社会的リスクを理解して対処し、コミュニティや社会のレジリエンスを高めるためには、膨大なデータと強力なインフラが必要です。自然災害、技術災害、人的災害に起因するリスクに関する教育、研究、アウトリーチのための世界で最も先進的なセンターの1つであるInstitute for Public Policy Research & Analysis（IPPRA）のチームの事例を見てみましょう。オクラホマ大学（OU）を拠点とするIPPRAは、最先端のモデリングと、政策、心理学、コミュニケーション、エンジニアリングなど、さまざまな分野の専門家のアプローチを組み合わせています。そのため、コミュニティがこれらのリスクに直面した場合のレジリエンスを高めるための支援をより適切に行うことができます。



Joe Ripberger氏とMatthew Henderson氏は、IPPRAのミッションを支えるチームの一員です。彼らの仕事は世界をより安全な場所にすることです。IPPRAのDeputy Director for Researchを務めるRipberger氏は、「私たちは、エネルギー安全保障や国家安全保障面における核兵器に関連するリスクから、自然災害などの公衆衛生リスクまで、あらゆる種類のリスクを研究しています」と述べています。



この研究がOUで開始されて以来、IPPRAの役割が拡大し、同機関が取り組むリスクシナリオは多様化しています。IPPRAは当初、リスクと危機管理に重点を置いていましたが、現在は、国立科学財団、海洋大気庁、エネルギー省などの世界で最も重要な科学機関と協力してきた研究者たちと共に多分野の学術機関として活動しています。



IPPRAの活動の一部として挙げられるのが、米国国立気象局と提携して、さまざまな気象警報、予測、警告を人々がどのように受け取り、理解して、それに対して防御行動をとるかを分析する調査を作成することです。研究者は、収集したデータを調べて地方レベルおよび地域レベルで分析し、危険な気象状況がコミュニティに迫っているときに正確に情報を伝達するメッセージを作成します。



別の調査プロジェクトでは、COVID-19パンデミックに関する認識や誤情報を比較しました。2020年3月、IPPRAチームはパンデミックに関する数百万件ものソーシャルメディア投稿の分析を開始し、そのデータと国全体で実施された調査の結果を比較しました。その後、研究者たちはデータセットを比較して、感染症に関する誤情報や個々の認識が行動にどのような影響を与えたかをより適切に把握しました。



この重要かつタイムリーな調査は、医療情報に関する正確なメッセージが行動にどのような影響を及ぼすかを政策当局がより深く理解するために役立ちます。また、誤情報が健康被害につながる行動にどのような影響を及ぼすかを測定するためにも役立ちます。