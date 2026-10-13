Cette société fournit des services critiques à des opérateurs essentiels, tout en gérant deux grandes compagnies des eaux qui distribuent plus de 100 millions de litres d'eau potable chaque jour à plus de 1,6 million d'usagers. La protection de ces opérations essentielles contre les cybermenaces est primordiale. En déployant Akamai Guardicore Segmentation, l'entreprise a obtenu la visibilité et le contrôle robustes nécessaires pour sécuriser cette infrastructure vitale.
« Grâce à Akamai Guardicore Segmentation, nous avons protégé nos environnements les plus à risque, rapidement et à moindre coût. »— Directeur des services informatiques
Fournir de l'eau propre à des millions d'usagers
Protection d'un environnement complexe
L'environnement informatique de l'entreprise est un mélange unique qui prend en charge à la fois les opérations commerciales et les services liés à l'eau. Le personnel autorisé peut accéder aux systèmes informatiques et de technologies opérationnelles via des méthodes telles que MPLS et VPN. Les deux environnements intègrent des technologies anciennes et spécialisées, notamment des contrôleurs logiques programmables (PLC) qui automatisent les processus de traitement de l'eau. L'entreprise devait protéger ses réseaux contre les cybermenaces et les accès non autorisés, tout en offrant un accès IT sécurisé à l'équipe OT (technologies opérationnelles).
Face à un contrôle réglementaire accru et à des risques cybernétiques grandissants dans le secteur de l'eau, l'entreprise savait qu'elle devait renforcer sa sécurité. Bien qu'elle ait segmenté les postes de travail, sécurisé le trafic nord-sud et commencé à migrer des applications héritées vers le cloud, ses anciens serveurs, y compris ceux installés dans sa DMZ, avaient besoin d'une meilleure protection.
« Le plus grand défi était de comprendre ce qui se passe dans nos environnements et d'appliquer les meilleures pratiques informatiques à des technologies existantes et non prises en charge, ainsi qu'à celles qui ne peuvent pas être protégées de manière classique », explique le directeur des services informatiques.
Atténuation rapide des risques
Après un examen complet de ses mesures de sécurité, l'organisation a choisi Akamai Guardicore Segmentation pour assurer une segmentation et une visibilité granulaires de ses environnements. Comme l'a expliqué le directeur des services informatiques, la société de services publics a rapidement écarté les autres options. « L'achat, l'installation et la maintenance du matériel nécessaire auraient été longs et coûteux. Akamai Guardicore Segmentation, basée sur des agents logiciels, nous a permis de réduire rapidement les risques dans nos environnements », a-t-il déclaré.
Sécurisation du trafic est-ouest
Grâce à Akamai Guardicore Segmentation, l'organisation a segmenté des centaines de serveurs et de systèmes critiques, tels que les contrôles de traitement de l'eau, du réseau d'entreprise. Cette configuration offre une vue en temps réel des environnements IT et OT, permettant d'éviter tout trafic est-ouest indésirable. « Grâce à l'interface unique d'Akamai Guardicore Segmentation, nous pouvons surveiller l'ensemble de l'environnement et limiter les activités des serveurs », explique le directeur des services informatiques.
« Même si quelqu'un parvient à accéder au réseau, Akamai Guardicore Segmentation nous donne la visibilité nécessaire pour restreindre ses mouvements. Nous disposons désormais d'alertes précoces pour traiter plus rapidement les menaces potentielles », ajoute-t-il.
Simplifier la conformité réglementaire
Akamai Guardicore Segmentation a également simplifié la conformité de l'entreprise avec l'organisme Drinking Water Inspectorate (DWI), qui audite la sécurité de l'eau au Royaume-Uni. « L'un des points clés des audits du DWI consiste à vérifier que nous contrôlons le trafic est-ouest entre nos réseaux et au sein de ceux-ci. Akamai Guardicore Segmentation confirme que nous appliquons les contrôles appropriés et nous aide à fournir des preuves claires », indique le directeur des services informatiques.
Transformer la visibilité du réseau en efficacité organisationnelle
Selon le directeur des services informatiques, ce niveau de compréhension plus approfondie des environnements de l'entreprise a été inestimable et a apporté des avantages inattendus. L'équipe informatique comprend désormais comment les changements réseau affecteront les autres systèmes, ce qui lui permet d'éviter toute interruption des opérations. Elle peut également identifier des moyens d'améliorer l'efficacité informatique, par exemple en réduisant les interactions entre serveurs qui consomment inutilement de la bande passante.
En fait, la société a considérablement amélioré son processus de centre d'assistance grâce à Akamai Guardicore Segmentation. « L'équipe peut désormais écarter facilement et rapidement les faux problèmes, en se concentrant sur les vrais, au lieu de perdre du temps à résoudre des incidents sans aucune visibilité », conclut le directeur des services informatiques.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.