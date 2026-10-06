Entreprise de télécommunications

Comme dans de nombreuses entreprises, le manque de visibilité sur les API et leurs risques représente un défi majeur pour les équipes de sécurité. Selon nos études, seules 4 entreprises sur 10 disposant d'inventaires d'API complets savent lesquelles de leurs API renvoient des données sensibles. En utilisant le module Discovery de notre solution de sécurité des API, nous avons déterminé que notre client du secteur des télécommunication était confronté à un défi similaire.

Avant de travailler avec Akamai, les contrôles de sécurité des API du client consistaient principalement en une plateforme de gestion des API héritée et un pare-feu d'application Web (WAF). Du point de vue de la sécurité des applications et de la diffusion des API, cette configuration était logique. Mais aucune des deux solutions n'offre le niveau élevé de contrôles de sécurité et d'observabilité nécessaire à la fourniture d'une protection complète des API contre les méthodes d'attaque actuelles. Et ce pour une raison principale : toutes les API ne sont pas acheminées via un proxy tel qu'un WAF ou une passerelle d'API, et ces API non gérées sont des cibles attrayantes pour les acteurs malveillants.

Un audit précis de l'inventaire d'API ne suffisait pas : l'entreprise avait également besoin de capacités pour sécuriser les API pendant leurs opérations normales d'exploitation et de gestion des requêtes. Il serait tout bonnement impossible pour l'équipe de sécurité d'une entreprise d'identifier manuellement les comportements malveillants dans son environnement.

Il existe des centaines, voire des milliers, de points de terminaison d'API qui doivent être protégés en temps réel. Les solutions AppSec couramment utilisées ne peuvent généralement pas suivre chaque appel d'API dans l'environnement d'un client, ce qui rend l'environnement informatique d'une entreprise vulnérable aux cyberattaques si elle ne dispose pas des capacités de protection de l'exécution des API appropriées.