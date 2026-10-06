많은 기업이 그렇듯이 보안팀은 API와 그 리스크에 대한 가시성이 부족하다는 도전 과제에 직면해 있습니다. Akamai의 리서치에 따르면 전체 API 인벤토리를 보유한 기업 10곳 중 4곳만이 어떤 API가 민감한 데이터를 반환하는지 알고 있는 것으로 나타났습니다. Akamai는 API 보안 솔루션의 Discovery 모듈을 사용해 통신 사업자 고객도 비슷한 도전 과제에 직면해 있다는 것을 확인했습니다.

Akamai와 협력하기 전 해당 고객의 API 보안 제어는 주로 레거시 API 관리 플랫폼과 웹 애플리케이션 방화벽(WAF)으로 구성되었습니다. 애플리케이션 보안과 API 전송 관점에서 보면 이러한 방식이 적절했습니다. 하지만 두 솔루션 모두 오늘날의 공격 방법으로부터 API를 포괄적으로 보호하는 데 필요한 높은 수준의 보안 제어와 옵저버빌리티를 제공하지 못했습니다. 그 이유는 모든 API가 WAF나 API 게이트웨이와 같은 프록시를 통해 라우팅되는 것은 아니며 관리되지 않는 이러한 API는 악성 공격자에게 매력적인 표적이 되기 때문입니다.

그러나 해당 통신사는 API 인벤토리를 정확하게 감사하더라도 API가 작동하고 요청을 관리하면서 정상적으로 작동하는 동안에 API를 보호할 수 있는 기능이 필요했습니다. 간단히 말해, 기업의 보안팀이 자체 환경에서 악성 행동을 수동으로 탐지하는 것은 불가능합니다.

실시간으로 보호해야 하는 API 엔드포인트는 수백 혹은 수천 개에 달합니다. 일반적으로 사용되는 AppSec 솔루션은 일반적으로 고객 환경의 모든 API 호출에 대응할 수 없기 때문에 적절한 API 런타임 보안 기능이 없으면 기업의 IT 환경이 사이버 공격에 취약해질 수 있습니다.