールディングスは、すでに10年以上にわたりDDoS防御に関してAkamaiに信頼を寄せていますが、Akamai Guardicore Segmentation導入のサポートにより、この関係がさらに強化されました。「PoCから設計段階まで、私たちが直面した技術的課題に対して、質の高いサポートを提供してもらいました」とも同氏は述べています。
SBIホールディングス全体の持続可能なゼロトラストの基盤
SBIホールディングスの事例は、マイクロセグメンテーションによって論理的なネットワークセグメント（または安全なゾーン）を適用して、重要なシステムを隔離し、多様性を持った大組織のセキュリティを向上させられることを示しています。このグループ企業では、Akamai Guardicore Segmentationをコアにして、次世代のゼロトラスト・アーキテクチャの推進によりセキュリティと運用効率の両方を改善しています。
浦氏は、Akamai Guardicore Segmentationが同グループの長期的なゼロトラストのビジョンと完全に合致しているとして、次のように強調しています。「Akamai Guardicore Segmentationの可視化機能と検証機能は、ゼロトラスト（何も信用しない）という考え方と非常に合っています。ゼロトラストのセキュリティ戦略とアーキテクチャの重要な部分になると確信しています」
今後についても、浦氏はこのパートナーシップに信頼を寄せています。「グループ全体の防御機能の強化に関して、Akamaiの継続的なサポートを期待しています」
SBIホールディングスについて
SBIグループは、1999年に日本におけるインターネット金融サービスのパイオニアとして設立されました。同社が展開する幅広い事業ポートフォリオには、さまざまな金融商品や関連サービスを提供する金融サービスが含まれています。事業内容は、証券、銀行、保険、未公開株式投資（ベンチャーキャピタルやその他の種類のファンドの管理を含む）、資産管理が中心で、資産および投資の管理に関連するサービスを提供しています。さらに、暗号資産事業として国内暗号通貨取引所やマーケットメイク事業を運営するほか、バイオヘルスケア、医療情報科学、Web3関連のイニシアチブなどの次世代事業も展開しています。
Akamaiについて
Akamaiは、AIが推進する世界の力となり、守るクラウドカンパニーです。当社のクラウドプラットフォームは、コアからエッジまで高性能なクラウドコンピューティングを提供し、次世代のAIアプリケーションの構築と拡張を可能にするとともに、包括的な多層防御によって、進化し続けるサイバー脅威から企業を保護します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XやLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。