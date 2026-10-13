Esta empresa oferece serviços críticos para operadoras essenciais, ao mesmo tempo em que administra duas grandes companhias de água que entregam mais de 100 milhões de litros de água limpa diariamente para mais de 1,6 milhão de pessoas. Proteger essas operações essenciais contra ameaças virtuais é fundamental. Ao implantar a Akamai Guardicore Segmentation, a empresa ganhou a visibilidade e o controle robustos necessários para proteger essa infraestrutura vital.
"Com a Akamai Guardicore Segmentation, protegemos de forma rápida e econômica nossos ambientes de maior risco."— Diretor de serviços de TI
Entrega de água limpa a milhões
Proteção de um ambiente complexo
O ambiente de TI da organização é uma combinação única que oferece suporte a operações comerciais e serviços hídricos públicos. Funcionários autorizados podem acessar sistemas de TI e TO (tecnologia operacional) por meio de métodos como MPLS e VPN. Ambos os ambientes apresentam tecnologia legada e especializada, incluindo controladores lógicos programáveis (PLCs) que automatizam os processos de tratamento de água. A empresa precisava proteger suas redes contra ciberameaças e acesso não autorizado, além de fornecer acesso de TI seguro para a equipe de TO.
Com o aumento do escrutínio regulatório e dos riscos cibernéticos no setor hídrico, a empresa sabia que precisava aumentar a segurança. Embora tivesse segmentado estações de trabalho, protegido o tráfego norte-sul e começado a mover aplicações legadas para a nuvem, seus servidores legados, incluindo aqueles instalados em seu DMZ, precisavam de mais proteção.
"O maior desafio era entender o que estava acontecendo em nossos ambientes e aplicar as melhores práticas de TI em tecnologias legadas e não suportadas, juntamente com aquelas que não podiam ser protegidas da maneira típica", explica o Diretor de serviços de TI.
Mitigação rápida dos riscos
Após uma análise abrangente de suas medidas de segurança, a organização escolheu a Akamai Guardicore Segmentation para garantir a segmentação e visibilidade granulares de seus ambientes. Como explica o Diretor de serviços de TI, a empresa de serviços públicos descartou rapidamente outras opções. "Teria sido demorado e caro comprar, instalar e manter o hardware necessário. A Akamai Guardicore Segmentation baseada em agentes de software nos permitiu reduzir rapidamente os riscos em nossos ambientes", ele afirma.
Proteção do tráfego leste-oeste
Usando a Akamai Guardicore Segmentation, a organização segmentou centenas de servidores e sistemas críticos, como os controles de tratamento de água, da rede corporativa. Essa configuração proporcionou uma visão em tempo real dos ambientes de TI e TO, permitindo o bloqueio de tráfego leste-oeste indesejado. "Com a interface única da Akamai Guardicore Segmentation, podemos monitorar todo o ambiente e limitar as atividades do servidor", explica o Diretor de serviços de TI.
"Mesmo que alguém obtenha acesso à rede, a Akamai Guardicore Segmentation nos fornece a visibilidade para restringir seus movimentos. Agora temos avisos antecipados para lidar com possíveis ameaças mais rapidamente", ele acrescenta.
Simplificação da conformidade regulatória
A Akamai Guardicore Segmentation também simplificou a conformidade da empresa com as normas da Drinking Water Inspectorate (DWI), que audita a segurança da água no Reino Unido. "Um ponto central das auditorias da DWI é confirmar que estamos controlando o tráfego leste-oeste entre e através de nossas redes. A Akamai Guardicore Segmentation confirma que estamos aplicando os controles certos e nos ajuda a fornecer evidências claras", afirma o Diretor de serviços de TI.
Transformação da visibilidade de rede em eficiência organizacional
De acordo com o Diretor de serviços de TI, o nível mais avançado de compreensão sobre os ambientes da organização tem sido inestimável e proporcionado benefícios inesperados. A equipe de TI agora entende como as mudanças de rede afetarão outros sistemas, ajudando a garantir que não haja interrupções nas operações. Ela também consegue identificar maneiras de melhorar a eficiência da TI, como através da minimização das interações de servidor que consomem largura de banda desnecessariamente.
Inclusive, a empresa melhorou significativamente seu processo de service desk devido à Akamai Guardicore Segmentation. "A equipe agora pode descartar falsos positivos com facilidade e rapidez, concentrando-se em problemas reais em vez de perder tempo solucionando problemas sem visibilidade", conclui o Diretor de serviços de TI.
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.