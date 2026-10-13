この組織のIT環境は、事業運営と水道事業の両方を支える独自の構成となっています。許可された担当者が、MPLSやVPNなどの方法によってITシステムやOT（運用技術）システムにアクセスできます。どちらの環境にも、水処理プロセスを自動化するプログラマブル・ロジック・コントローラー（PLC）など、レガシー技術と特殊技術が採用されています。同社はネットワークをサイバー脅威や不正アクセスから保護すると同時に、OTチームに安全なITアクセスを提供する必要がありました。

水道業界における規制監視の強化とサイバーリスクの高まりを受け、同社はセキュリティ強化の必要性を認識していました。ワークステーションのセグメント化、垂直方向（North／South）のトラフィックの保護、レガシーアプリのクラウド移行を開始していたものの、DMZに設置されたサーバーを含むレガシーサーバー群には、より強力な保護策が必要でした。

「最大の課題は、環境全体で何が起きているかを把握し、レガシー技術やサポートされていない技術、通常の方法で保護できない技術に対してITのベストプラクティスを適用することでした」と、ITサービス責任者は説明しています。