Telekommunikationsunternehmen

Sicherheitsabteilungen zahlreicher Unternehmen stehen häufig vor dem Problem, dass sie nur unzureichende Einblicke in APIs und die damit verbundenen Risiken haben. Laut unserer Untersuchung wissen nur 4 von 10 Unternehmen mit vollständigen API-Beständen, welche ihrer APIs sensible Daten zurückgeben. Durch die Verwendung des Discovery-Moduls unserer API-Sicherheitslösung stellten wir fest, dass unser Telekommunikationskunde vor einer ähnlichen Herausforderung stand.

Vor der Zusammenarbeit mit Akamai bestanden die API‑Sicherheitskontrollen des Kunden hauptsächlich aus einer veralteten API‑Verwaltungsplattform und einer Web Application Firewall (WAF). Aus der Perspektive der Anwendungssicherheit und der API-Bereitstellung war diese Vorgehensweise sinnvoll. Allerdings bot keine der beiden Lösungen das hohe Maß an Sicherheitskontrollen und Beobachtbarkeit, das erforderlich ist, um APIs umfassend vor den Angriffsmethoden von heute zu schützen. Ein wichtiger Grund: Nicht alle APIs werden über einen Proxy wie eine WAF oder ein API-Gateway geleitet, und diese nicht verwalteten APIs sind attraktive Ziele für böswillige Akteure.

Aber selbst mit einer genauen Prüfung seines API-Bestands benötigte das Unternehmen noch Möglichkeiten, APIs während ihres normalen Betriebs zu sichern, während sie Anfragen bearbeiten und verwalten. Es wäre schlichtweg nicht machbar, wenn das Sicherheitsteam eines Unternehmens bösartiges Verhalten in seiner Umgebung manuell identifizieren müsste.

Es gibt Hunderte, wenn nicht Tausende von API-Endpunkten, die in Echtzeit geschützt werden müssen. Häufig verwendete AppSec-Lösungen können in der Regel nicht mit jedem API-Aufruf in der Umgebung eines Kunden Schritt halten. Dies kann dazu führen, dass die IT-Umgebung eines Unternehmens ohne die richtigen API-Laufzeitschutzfunktionen anfällig für Cyberangriffe ist.