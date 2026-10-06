Empresa de telecomunicações

O setor de telecomunicações em toda a Ásia está investindo fortemente no desenvolvimento de novas tecnologias e na expansão de redes para atender à demanda dos clientes por melhores serviços digitais à medida que os dispositivos móveis proliferam. Nos bastidores, as APIs fornecem:
- A conectividade necessária para a transformação do setor de telecomunicações, ao mesmo tempo em que acelera os processos das equipes de DevOps
- A base para entregar serviços de telefonia móvel, acesso à internet e outros produtos de telecomunicações aos clientes em todo o continente
- A capacidade de oferecer soluções mais personalizadas que culminassem na melhor experiência do cliente
Uma das principais empresas de telecomunicação da região também vê a grande oportunidade possibilitada pelas APIs, especificamente para oferecer novas soluções digitais de voz e dados. E, à medida que a era 5G se aproxima, a empresa voltou sua atenção para além da telefonia e em direção ao big data, IA, IoT e outras aplicações digitais emergentes. No entanto, ela também entende que as APIs estão proliferando não apenas em número, mas em risco. Tendo presenciado outros grandes provedores de telecomunicações sofrerem os efeitos dos ataques a APIs em 2022 e 2023, a empresa recorreu à Noname Security (agora uma empresa Akamai).