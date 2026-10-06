Empresa de telecomunicaciones

Con el aumento del número de dispositivos móviles, el sector de las telecomunicaciones de Asia empezó a invertir grandes cantidades en el desarrollo de nuevas tecnologías y la expansión de redes para satisfacer la demanda de los clientes de disponer de mejores servicios digitales. Entre bastidores, las API proporcionan:
- La conectividad necesaria para transformar el sector de las telecomunicaciones, además de acelerar los procesos de los equipos de DevOps
- La base para proporcionar servicios de telefonía móvil, acceso a Internet y otros productos de telecomunicaciones a clientes de todo el continente
- La capacidad de ofrecer soluciones más personalizadas y, en última instancia, mejorar la experiencia del cliente
Una de las principales empresas de telecomunicaciones de la región vio la gran oportunidad que ofrecían las API, específicamente para ofrecer nuevas soluciones digitales de voz y datos. Por otro lado, a medida que la era del 5G se acercaba, la empresa empezó a mirar más allá de la telefonía y fijó sus objetivos en el big data, la IA, el Internet de las cosas (IoT) y otras aplicaciones digitales emergentes. Sin embargo, también era consciente de que al tiempo que las API proliferaban, también lo hacían los riesgos que conllevaban. Al haber presenciado otros grandes proveedores de telecomunicaciones sufrir los efectos de ataques a las API en 2022 y 2023, la empresa se puso en contacto con Noname Security (ahora una empresa de Akamai).