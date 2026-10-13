Tokopedia는 인도네시아의 기술 기업으로, 기술을 통해 상업의 민주화를 구현하는 것을 미션으로 삼고 있습니다. Tokopedia의 비전은 누구나 자신의 사업을 시작할 수 있으며 어떤 것이든 찾을 수 있는 슈퍼 생태계를 구축하는 것입니다. Tokopedia는 현재까지 Mitra Tokopedia를 비롯해 시장 및 디지털 상품, 금융 기술 및 결제, 물류 및 실행 분야에서 수백만 명의 상인과 사용자에게 서비스를 제공하고 있습니다.