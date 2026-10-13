El entorno de TI de la organización es una combinación única que respalda tanto las operaciones comerciales como las de los servicios públicos de agua. El personal autorizado puede acceder a los sistemas de TI y OT (tecnología operativa) a través de métodos como MPLS y VPN. Ambos entornos cuentan con tecnología especializada y heredada, incluidos controladores lógicos programables (PLC) que automatizan los procesos de tratamiento de agua. La empresa necesitaba proteger sus redes de las ciberamenazas y el acceso no autorizado, al tiempo que proporcionaba un acceso seguro de TI al equipo de OT.

Con un mayor escrutinio normativo y un aumento de los riesgos cibernéticos en el sector del agua, la empresa sabía que tenía que aumentar la seguridad. Aunque había segmentado las estaciones de trabajo, protegido el tráfico norte-sur y había empezado a trasladar las aplicaciones heredadas a la nube, sus servidores heredados, incluidos los instalados en su DMZ, necesitaban una mayor protección.

"El mayor reto fue comprender lo que sucede en nuestros entornos y aplicar las mejores prácticas de TI en las tecnologías heredadas y no compatibles, junto con las que no se pueden proteger de la forma habitual", explica el director de servicios de TI.