Una società di telecomunicazioni

Il settore delle telecomunicazioni in Asia sta investendo ingenti capitali nello sviluppo di nuove tecnologie, espandendo, al contempo, le reti per soddisfare la domanda di migliori servizi digitali da parte dei clienti in seguito alla proliferazione dei dispositivi mobili. Le API "dietro le quinte" forniscono:
- La connettività necessaria per consentire la trasformazione del settore delle telecomunicazioni, accelerando, al contempo, i processi dei team DevOps
- La base per offrire servizi di telefonia mobile, accesso a Internet e altri prodotti per le telecomunicazioni ai clienti di tutto il continente
- La capacità di offrire soluzioni maggiormente personalizzate e, in definitiva, di migliorare le customer experience
Una delle più importanti società di telecomunicazioni dell'Asia ha intravisto anche la grande opportunità resa possibile dalle API, specificamente nell'offerta di nuove soluzioni digitali per voce e dati. Inoltre, con l'avvicinarsi dell'era del 5G, la società ha puntato gli occhi oltre la telefonia, rivolgendo la sua attenzione su big data, intelligenza artificiale, dispositivi IoT e altre nuove applicazioni digitali, sapendo, tuttavia, che le API stanno proliferando non solo di numero, ma anche nei rischi correlati. Dopo aver visto altri importanti provider di servizi di telecomunicazione subire gli effetti degli attacchi alle API nel 2022 e nel 2023, la società si è rivolta a Noname Security (ora acquisita da Akamai).