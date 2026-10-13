この会社は、生活必須事業者に重要なサービスを提供すると同時に、2つの大手水道会社を運営し、毎日1億リットル以上の清潔な水を160万人以上に供給しています。こうした生活必須事業をサイバー脅威から保護することは極めて重要です。Akamai Guardicore Segmentationを導入することで、同社はこの重要なインフラのセキュリティを確保するために必要となる、強力な可視性と制御を実現しました。
「Akamai Guardicore Segmentationを活用することで、最もリスクの高い環境を迅速かつコスト効率よく保護できました」—ITサービス責任者
何百万人の人々に清潔な水を提供
複雑な環境を保護する
この組織のIT環境は、事業運営と水道事業の両方を支える独自の構成となっています。許可された担当者が、MPLSやVPNなどの方法によってITシステムやOT（運用技術）システムにアクセスできます。どちらの環境にも、水処理プロセスを自動化するプログラマブル・ロジック・コントローラー（PLC）など、レガシー技術と特殊技術が採用されています。同社はネットワークをサイバー脅威や不正アクセスから保護すると同時に、OTチームに安全なITアクセスを提供する必要がありました。
水道業界における規制監視の強化とサイバーリスクの高まりを受け、同社はセキュリティ強化の必要性を認識していました。ワークステーションのセグメント化、垂直方向（North／South）のトラフィックの保護、レガシーアプリのクラウド移行を開始していたものの、DMZに設置されたサーバーを含むレガシーサーバー群には、より強力な保護策が必要でした。
「最大の課題は、環境全体で何が起きているかを把握し、レガシー技術やサポートされていない技術、通常の方法で保護できない技術に対してITのベストプラクティスを適用することでした」と、ITサービス責任者は説明しています。
リスクを迅速に緩和する
セキュリティ対策を包括的に見直した後、同社は環境のきめ細かなセグメンテーションと可視性を確保するために、Akamai Guardicore Segmentationを選択しました。ITサービス責任者が説明したように、この公益事業会社はすぐに他の選択肢を排除しました。「必要なハードウェアを購入し、設置して維持するには時間とコストがかかっていたことでしょう。ソフトウェアエージェントベースのAkamai Guardicore Segmentationのおかげで、環境内のリスクを迅速に軽減することができました」と彼は述べています。
水平方向（East／West）のトラフィックのセキュリティを確保する
Akamai Guardicore Segmentationを使用することで、同社は水処理制御システムなどの数百台もの重要なサーバーとシステムを企業ネットワークから分離しました。この設定により、IT環境とOT環境をリアルタイムで把握できるようになり、望ましくない水平方向（East／West）のトラフィックを防止することが可能になりました。「Akamai Guardicore Segmentationの単一インターフェースにより、環境全体を監視し、サーバーの活動を制限することができます」と、ITサービス責任者は説明しています。
「たとえ誰かがネットワークにアクセス可能になったとしても、Akamai Guardicore Segmentationは、その動きを制限するための可視性を提供してくれます。潜在的な脅威に迅速に対処するための早期警告が得られるようになりました」と同責任者は付け加えました。
規制遵守を効率化する
Akamai Guardicore Segmentationは、英国の水道安全監査機関であるDrinking Water Inspectorate（DWI）へのコンプライアンス対応もシンプル化しました。「DWI監査の焦点の一つは、ネットワーク間およびネットワークをまたぐ水平方向（East／West）のトラフィックが適切にコントロールされていることを確認することです。Akamai Guardicore Segmentationによって適切なコントロールが適用されていることが確認され、明確な証拠を提示するのに役立っています」と、ITサービス部門責任者は述べています。
ネットワークの可視性を組織の効率化につなげる
ITサービス部門の責任者によると、組織の環境をより深く理解できたことは非常に貴重であり、予想外のメリットを得ることができました。ITチームは、ネットワークの変更が他のシステムにどのような影響を与えるかを把握できるようになり、業務の中断を回避できるようになりました。また、不要な帯域幅を消費するサーバー間のやり取りを最小限に抑えるなど、IT効率を向上させる方法も特定できます。
実際、Akamai Guardicore Segmentationのおかげで、同社はサービスデスクプロセスを大幅に改善しました。「同社のチームは、可視性がないままトラブルシューティングに時間を費やすのではなく、問題ではないものを簡単かつ迅速に排除し、真の問題に集中できるようになりました」と、ITサービス責任者は結論付けています。
Akamaiについて
Akamaiは、AIが推進する世界の力となり、守るクラウドカンパニーです。当社のクラウドプラットフォームは、コアからエッジまで高性能なクラウドコンピューティングを提供し、次世代のAIアプリケーションの構築と拡張を可能にするとともに、包括的な多層防御によって、進化し続けるサイバー脅威から企業を保護します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XやLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。