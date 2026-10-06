Die Telekommunikationsbranche in ganz Asien investiert massiv in die Entwicklung neuer Technologien und den Ausbau von Netzwerken, um der Kundennachfrage nach besseren digitalen Diensten gerecht zu werden, da mobile Geräte immer beliebter werden. Hinter den Kulissen bieten APIs:
- die notwendige Konnektivität für die Transformation der Telekommunikationsbranche und beschleunigen gleichzeitig die Prozesse der DevOps-Teams
- die Grundlage für die Bereitstellung von Mobilfunkdiensten, Internetzugang und anderen Telekommunikationsprodukten für Kunden auf dem gesamten Kontinent
- die Möglichkeit, stärker personalisierte Lösungen anzubieten und letztlich das Kundenerlebnis zu verbessern
Eines der führenden Telekommunikationsunternehmen der Region sieht in APIs außerdem eine große Chance – insbesondere für das Angebot neuer digitaler Sprach- und Datenlösungen. Und während die 5G-Ära näher rückt, hat das Unternehmen seinen Blick über die Telefonie hinaus auf Big Data, KI, IoT und andere aufkommende digitale Anwendungen gerichtet. Es ist jedoch auch bekannt, dass APIs nicht nur in der Anzahl, sondern auch im Risiko zunehmen. Nachdem andere große Telekommunikationsanbieter 2022 und 2023 unter den Auswirkungen von API‑Angriffen gelitten hatten, wandte sich das Unternehmen an Noname Security (jetzt ein Akamai-Unternehmen).