O ambiente de TI da organização é uma combinação única que oferece suporte a operações comerciais e serviços hídricos públicos. Funcionários autorizados podem acessar sistemas de TI e TO (tecnologia operacional) por meio de métodos como MPLS e VPN. Ambos os ambientes apresentam tecnologia legada e especializada, incluindo controladores lógicos programáveis (PLCs) que automatizam os processos de tratamento de água. A empresa precisava proteger suas redes contra ciberameaças e acesso não autorizado, além de fornecer acesso de TI seguro para a equipe de TO.

Com o aumento do escrutínio regulatório e dos riscos cibernéticos no setor hídrico, a empresa sabia que precisava aumentar a segurança. Embora tivesse segmentado estações de trabalho, protegido o tráfego norte-sul e começado a mover aplicações legadas para a nuvem, seus servidores legados, incluindo aqueles instalados em seu DMZ, precisavam de mais proteção.

"O maior desafio era entender o que estava acontecendo em nossos ambientes e aplicar as melhores práticas de TI em tecnologias legadas e não suportadas, juntamente com aquelas que não podiam ser protegidas da maneira típica", explica o Diretor de serviços de TI.