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俄克拉荷马大学

探寻创新方法，解读社会风险和自然风险

俄克拉荷马大学徽标

位置

俄克拉何马州诺曼

ou.edu/ippra

行业

公共部门

重要影响

  • 灵活性增加
  • 易得易用
  • 价格固定

解决方案

云计算
下载案例研究

 

要想真正理解和应对社会风险并增强社区和社会的复原力，需要掌握大量的数据并具备强大的基础架构。对此，公共政策研究与分析学院 (IPPRA) 的团队深有体会，该学院集教学、研究和推广为一体，在自然、技术和人为灾害相关的风险研究领域占据着举足轻重的地位。IPPRA 设在俄克拉荷马大学 (OU)，汇集了政策研究、心理学、传播学、工程学和其他学科的专家，能够将跨学科方法与前沿建模技术相结合。这种优势让该团队能更好地帮助社区建立应对风险的适应力和复原力。

Joe Ripberger 和 Matthew Henderson 是引领 IPPRA 完成使命的重要成员。他们的工作正在让世界变得更安全。IPPRA 研究副主任 Ripberger 表示：“我们研究各种类型的风险，范围从能源安全和核武器等国家安全领域的风险，到自然灾害等公共卫生风险都有涵盖。”

自从在俄克拉荷马大学开展研究以来，IPPRA 的作用日益突出，所应对的风险情景也越来越多样化。学院最初专注于风险和危机管理，现已成为一所跨学科研究院，其研究人员曾与世界范围内一些举足轻重的科学机构合作，包括美国国家科学基金会、美国国家海洋和大气管理局以及美国能源部。

该团队开展了大量的研究，其中包括与美国国家气象局合作，调查和分析人们怎样接收和理解不同类型的天气预报和预警并采取防范措施。研究人员对收集到的数据进行分析，在地方和区域层面开展研究，创建了在危险天气系统逼近社区时准确传达信息的短讯功能。

另一个研究项目将人们对新冠疫情的看法和误导性信息进行了比较。2020 年 3 月，IPPRA 团队开始分析数百万条疫情相关的社交媒体帖文，并将分析数据与全国范围的调查结果相比较。然后，研究人员对数据集进行了比较，以便更好地理解疫情相关的误导性信息和个人看法如何影响人们的行为。

这项研究非常重要且及时，帮助政策制定者更好地了解到准确的卫生信息对人们行为的影响，同时还帮助他们评估误导性信息如何影响人们的行为并导致负面的健康结果。

 

简单、实惠、易得的云计算解决方案

 

对于规模如此巨大的项目，IPPRA 的研究团队需要一个可靠的云基础架构合作伙伴帮助管理和处理这一海量信息。基于这样的原因，Ripberger、Henderson 和他们的团队与 Linode（现为 Akamai）合作已有十多年。

随着数据存储的灵活性和易用性不断提高，获取信息变得越来越便捷，IPPRA 团队可以在不干扰日常数据收集的情况下展示其研究结果。这种功能让研究人员能够使用其数据构建重要关系并保持研究的完整性。

学院负责研究支持与整合的副主任 Henderson 表示：“这就是多年来 Linode（现为 Akamai）对我们如此重要的原因之一。我们有很多项目在线上和线下推进，所以我们必须能够快速响应。”

IPPRA 将云基础架构资源与本地资源结合使用，用于支持需要物理防火墙保护的工作负载。

Akamai（原 Linode）还为学院提供固定价格的云计算服务，使 IPPRA 团队能够在预算范围内继续开展前沿研究。Ripberger 表示，在学术界，提前了解成本可能是学院是否能承接项目的关键。他表示：“可靠的成本估算让我们有足够的信心推进项目。超出预算的计算资源不在考虑之列，因为我们不能亏损经营。”

随着 IPPRA 的研究团队继续探究各种新的方法来帮助全球各地的社区降低风险，Henderson 和 Ripberger 相信与 Akamai 合作将让这个高瞻远瞩的团队能够在这一重要领域保持卓越地位。

 

IPPRA 简介

 

IPPRA 团队通过整合公共政策研究与物理和工程科学领域的资源，推动建立合作并开展研究，致力于提高人类福祉和改善社会公共基础设施，并通过解决复杂的公共政策问题，创造自然、技术和社会制度领域的机会，来增强社区和社会复原力。

 

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