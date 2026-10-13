Con clientes en distintos sectores y zonas geográficas, Synarion es conocida por ayudar a las empresas a navegar y triunfar en el panorama digital. Al crecer la empresa, también crecieron sus desafíos, especialmente con su infraestructura de nube. La falta de respuesta por parte de AWS, los precios impredecibles y las pérdidas constantes de tiempo de su equipo de TI limitaban la capacidad de Synarion para atender a los clientes de forma eficiente y ampliar su negocio.

“Estamos en el negocio de ayudar a los clientes con el desarrollo y la gestión de sus aplicaciones, y no podemos permitirnos estos retrasos. Perdimos clientes en algunos casos porque AWS no respondió a nuestras necesidades lo suficientemente rápido”, afirma Manoj Sharma, fundador y director de tecnología de Synarion.

AWS también carecía de un modelo de precios claro que Synarion podía transmitir a los clientes. “Todos los clientes necesitan conocer los costes mensuales antes de trabajar con nosotros. Pero no todas las plataformas de nube ofrecen esa predecibilidad”.