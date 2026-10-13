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オクラホマ大学

社会的リスクと自然リスクを理解するための革新的なアプローチの開発

オクラホマ大学のロゴ

所在地

オクラホマ州ノーマン

ou.edu/ippra

業種

公共部門

主な効果

  • 柔軟性の向上
  • 容易なアクセス
  • 固定料金

ソリューション

クラウドコンピューティング
ケーススタディをダウンロード

 

社会的リスクを理解して対処し、コミュニティや社会のレジリエンスを高めるためには、膨大なデータと強力なインフラが必要です。自然災害、技術災害、人的災害に起因するリスクに関する教育、研究、アウトリーチのための世界で最も先進的なセンターの1つであるInstitute for Public Policy Research & Analysis（IPPRA）のチームの事例を見てみましょう。オクラホマ大学（OU）を拠点とするIPPRAは、最先端のモデリングと、政策、心理学、コミュニケーション、エンジニアリングなど、さまざまな分野の専門家のアプローチを組み合わせています。そのため、コミュニティがこれらのリスクに直面した場合のレジリエンスを高めるための支援をより適切に行うことができます。

Joe Ripberger氏とMatthew Henderson氏は、IPPRAのミッションを支えるチームの一員です。彼らの仕事は世界をより安全な場所にすることです。IPPRAのDeputy Director for Researchを務めるRipberger氏は、「私たちは、エネルギー安全保障や国家安全保障面における核兵器に関連するリスクから、自然災害などの公衆衛生リスクまで、あらゆる種類のリスクを研究しています」と述べています。

この研究がOUで開始されて以来、IPPRAの役割が拡大し、同機関が取り組むリスクシナリオは多様化しています。IPPRAは当初、リスクと危機管理に重点を置いていましたが、現在は、国立科学財団、海洋大気庁、エネルギー省などの世界で最も重要な科学機関と協力してきた研究者たちと共に多分野の学術機関として活動しています。

IPPRAの活動の一部として挙げられるのが、米国国立気象局と提携して、さまざまな気象警報、予測、警告を人々がどのように受け取り、理解して、それに対して防御行動をとるかを分析する調査を作成することです。研究者は、収集したデータを調べて地方レベルおよび地域レベルで分析し、危険な気象状況がコミュニティに迫っているときに正確に情報を伝達するメッセージを作成します。

別の調査プロジェクトでは、COVID-19パンデミックに関する認識や誤情報を比較しました。2020年3月、IPPRAチームはパンデミックに関する数百万件ものソーシャルメディア投稿の分析を開始し、そのデータと国全体で実施された調査の結果を比較しました。その後、研究者たちはデータセットを比較して、感染症に関する誤情報や個々の認識が行動にどのような影響を与えたかをより適切に把握しました。

この重要かつタイムリーな調査は、医療情報に関する正確なメッセージが行動にどのような影響を及ぼすかを政策当局がより深く理解するために役立ちます。また、誤情報が健康被害につながる行動にどのような影響を及ぼすかを測定するためにも役立ちます。

 

シンプルかつ手頃な価格で、アクセス性に優れたクラウドコンピューティング

 

このような規模のプロジェクトで、IPPRAの研究チームがこの大量の情報を管理および処理するためには、信頼性の高いクラウド・インフラ・パートナーが必要です。そのため、Ripberger氏、Henderson氏とそのチームは、Linode（現Akamai）と10年以上にわたって提携しています。

データストレージの柔軟性とアクセス性が向上し、情報に容易にアクセスできるため、IPPRAチームは継続的なデータ収集を中断することなく調査結果を提示できます。この機能により、研究者は自身のデータを使用して重要な関係を構築し、研究の完全性を維持することができます。

「それこそが、長年の間、Linode（現Akamai）が私たちにとって重要であった理由の1つです」と、IPPRAのDeputy Director for Research Support IntegrationであるHenderson氏は述べています。「オンラインとオフラインで動くプロジェクトが多数あるため、迅速に対応できる必要があります」

IPPRAは、物理ファイアウォールの内側で実行する必要があるワークロードにクラウド・インフラ・リソースとオンプレミスリソースを組み合わせて使用します。

Akamai（旧Linode）では、IPPRAの予算の実情に合った固定価格でクラウドコンピューティング・サービスを提供することにより、IPPRAチームが最先端の研究を継続できるよう支援も行っています。Ripberger氏によると、学術界では、コストを事前に把握していることが、同機関がプロジェクトに参加できるかどうかの分かれ目になる可能性があります。「コストを確実に見積もることができるようになれば、プロジェクトを進める自信が十分に得られます」と彼は言います。「赤字では単純に活動ができないため、コンピューティングリソースの予算を超えることは論外です」

IPPRAの研究チームは、世界中のコミュニティのリスクを軽減する新たな方法を分析し続けています。Henderson氏とRipberger氏は、この先進的な組織はAkamaiとの提携に支えられ、このような最先端の有益な研究を継続できていると考えています。

 

IPPRAについて

 

IPPRAチームは、公共政策の奨学金を物理科学や工学科学と統合することにより、パートナーシップを構築し、研究を実施しています。その目的は、複雑な公共政策の問題に対処して、自然、技術、社会システムにまたがる機会を創出することによって、人間の幸福を高め、社会的選択のインフラを向上させて、レジリエンスを強化することです。

 

Akamaiについて

Akamaiは、AIが推進する世界の力となり、守るクラウドカンパニーです。当社のクラウドプラットフォームは、コアからエッジまで高性能なクラウドコンピューティングを提供し、次世代のAIアプリケーションの構築と拡張を可能にするとともに、包括的な多層防御によって、進化し続けるサイバー脅威から企業を保護します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。

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