Con sede en la India, Synarion IT Solutions es una galardonada empresa de servicios de TI con presencia global en Estados Unidos, Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos y Canadá. Desde el desarrollo de software personalizado hasta el marketing digital a gran escala, Synarion ayuda a las empresas a prosperar en un mundo cada vez más digital. Para superar las limitaciones de AWS, la empresa se asoció con CloudMinister para la gestión de la infraestructura local y con Akamai para los servicios de cloud computing. ¿El resultado? Implementación más rápida, 100 % de tiempo de actividad y mayor confianza en la entrega de soluciones fiables y rentables a clientes de todo el mundo.
"Con Akamai y CloudMinister, ofrecemos a nuestros clientes costes predecibles y un tiempo de actividad del 100 %, y aún tenemos tiempo para centrarnos en la innovación".— Manoj Sharma, fundador y director de tecnología de Synarion IT Solutions
Liderando el camino a la transformación digital
Frenados por los costes ocultos y el retraso en la asistencia
Con clientes en distintos sectores y zonas geográficas, Synarion es conocida por ayudar a las empresas a navegar y triunfar en el panorama digital. Al crecer la empresa, también crecieron sus desafíos, especialmente con su infraestructura de nube. La falta de respuesta por parte de AWS, los precios impredecibles y las pérdidas constantes de tiempo de su equipo de TI limitaban la capacidad de Synarion para atender a los clientes de forma eficiente y ampliar su negocio.
“Estamos en el negocio de ayudar a los clientes con el desarrollo y la gestión de sus aplicaciones, y no podemos permitirnos estos retrasos. Perdimos clientes en algunos casos porque AWS no respondió a nuestras necesidades lo suficientemente rápido”, afirma Manoj Sharma, fundador y director de tecnología de Synarion.
AWS también carecía de un modelo de precios claro que Synarion podía transmitir a los clientes. “Todos los clientes necesitan conocer los costes mensuales antes de trabajar con nosotros. Pero no todas las plataformas de nube ofrecen esa predecibilidad”.
Encontrar un partner local y fiable
Para solucionar estos problemas, Synarion recurrió a CloudMinister, un proveedor de servicios de TI local, y migró su infraestructura a Akamai Cloud. “Queríamos trabajar con una empresa local después de nuestra experiencia con AWS”, apunta Sharma.
Esa decisión dio sus frutos inmediatamente. La combinación de la asistencia local de CloudMinister y Akamai hizo que la transición fuera perfecta. “Pensamos que el cambio nos llevaría mucho tiempo y energía, pero nos sorprendió gratamente la facilidad con que se hizo.”
Ahorro de costes, fiabilidad y sencillez
Desde el cambio a la nube de Akamai, Synarion ha logrado ganancias cuantificables. Los problemas de latencia y ancho de banda desaparecieron y los costes de infraestructura se redujeron.
“Anteriormente, nos cobraban mucho por los servicios adicionales. Con Akamai, pagamos un coste fijo por el acceso a un gran número de servicios, incluida la protección contra DDoS, y el ancho de banda es ilimitado, por lo que tenemos un 100 % de disponibilidad”, comenta Sharma.
La implementación también se ha vuelto más fácil. “Es sencillo implementar una aplicación o un nuevo servicio. Cualquiera de nuestros desarrolladores puede hacerlo en cuestión de minutos”, añade.
Y cuando se necesita asistencia, Akamai responde rápidamente, lo que permite a Synarion ofrecer un servicio fiable. “Akamai responde muy rápido cuando nos ponemos en contacto. Como resultado, ya no estamos perdiendo clientes”.
"Con la asistencia fiable y con capacidad de respuesta de CloudMinister, y los servicios de cloud computing escalables, seguros y fiables de Akamai, tenemos la base que necesitamos para seguir creciendo".— Manoj Sharma, fundador y director de tecnología de Synarion IT Solutions
Escalabilidad rápida con asistencia local
Durante un partido de cricket, una aplicación de deportes de fantasía desarrollada por Synarion sufrió un enorme pico de tráfico. Synarion recurrió a CloudMinister, que respondió inmediatamente escalando los servidores de cloud computing de Akamai para gestionar la carga.
“Nuestro cliente se puso muy contento cuando la aplicación volvió a funcionar sin problemas. Es un ejemplo de la enorme ventaja que supone trabajar con equipos locales”, recuerda Sharma.
Más tiempo para crecer e innovar
Con CloudMinister gestionando la infraestructura y Akamai proporcionando servicios de cloud computing fiables, seguros y escalables, los equipos internos de Synarion pueden centrarse en el crecimiento y la innovación. “Akamai es mi primera opción de cloud computing. Podemos ofrecer a nuestros clientes lo que quieren y necesitan, al tiempo que innovamos para hacer crecer nuestro negocio”, añade Sharma.
Para Synarion, el futuro es brillante y se basa en sólidas colaboraciones. “CloudMinister es el partner fiable y con capacidad de respuesta que queríamos. Además, Akamai proporciona todos los servicios de cloud computing fiables, escalables y seguros que necesitamos. Gracias a estas dos empresas, nuestro negocio seguirá creciendo”, concluye Sharma.
Acerca de Synarion IT Solutions
Synarion IT Solutions es una empresa de transformación digital reconocida a nivel mundial y especializada en el desarrollo de aplicaciones móviles, plataformas web, diseño de juegos inmersivos y software empresarial. Con un equipo de más de 50 expertos y más de 500 proyectos de éxito, Synarion ofrece soluciones innovadoras a empresas de todo el mundo. Obtenga más información en synarionit.com.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.