Empresa de telecomunicaciones

Como ocurre en muchas empresas, la falta de visibilidad de las API y sus riesgos es un desafío frecuente para los equipos de seguridad. Según nuestra investigación, solo 4 de cada 10 organizaciones con inventarios de API completos saben cuáles de sus API devuelven datos confidenciales. Gracias al módulo de detección de nuestra solución de seguridad de API, descubrimos que nuestro cliente de telecomunicaciones se había enfrentado a un desafío similar.

Antes de trabajar con Akamai, los controles de seguridad de API del cliente consistían principalmente en una plataforma de gestión de API heredada y un firewall de aplicaciones web (WAF). Desde el punto de vista de la seguridad de las aplicaciones y la distribución de API, esto tenía sentido. Sin embargo, ninguna de las dos soluciones lograba proporcionar el nivel necesario en cuanto a controles de seguridad y capacidad de observación para proteger de forma integral las API de los métodos de ataque actuales. La razón principal es que no todas las API se enrutan a través de un proxy, como un WAF o una puerta de enlace de API, y estas API no gestionadas son objetivos atractivos para los atacantes.

Incluso con una auditoría precisa de su inventario de API, la empresa aún necesitaba otras funciones para proteger las API durante sus procesos habituales de operación y gestión de las solicitudes. En pocas palabras, sería inviable que el equipo de seguridad de una organización identificara los comportamientos maliciosos de su entorno de forma manual.

Hay cientos, si no miles, de terminales de API que deben protegerse en tiempo real. Las soluciones de seguridad de aplicaciones que se utilizan habitualmente no pueden seguir el ritmo de todas las llamadas a las API en el entorno de un cliente. Si no se cuenta con las funciones de protección del tiempo de ejecución de API adecuadas, el entorno de TI de una empresa podría ser vulnerable a los ciberataques.