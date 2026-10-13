要想真正理解和应对社会风险并增强社区和社会的复原力，需要掌握大量的数据并具备强大的基础架构。对此，公共政策研究与分析学院 (IPPRA) 的团队深有体会，该学院集教学、研究和推广为一体，在自然、技术和人为灾害相关的风险研究领域占据着举足轻重的地位。IPPRA 设在俄克拉荷马大学 (OU)，汇集了政策研究、心理学、传播学、工程学和其他学科的专家，能够将跨学科方法与前沿建模技术相结合。这种优势让该团队能更好地帮助社区建立应对风险的适应力和复原力。



Joe Ripberger 和 Matthew Henderson 是引领 IPPRA 完成使命的重要成员。他们的工作正在让世界变得更安全。IPPRA 研究副主任 Ripberger 表示：“我们研究各种类型的风险，范围从能源安全和核武器等国家安全领域的风险，到自然灾害等公共卫生风险都有涵盖。”



自从在俄克拉荷马大学开展研究以来，IPPRA 的作用日益突出，所应对的风险情景也越来越多样化。学院最初专注于风险和危机管理，现已成为一所跨学科研究院，其研究人员曾与世界范围内一些举足轻重的科学机构合作，包括美国国家科学基金会、美国国家海洋和大气管理局以及美国能源部。



该团队开展了大量的研究，其中包括与美国国家气象局合作，调查和分析人们怎样接收和理解不同类型的天气预报和预警并采取防范措施。研究人员对收集到的数据进行分析，在地方和区域层面开展研究，创建了在危险天气系统逼近社区时准确传达信息的短讯功能。



另一个研究项目将人们对新冠疫情的看法和误导性信息进行了比较。2020 年 3 月，IPPRA 团队开始分析数百万条疫情相关的社交媒体帖文，并将分析数据与全国范围的调查结果相比较。然后，研究人员对数据集进行了比较，以便更好地理解疫情相关的误导性信息和个人看法如何影响人们的行为。



这项研究非常重要且及时，帮助政策制定者更好地了解到准确的卫生信息对人们行为的影响，同时还帮助他们评估误导性信息如何影响人们的行为并导致负面的健康结果。