아시아 지역의 통신 업계는 모바일 디바이스의 확산에 따라 더 나은 디지털 서비스에 대한 고객의 요구를 충족하기 위해 새로운 기술을 개발하고 네트워크를 확장하는 데 막대한 투자를 하고 있습니다. 이 과정에서 API는 다음과 같은 역할을 합니다.
- 통신 업계의 혁신에 필요한 연결성을 제공하는 동시에 DevOps 팀의 프로세스 가속
- 아시아 전역의 고객에게 휴대 전화 서비스, 인터넷 접속, 기타 통신 상품을 제공할 수 있는 기반
- 보다 개인 맞춤화된 솔루션을 제공하고 궁극적으로 고객 경험을 개선할 수 있는 역량
아시아 지역의 선도적인 통신 사업자 중 한 곳은 특히 새로운 디지털 음성 및 데이터 솔루션을 제공하는 데 API가 큰 기회를 제공한다고 생각하고 있습니다. 그리고 5G 시대가 다가옴에 따라 전화 통신을 넘어 빅 데이터, AI, IoT, 기타 새로운 디지털 애플리케이션으로 관심을 돌리고 있습니다. 동시에 API의 수가 급증하고 있으며 이로 인한 리스크도 커지고 있다는 사실도 잘 알고 있습니다. 2022년과 2023년에 다른 주요 통신 사업자들이 API 공격의 영향을 받는 것을 목격하면서 이 통신사는 Noname Security(현재 Akamai가 인수한 기업)와 협력했습니다.