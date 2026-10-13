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Background

오클라호마 대학교

사회적, 자연적 리스크를 이해하기 위한 혁신적인 접근 방식 개발

오클라호마 대학교 로고

위치

오클라호마주 노먼

ou.edu/ippra

산업

공공 부문

주요 효과

  • 유연성 향상
  • 간편한 접속
  • 고정 가격

솔루션

클라우드 컴퓨팅
사례 연구 다운로드

 

사회적 리스크를 이해하고 해결하며 커뮤니티와 사회의 안정성을 높이려면 방대한 데이터와 강력한 인프라가 필요합니다. 자연적, 기술적, 인적 리스크로 인해 발생하는 리스크 관련 교육, 연구, 지원 활동을 위한 세계 최고 수준의 센터 중 하나인 IPPRA(Institute for Public Policy Research Analysis)의 연구팀에 문의하면 자세히 알 수 있습니다. 오클라호마 대학교에 기반을 둔 IPPRA는 정책 전문가와 심리학, 통신, 공학, 기타 분야의 전문가들이 학제 간 접근 방식과 첨단 모델링을 결합합니다. 그 결과 이러한 리스크에 직면했을 때 커뮤니티의 안정성을 높일 수 있는 더 나은 방법을 제시할 수 있습니다.

조 리퍼거(Joe Ripberger)와 매튜 헨더슨(Matthew Henderson)은 한 팀으로서 IPPRA의 사명을 뒷받침하고 있습니다. 이들은 세상을 더 안전한 곳으로 만들기 위해 노력합니다. IPPRA의 리서치 부국장 리퍼거는 "국가 안보 측면의 에너지 안보 및 핵무기와 관련된 리스크부터 자연재해와 같은 공중 보건 리스크에 이르기까지 모든 종류의 리스크를 연구합니다."라고 말했습니다.

오클라호마 대학교에서 연구가 시작된 이래, IPPRA의 역할과 IPPRA가 다루는 리스크 시나리오의 다양성은 더욱 커졌습니다. 원래 리스크 및 위기 관리에 중점을 두었던 IPPRA는 현재 국립과학재단, 국립해양대기청, 에너지부 등 세계에서 가장 중추적인 과학 기관과 함께 일한 연구자들로 구성된 학제 간 연구소로 운영되고 있습니다.

국립기상청과 협력해 사람들이 다양한 종류의 기상 알림, 예보, 경고를 어떻게 받아들이고, 이해하고, 이에 대응해 보호 조치를 취하는지를 분석하는 설문조사를 실시하는 것도 IPPRA의 업무에 포함됩니다. 연구원들은 수집된 데이터를 검토해 지역 및 지역 수준에서 작업하고 위험한 기상 시스템이 커뮤니티에 접근하고 있을 때 정확하게 전달하는 메시지를 만듭니다.

또 다른 리서치 프로젝트에서는 코로나19 팬데믹에 대한 인식과 잘못된 정보를 비교했습니다. 2020년 3월, IPPRA 팀은 팬데믹에 관한 수백만 개의 소셜 미디어 게시물을 분석하기 시작했고 해당 데이터를 전국에서 실시한 설문조사와 비교했습니다. 그런 다음 연구원들은 두 데이터 세트를 비교해 팬데믹에 대한 잘못된 정보와 개인의 인식이 행동에 어떤 영향을 미치는지 더 잘 이해할 수 있었습니다.

이 중요하고 시의적절한 리서치는 정책 입안자들이 건강 정보에 대한 정확한 메시지가 행동에 어떤 영향을 미치는지 더 잘 이해할 수 있게 해줍니다. 또한 잘못된 정보가 부정적인 건강 결과를 초래하는 행동에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 측정하는 데 도움을 줍니다.

 

간단하고 저렴하며 접속 가능한 클라우드 컴퓨팅

 

IPPRA의 리서치 팀이 이 정도 규모의 프로젝트를 진행하려면 방대한 양의 정보를 관리하고 처리할 수 있는 신뢰할 수 있는 클라우드 인프라 파트너가 필요합니다. 이 때문에 리퍼거, 헨더슨, 그리고 팀은 10년 넘게 Linode(현 Akamai)와 파트너십을 맺고 있습니다.

데이터 스토리지의 유연성과 접근성이 향상되고 정보에 쉽게 접속할 수 있게 되면서 IPPRA 팀은 진행 중인 데이터 수집을 중단하지 않고도 연구 결과를 발표할 수 있게 되었습니다. 이러한 기능을 통해 연구원들은 데이터를 활용해 중요한 관계를 구축하고 리서치의 무결성을 유지할 수 있습니다.

연구소의 리서치 지원 통합 담당 부국장 헨더슨은 "이것이 바로 Linode[현 Akamai]가 지난 수년 동안 IPPRA에 매우 중요한 역할을 해온 이유입니다."라며 "IPPRA는 온라인과 오프라인을 오가는 프로젝트가 많기 때문에 신속하게 대응할 수 있어야 합니다.”라고 말했습니다.

IPPRA는물리적 방화벽 뒤에서 실행해야 하는 워크로드에 클라우드 인프라 리소스와 온프레미스 리소스를 조합해 사용합니다.

Akamai(구 Linode)는 또한 연구소의 예산 현실에 맞는 고정 가격으로 클라우드 컴퓨팅 서비스를 제공함으로써 IPPRA 팀이 최첨단 작업을 계속할 수 있도록 지원합니다. 리퍼거에 따르면, 학계에서는 비용을 미리 파악해야 연구소가 프로젝트 수행이 가능한지 결정할 수 있다고 말합니다. 그는 "비용을 안정적으로 추정할 수 있는 수준에 도달하면 프로젝트를 진행할 수 있는 충분한 자신감이 생깁니다."라며 "적자로 운영할 수는 없기 때문에, 컴퓨팅 리소스에 대한 예산이 기준을 초과해서는 안 됩니다.”라고 말했습니다.

헨더슨과 리퍼거는 전 세계 지역사회의 리스크를 줄이기 위한 새로운 방법을 지속적으로 분석하는 IPPRA의 리서치 팀에서 Akamai와의 파트너십을 통해 미래 지향적인 리서치 팀이 중요 작업을 최고의 수준으로 유지할 수 있다고 믿습니다.

 

IPPRA 소개

 

IPPRA 팀은 복잡한 공공 정책 문제를 해결하고 자연, 기술, 사회 시스템을 아우르는 기회를 창출함으로써 인류의 복지를 증진하고, 사회적 선택 인프라를 개선하고, 안정성을 강화하기 위해 공공 정책 학문을 물리 및 공학 과학과 통합해 파트너십을 구축하고 리서치를 수행합니다.

 

Akamai 소개

Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.

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