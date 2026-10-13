Tokopedia está creciendo a una velocidad vertiginosa desde su fundación en 2009. Como parte de su objetivo de garantizar que tanto los compradores como los vendedores que componen su ecosistema disfruten de experiencias de usuario de gran calidad, la empresa decidió asociarse con Akamai. Tokopedia se sirve de distintas soluciones de dos carteras de productos de Akamai: por un lado, la de seguridad y, por otro, la de rendimiento web. Entre los productos que usan destacan Bot Manager Premier, mPulse e Ion. Con la ayuda de estas herramientas, el equipo de Tokopedia cuenta con los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de sus consumidores y adelantarse a ellas, tanto ahora como en el futuro.
Acerca de Tokopedia
La misión de Tokopedia, como empresa de tecnología indonesia, es democratizar el comercio sirviéndose de la tecnología. Su visión se basa en crear un gran ecosistema en el que todos los usuarios puedan crear o hallar lo que deseen. A día de hoy, millones de empresas y usuarios se han beneficiado ya de las ventajas de Tokopedia a través de su plataforma de comercio y productos digitales, pagos y tecnología financiera, y logística y gestión de pedidos, incluido el programa Mitra Tokopedia.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.