Empresa de telecomunicações

Como acontece com muitas organizações, a falta de visibilidade das APIs e seus riscos é um desafio prevalente para as equipes de segurança. De acordo com nossa pesquisa, apenas 4 em cada 10 organizações com inventários de API completos sabem qual das suas APIs retornam dados confidenciais. Ao usar o módulo de descoberta da nossa solução de segurança de APIs, determinamos que nosso cliente de telecomunicações estava enfrentando um desafio semelhante.

Antes de trabalhar com a Akamai, os controles de segurança de APIs do cliente consistiam principalmente em uma plataforma de gerenciamento de APIs legada e WAF (firewall de aplicações web). A partir de uma perspectiva de segurança de aplicativos e entrega de APIs, esse acordo fazia sentido. No entanto, nenhuma solução oferecia o alto grau de controles de segurança e observabilidade necessários para proteger de forma abrangente as APIs dos métodos de ataque atuais. Uma razão-chave: nem todas as APIs eram direcionadas por meio de um proxy como um WAF ou gateway de APIs, e essas APIs não gerenciadas são alvos atrativos para agentes mal-intencionados.

Mas, mesmo com uma auditoria precisa do inventário de APIs, a empresa ainda precisava de recursos para proteger as APIs durante seu funcionamento normal à medida que operavam e gerenciavam solicitações. De forma bem simples, seria impossível para a equipe de segurança de uma organização identificar manualmente o comportamento mal-intencionado em seu ambiente.

Existem centenas, se não milhares, de pontos de extremidade de APIs que precisam ser protegidos em tempo real. As soluções de AppSec comumente usadas normalmente não podem acompanhar todas as chamadas de API no ambiente de um cliente, e isso pode deixar o ambiente de TI de uma empresa vulnerável a ataques cibernéticos sem os recursos adequados de proteção de tempo de execução de APIs.