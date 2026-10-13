Comprendere e affrontare i rischi di carattere sociale aumentando la resilienza delle comunità, e della società in generale, richiede un numero enorme di dati e potenti infrastrutture. Basta chiedere al team dell'IPPRA (Institute for Public Policy Research & Analysis), uno dei centri più avanzati al mondo per l'insegnamento, la ricerca e la divulgazione dei rischi derivanti dai pericoli naturali, tecnologici e umani. Con sede presso l'Università dell'Oklahoma (OU), l'IPPRA integra una modellazione all'avanguardia con un approccio interdisciplinare che si basa sul contributo di esperti in politica, psicologia, comunicazione, ingegneria e altre discipline. Il risultato che si tenta di ottenere è quello di rendere le comunità più resilienti qualora si trovino ad affrontare i suddetti rischi.



Joe Ripberger e Matthew Henderson fanno parte del team che ha definito la missione dell'IPPRA. Il loro lavoro sta rendendo il mondo un luogo più sicuro. "Valutiamo tutti i tipi di rischi, da quelli legati alla sicurezza energetica all'uso delle armi nucleari sul fronte della difesa, fino ai rischi per la salute pubblica correlati ai pericoli naturali", ha affermato Ripberger, Vicedirettore del reparto Ricerca presso l'IPPRA.



Da quando abbiamo iniziato questo lavoro nell'Università dell'Oklahoma, il ruolo dell'IPPRA e gli scenari di rischio che affronta sono cresciuti esponenzialmente. Originariamente focalizzato sulla gestione dei rischi e delle crisi, l'Istituto opera ora come una scuola interdisciplinare con ricercatori che vantano collaborazioni con alcune delle organizzazioni scientifiche più importanti al mondo, tra cui la National Science Foundation, la National Oceanic and Atmospheric Administration e il Department of Energy.



Alcune attività dell'Istituto prevedono la partnership con il National Weather Service, al fine di creare sondaggi e analizzare il modo in cui le persone ricevono i messaggi (allarmi meteo, previsioni e avvisi importanti), che tipo di importanza attribuiscono a tali messaggi e quali misure protettive adottano in merito. I ricercatori analizzano i dati raccolti e li relazionano a livello locale e regionale, producendo messaggi in grado di comunicare con precisione a una comunità l'approssimarsi di eventi meteorologici pericolosi.



Un altro progetto di ricerca ha esaminato le percezioni e la disinformazione riguardanti la pandemia da COVID-19. Nel marzo 2020, il team dell'IPPRA ha iniziato ad analizzare milioni di post sui social media relativi alla pandemia, confrontando tali dati con i sondaggi condotti in tutto il paese. I ricercatori hanno poi raffrontato i dati per capire meglio in che modo le informazioni errate e le percezioni individuali abbiano influenzato i comportamenti delle persone durante tale periodo.



Questa importante ricerca aiuta la classe politica a comprendere in che modo la precisione delle informazioni sanitarie può influire sui comportamenti delle comunità. Consente inoltre di capire come la disinformazione può influenzare i comportamenti e portare, in ultima analisi, a risultati negativi per la salute.