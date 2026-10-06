Entreprise de télécommunications

Dans un contexte de multiplication des terminaux mobiles, le secteur des télécommunications asiatique investit massivement dans le développement de nouvelles technologies et l'expansion des réseaux afin de répondre aux demandes de meilleurs services digitaux exprimées par les clients. En coulisse, les API fournissent :
- la connectivité nécessaire à la transformation du secteur des télécommunications tout en accélérant les processus des équipes DevOps ;
- la base permettant de fournir des services de téléphonie mobile, un accès à Internet et d'autres produits de télécommunication aux clients du continent ;
- la capacité d'offrir des solutions plus personnalisées et d'améliorer l'expérience client.
L'un des principaux opérateurs de télécommunications de la région voit également la grande opportunité que représentent les API, notamment pour offrir de nouvelles solutions voix et données digitales. Et à l'approche de l'ère de la 5G, l'entreprise voit au-delà de la téléphonie et se tourne vers le Big Data, l'IA, l'IoT et d'autres applications digitales émergentes. Elle est toutefois consciente que la multiplication des API s'accompagne d'une augmentation des risques. Après avoir vu d'autres grands fournisseurs de télécommunications subir les conséquences d'attaques d'API en 2022 et 2023, la société a fait appel à Noname Security (désormais une entreprise Akamai).