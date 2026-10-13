Tokopedia está creciendo a una velocidad vertiginosa desde su fundación en 2009. Como parte de su objetivo de garantizar que tanto los compradores como los vendedores que componen su ecosistema disfruten de experiencias de usuario de gran calidad, la empresa decidió asociarse con Akamai. Tokopedia se sirve de distintas soluciones de dos carteras de productos de Akamai: por un lado, la de seguridad y, por otro, la de rendimiento web. Entre los productos que usan destacan Bot Manager Premier, mPulse e Ion. Con la ayuda de estas herramientas, el equipo de Tokopedia cuenta con los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de sus consumidores y adelantarse a ellas, tanto ahora como en el futuro.