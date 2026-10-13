L'environnement informatique de l'entreprise est un mélange unique qui prend en charge à la fois les opérations commerciales et les services liés à l'eau. Le personnel autorisé peut accéder aux systèmes informatiques et de technologies opérationnelles via des méthodes telles que MPLS et VPN. Les deux environnements intègrent des technologies anciennes et spécialisées, notamment des contrôleurs logiques programmables (PLC) qui automatisent les processus de traitement de l'eau. L'entreprise devait protéger ses réseaux contre les cybermenaces et les accès non autorisés, tout en offrant un accès IT sécurisé à l'équipe OT (technologies opérationnelles).

Face à un contrôle réglementaire accru et à des risques cybernétiques grandissants dans le secteur de l'eau, l'entreprise savait qu'elle devait renforcer sa sécurité. Bien qu'elle ait segmenté les postes de travail, sécurisé le trafic nord-sud et commencé à migrer des applications héritées vers le cloud, ses anciens serveurs, y compris ceux installés dans sa DMZ, avaient besoin d'une meilleure protection.

« Le plus grand défi était de comprendre ce qui se passe dans nos environnements et d'appliquer les meilleures pratiques informatiques à des technologies existantes et non prises en charge, ainsi qu'à celles qui ne peuvent pas être protégées de manière classique », explique le directeur des services informatiques.