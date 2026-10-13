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Background

Université de l'Oklahoma

Développement d'approches innovantes pour comprendre les risques sociaux et naturels

Logo Université de l'Oklahoma

Localisation géographique

Norman, Oklahoma

ou.edu/ippra

Secteur

Secteur public

Principaux impacts

  • Flexibilité accrue
  • Accès facile
  • Prix fixe

Solution

Cloud Computing
Télécharger l'étude de cas

 

Comprendre et traiter les risques sociétaux et accroître la résilience des communautés et de la société nécessitent une multitude de données et une infrastructure performante. C'est ce que recherche l'équipe de l'Institute for Public Policy Research & Analysis (IPPRA), l'un des centres les plus avancés au monde en matière d'enseignement, de recherche et d'information sur les risques naturels, technologiques et humains. Basé à l'université de l'Oklahoma (OU), l'IPPRA conjugue une modélisation de pointe et une approche interdisciplinaire entre experts en politique et en psychologie, communication, ingénierie et autres disciplines. Résultat : une façon plus efficace d'aider les communautés à devenir plus résilientes lorsqu'elles sont confrontées à ces risques.

Joe Ripberger et Matthew Henderson font partie de l'équipe en charge de la mission de l'IPPRA. Leur travail contribue à rendre le monde plus sûr. « Nous étudions toutes sortes de risques, qu'ils soient liés à la sécurité énergétique et aux armes nucléaires pour ce qui est de la sécurité nationale, ou qu'ils concernent la santé publique et les risques naturels », explique Joe Ripberger, directeur adjoint de la recherche à l'IPPRA.

Depuis le début de ces travaux à l'OU, le rôle de l'IPPRA et la diversité des scénarios de risque qu'elle aborde se sont développés. Axé à l'origine sur la gestion des risques et des crises, l'Institut fonctionne aujourd'hui comme une école interdisciplinaire dont les chercheurs ont travaillé avec certaines des organisations scientifiques les plus importantes au monde, notamment la National Science Foundation, la National Oceanic and Atmospheric Administration et le ministère de l'Énergie.

L'Institut travaille notamment en partenariat avec le National Weather Service pour créer des enquêtes qui analysent la façon dont les gens reçoivent, comprennent et prennent des mesures de protection en réponse à différents types d'alertes, de prévisions et d'avertissements météorologiques. Les chercheurs examinent les données recueillies pour intervenir aux niveaux local et régional et rédiger des messages qui signalent avec précision l'approche de systèmes météorologiques dangereux au sein d'une communauté.

Un autre projet de recherche a comparé les perceptions et la désinformation concernant la pandémie de COVID-19. En mars 2020, l'équipe de l'IPPRA a commencé à analyser des millions de messages sur les médias sociaux concernant la pandémie et a comparé ces données avec des enquêtes menées à travers le pays. Les chercheurs ont ensuite comparé les ensembles de données pour mieux comprendre comment la désinformation et les perceptions individuelles de la pandémie influençaient les comportements.

Cette recherche essentielle et opportune aide les décideurs politiques à mieux comprendre comment des messages précis sur les informations sanitaires influencent les comportements. Elle les aide également à mesurer comment la désinformation peut affecter les comportements et conduire à des effets négatifs sur la santé.

 

Cloud computing simple, abordable et accessible

 

Pour des projets d'une telle ampleur, l'équipe de recherche de l'IPPRA a besoin d'un partenaire fiable en matière d'infrastructure cloud pour gérer et traiter cette grande quantité d'informations. C'est pourquoi M. Ripberger, M. Henderson et leur équipe travaillent en partenariat avec Linode (aujourd'hui Akamai) depuis plus de dix ans.

Grâce à la flexibilité et à l'accessibilité accrues du stockage des données et à la facilité d'accès aux informations, l'équipe de l'IPPRA peut présenter ses conclusions sans interrompre la collecte de données en cours. Cette capacité permet aux chercheurs d'utiliser leurs données pour établir des relations importantes et maintenir l'intégrité de la recherche.

« C'est l'une des raisons pour lesquelles Linode [aujourd'hui Akamai] s'est avéré si important pour nous au fil des ans », déclare M. Henderson, directeur adjoint de l'Institut, Research Support & Integration. « Nous avons beaucoup de projets qui passent en ligne et hors ligne, nous devons donc être en mesure de réagir rapidement. »

L'IPPRA utilise une combinaison de ressources d'infrastructure dans le cloud et de ressources sur site pour les charges de travail qui doivent être exécutées derrière un pare-feu physique.

Akamai (anciennement Linode) permet également à l'équipe de l'IPPRA de poursuivre son travail de pointe en fournissant des services de cloud computing à un prix fixe qui correspond aux réalités budgétaires de l'Institut. Dans le monde universitaire, explique M. Ripberger, le fait de connaître les coûts à l'avance peut être déterminant dans la décision de l'Institut d'entreprendre ou non un projet. « Le fait de pouvoir estimer les coûts de manière fiable nous donne suffisamment de confiance pour poursuivre les projets », déclare-t-il. « Dépasser le budget consacré aux ressources informatiques est hors de question, car nous ne pouvons tout simplement pas fonctionner dans le rouge. »

Alors que l'équipe de recherche de l'IPPRA continue d'analyser de nouveaux moyens de réduire les risques dans les communautés du monde entier, M. Henderson et M. Ripberger estiment que le partenariat avec Akamai permet à leur groupe de rester à la pointe dans ce domaine inestimable.

 

À propos de IPPRA

 

L'équipe de l'IPPRA établit des partenariats et mène des recherches en intégrant l'étude des politiques publiques aux sciences physiques et d'ingénierie afin d'accroître le bien-être humain, d'améliorer notre infrastructure de protection sociale et de renforcer la résilience en s'attaquant à des problèmes complexes de politique publique et en créant des opportunités qui s'étendent aux systèmes naturels, technologiques et sociaux.

 

À propos d'Akamai

Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.

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