Die IT-Umgebung des Unternehmens stellt eine einzigartige Mischung dar, die sowohl den Geschäftsbetrieb als auch die Wasserversorgung unterstützt. Autorisierte Mitarbeiter können über Methoden wie MPLS und VPN auf IT- und OT-Systeme (Operational Technology, Betriebstechnik) zugreifen. Beide Umgebungen verfügen über ältere und spezialisierte Technologien, einschließlich speicherprogrammierbarer Steuerungen (SPS), die Wasseraufbereitungsprozesse automatisieren. Das Unternehmen musste seine Netzwerke vor Cyberbedrohungen und unbefugtem Zugriff schützen und gleichzeitig dem OT-Team sicheren IT-Zugriff bieten.

Aufgrund der zunehmenden behördlichen Kontrolle und der erhöhten Cyberrisiken im Wassersektor wusste das Unternehmen, dass es die Sicherheit erhöhen musste. Obwohl das Unternehmen über segmentierte Workstations verfügte, den North-South-Traffic sicherte und damit begann, ältere Anwendungen in die Cloud zu verlagern, benötigten die Legacy-Server – einschließlich der in der DMZ installierten – einen besseren Schutz.

„Die größte Herausforderung bestand darin, zu verstehen, was in unseren Umgebungen vor sich geht, und IT-Best-Practices für Legacy- und nicht unterstützte Technologien anzuwenden, sowie für solche, die nicht auf typische Weise geschützt werden können“, erläuterte der Head of IT Services.