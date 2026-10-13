Das Verständnis und die Bewältigung gesellschaftlicher Risiken und die Stärkung der Widerstandsfähigkeit von Gemeinschaften und der Gesellschaft erfordern ganze Berge an Daten und belastbare Infrastrukturen. Damit kennt sich das Team des Institute for Public Policy Research & Analysis (IPPRA) aus – es ist eines der weltweit fortschrittlichsten Zentren für Bildung, Forschung und Öffentlichkeitsarbeit im Bereich von Risiken, die sich durch natürliche, technologische und menschliche Gefahren ergeben. Das IPPRA mit Sitz an der University of Oklahoma (OU) kombiniert modernste Modellierung mit einem interdisziplinären Ansatz von Experten in Politik und Psychologie, Kommunikation, Ingenieurwesen und anderen Fachbereichen. So soll ein besserer Weg geschaffen werden, um Gemeinschaften bei der Bewältigung dieser Risiken zu helfen.



Joe Ripberger und Matthew Henderson sind Teil des Teams des IPPRA. Ihre Arbeit macht die Welt zu einem sichereren Ort. „Wir untersuchen alle möglichen Risiken, die von der Energiesicherheit und Atomwaffen aus Sicht der nationalen Sicherheit bis hin zu Risiken für die öffentliche Gesundheit wie Naturgefahren reichen“, sagte Ripberger, Deputy Director for Research bei IPPRA.



Seit Beginn dieser Arbeit an der OU hat sich sowohl die Rolle des IPPRA vergrößert als auch die Vielfalt der Risikoszenarien, mit denen sie befasst ist, zugenommen. Ursprünglich konzentrierte sich das Institut auf Risiko- und Krisenmanagement. Heute ist es eine interdisziplinäre Schule mit Forschern, die mit einigen der wichtigsten wissenschaftlichen Organisationen der Welt zusammengearbeitet haben, darunter die National Science Foundation, die National Oceanic and Atmospheric Administration und das Department of Energy.



Zur Arbeit des Instituts gehört unter anderem die Zusammenarbeit mit dem National Weather Service, um Umfragen zu erstellen, die analysieren, wie Menschen Wetterwarnungen und -prognosen erhalten, verstehen und darauf reagieren. Die Forscher untersuchen die gesammelten Daten auf lokaler und regionaler Ebene, und sorgen so für klare und effektive Kommunikation, wenn gefährliche Wettersysteme sich einer Gemeinde nähern.



In einem anderen Forschungsprojekt wurden Wahrnehmungen und Fehlinformationen in Bezug auf die COVID-19-Pandemie verglichen. Im März 2020 begann das IPPRA‑Team mit der Analyse von Millionen von Social‑Media-Beiträgen zur Pandemie und verglich diese Daten mit landesweit durchgeführten Umfragen. Die Forscher verglichen dann die Datensätze, um besser zu verstehen, wie Fehlinformationen und individuelle Wahrnehmungen der Pandemie das Verhalten beeinflussten.



Diese kritische und aktuelle Forschung hilft politischen Entscheidungsträgern, besser zu verstehen, wie genaue Botschaften über Gesundheitsinformationen Verhaltensweisen beeinflussen. Außerdem kann so bestimmt werden, wie Fehlinformationen Verhaltensweisen beeinflussen und zu negativen gesundheitlichen Folgen führen können.