モバイルデバイスの普及に伴い、アジアの通信業界は、より良いデジタルサービスに対する顧客の需要に応えるために、新しいテクノロジーの開発とネットワークの拡大に大きく投資しています。水面下で、APIは次のものをもたらしています。
- DevOpsチームのプロセスを促進しながら通信業界を変革するために必要な接続性
- 携帯電話サービス、インターネットアクセス、その他の通信製品を地域全体の顧客に提供するための基盤
- よりパーソナライズされたソリューションを提供し、最終的に顧客体験を改善する能力
この地域をリードするある通信企業は、APIにより、新しいデジタル音声およびデータソリューションを提供する大きなチャンスが生まれると考えています。5G時代が近づくにつれ、同社はテレフォニーだけでなく、ビッグデータ、AI、IoT、その他の新たなデジタルアプリケーションにも目を向けています。一方、APIについては、その数だけでなく、リスクも増大していることも理解しています。2022年と2023年に他の大手通信プロバイダーがAPI攻撃の影響を受けているのを目の当たりにした同社は、Noname Security（現在はAkamai傘下）と手を組みました。