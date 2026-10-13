Comprendre et traiter les risques sociétaux et accroître la résilience des communautés et de la société nécessitent une multitude de données et une infrastructure performante. C'est ce que recherche l'équipe de l'Institute for Public Policy Research & Analysis (IPPRA), l'un des centres les plus avancés au monde en matière d'enseignement, de recherche et d'information sur les risques naturels, technologiques et humains. Basé à l'université de l'Oklahoma (OU), l'IPPRA conjugue une modélisation de pointe et une approche interdisciplinaire entre experts en politique et en psychologie, communication, ingénierie et autres disciplines. Résultat : une façon plus efficace d'aider les communautés à devenir plus résilientes lorsqu'elles sont confrontées à ces risques.



Joe Ripberger et Matthew Henderson font partie de l'équipe en charge de la mission de l'IPPRA. Leur travail contribue à rendre le monde plus sûr. « Nous étudions toutes sortes de risques, qu'ils soient liés à la sécurité énergétique et aux armes nucléaires pour ce qui est de la sécurité nationale, ou qu'ils concernent la santé publique et les risques naturels », explique Joe Ripberger, directeur adjoint de la recherche à l'IPPRA.



Depuis le début de ces travaux à l'OU, le rôle de l'IPPRA et la diversité des scénarios de risque qu'elle aborde se sont développés. Axé à l'origine sur la gestion des risques et des crises, l'Institut fonctionne aujourd'hui comme une école interdisciplinaire dont les chercheurs ont travaillé avec certaines des organisations scientifiques les plus importantes au monde, notamment la National Science Foundation, la National Oceanic and Atmospheric Administration et le ministère de l'Énergie.



L'Institut travaille notamment en partenariat avec le National Weather Service pour créer des enquêtes qui analysent la façon dont les gens reçoivent, comprennent et prennent des mesures de protection en réponse à différents types d'alertes, de prévisions et d'avertissements météorologiques. Les chercheurs examinent les données recueillies pour intervenir aux niveaux local et régional et rédiger des messages qui signalent avec précision l'approche de systèmes météorologiques dangereux au sein d'une communauté.



Un autre projet de recherche a comparé les perceptions et la désinformation concernant la pandémie de COVID-19. En mars 2020, l'équipe de l'IPPRA a commencé à analyser des millions de messages sur les médias sociaux concernant la pandémie et a comparé ces données avec des enquêtes menées à travers le pays. Les chercheurs ont ensuite comparé les ensembles de données pour mieux comprendre comment la désinformation et les perceptions individuelles de la pandémie influençaient les comportements.



Cette recherche essentielle et opportune aide les décideurs politiques à mieux comprendre comment des messages précis sur les informations sanitaires influencent les comportements. Elle les aide également à mesurer comment la désinformation peut affecter les comportements et conduire à des effets négatifs sur la santé.