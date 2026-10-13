Tokopedia는 2009년 설립 후 매우 빠르게 성장했습니다. Tokopedia는 생태계를 구성하는 모든 구매자와 판매자에게 뛰어난 사용자 경험을 제공하기 위해 Akamai와 협력하기로 결정했습니다. Tokopedia는 Bot Manager Premier, mPulse, Ion을 포함한 Akamai의 웹 성능 및 보안 포트폴리오의 솔루션을 활용합니다. Tokopedia 팀은 이러한 솔루션을 배치해 현재는 물론 미래 고객의 요구사항을 충족할 뿐만 아니라 이를 뛰어넘을 수 있는 포지션을 확보하고 있습니다.
Tokopedia 소개
Tokopedia는 인도네시아의 기술 기업으로, 기술을 통해 상업의 민주화를 구현하는 것을 미션으로 삼고 있습니다. Tokopedia의 비전은 누구나 자신의 사업을 시작할 수 있으며 어떤 것이든 찾을 수 있는 슈퍼 생태계를 구축하는 것입니다. Tokopedia는 현재까지 Mitra Tokopedia를 비롯해 시장 및 디지털 상품, 금융 기술 및 결제, 물류 및 실행 분야에서 수백만 명의 상인과 사용자에게 서비스를 제공하고 있습니다.
Akamai 소개
Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.