Una società di telecomunicazioni

La prima fase di questo approccio ha previsto un'implementazione pilota allo scopo di individuare le API interne dell'azienda, valutare le configurazioni e comprendere i tipi di dati trasmessi tramite le API. Il cliente è rimasto subito favorevolmente colpito dalla velocità con cui è stato eseguito il rilevamento, dall'accuratezza dell'inventario e dai dati sensibili resi vulnerabili che lo strumento ha identificato.

In seguito ai risultati positivi di questa fase pilota, il cliente ha quindi ampliato l'area di copertura della piattaforma Noname API Security (ora parte di Akamai API Security) all'intero patrimonio delle sue API interne ed esterne. In tal modo, il cliente è riuscito a rilevare un maggior numero di API nascoste in fase di produzione e a far emergere le minacce al suo ambiente più imminenti.

Abbiamo notato che il cliente aveva bisogno di difendersi maggiormente da importanti vulnerabilità in termini di sicurezza per proteggere le sue API da attacchi futuri. Con l'implementazione di Akamai API Security, il cliente ora può rilevare le anomalie dei comportamenti sospetti e attivare gli appropriati protocolli di risposta agli incidenti in tempo reale. In tal modo, le organizzazioni possono evitare di doversi basare su registri di rapporti e accessi non aggiornati per ricavare le informazioni necessarie per i loro processi di mitigazione. Una volta rilevati con Akamai API Security, i comportamenti sospetti vengono segnalati al gateway API, al sistema SIEM e ad altri motori per la sicurezza delle informazioni del cliente allo scopo di informare l'intero team addetto alla sicurezza. Il cliente può scegliere di far risolvere il problema al suo personale interno manualmente o automaticamente (oppure con una combinazione di queste modalità), a seconda del caso di utilizzo e della gravità della vulnerabilità.