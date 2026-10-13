Akamai
Pular para o conteúdo principal
Akamai
Fazer login
Fazer login Close
Cloud Manager
Gerencie seus serviços de computação em nuvem
Fazer login Close
Control Center
Gerencie seus serviços de segurança e entrega
Background

Universidade de Oklahoma

Desenvolver abordagens inovadoras para entender os riscos sociais e naturais

Logotipo da Universidade de Oklahoma

Localização

Norman, Oklahoma

ou.edu/ippra

Setor

Setor público

Principais impactos

  • Maior flexibilidade
  • Acesso fácil
  • Preço fixo

Solução

Computação em nuvem
Baixar estudo de caso

 

Compreender e lidar com os riscos sociais e aumentar a resiliência das comunidades e da sociedade exigem diversos dados e infraestrutura poderosa. Basta perguntar à equipe do Instituto de Pesquisa e Análise de Políticas Públicas (IPPRA), um dos centros mais avançados do mundo para ensino, pesquisa e alcance relacionados a riscos resultantes de perigos naturais, tecnológicos e humanos. Com sede na Universidade de Oklahoma (OU), a IPPRA combina modelagem de ponta com uma abordagem interdisciplinar entre especialistas em política e aqueles em psicologia, comunicação, engenharia e outras disciplinas. O resultado é uma maneira melhor de ajudar as comunidades a se tornarem mais resilientes ao enfrentar esses riscos.

Joe Ripberger e Matthew Henderson fazem parte da equipe por trás da missão da IPPRA. O trabalho deles torna o mundo um lugar mais seguro. "Estudamos todos os tipos de riscos, desde os relacionados à segurança energética e às armas nucleares no lado da segurança nacional, até os riscos de saúde pública, como os perigos naturais", disse Ripberger, que atua como diretor-adjunto de pesquisa na IPPRA.

Desde que este trabalho começou na Universidade de Oklahoma, o papel da IPPRA e a diversidade de cenários de risco que ela aborda cresceram. Originalmente focado no gerenciamento de riscos e crises, o Instituto agora opera como uma escola interdisciplinar com pesquisadores que trabalharam com algumas das organizações científicas mais importantes do mundo, incluindo a National Science Foundation, a National Oceanic and Atmospheric Administration e o Department of Energy.

Alguns dos trabalhos do Instituto incluem a parceria com o Serviço Nacional de Meteorologia para criar pesquisas que analisam como as pessoas recebem, entendem e tomam medidas de proteção em resposta a diferentes tipos de alertas meteorológicos, previsões e avisos. Os pesquisadores examinam os dados coletados para trabalhar nos níveis local e regional e criam mensagens que se comunicam com precisão quando sistemas meteorológicos perigosos estão se aproximando de uma comunidade.

Outro projeto de pesquisa comparou percepções e informações incorretas sobre a pandemia de COVID-19. Em março de 2020, a equipe do IPPRA começou a analisar milhões de postagens de mídia social em relação à pandemia e comparou esses dados com pesquisas realizadas em todo o país. Os pesquisadores compararam os conjuntos de dados para entender melhor como as informações incorretas e as percepções individuais da pandemia influenciaram os comportamentos.

Essa pesquisa crítica e oportuna ajuda os formuladores de políticas a entender melhor como mensagens precisas sobre informações de saúde influenciam os comportamentos. Ele também os ajuda a medir como as informações incorretas podem afetar comportamentos que levam a resultados negativos para a saúde.

 

Computação em nuvem simples, acessível e acessível

 

Para projetos dessa magnitude, a equipe de pesquisa da IPPRA precisa de um parceiro de infraestrutura de nuvem confiável para gerenciar e processar essa grande quantidade de informações. É por isso que Ripberger, Henderson e sua equipe fizeram uma parceria com a Linode (agora a Akamai) há mais de uma década.

Com o aumento da flexibilidade e acessibilidade no armazenamento de dados e o fácil acesso às informações, a equipe IPPRA pode apresentar suas descobertas sem interromper a coleta contínua de dados. Essa capacidade permite que os pesquisadores usem seus dados para construir relacionamentos importantes e manter a integridade da pesquisa.

"Esse é um motivo pelo qual Linode [agora a Akamai] provou ser tão importante para nós ao longo dos anos", disse Henderson, o diretor-adjunto de Apoio à pesquisa e integração do Instituto. "Temos muitos projetos que se desenvolvem tanto online quanto offline, por isso precisamos ser capazes de reagir rapidamente."

O IPPRA usa uma combinação de recursos de infraestrutura de nuvem e recursos locais para workloads que precisam ser executadas por trás de um firewall físico.

A Akamai (anteriormente Linode) também capacita a equipe IPPRA a continuar seu trabalho de ponta, fornecendo serviços de computação em nuvem a um preço fixo que se adapta às realidades orçamentárias do Instituto. No mundo acadêmico, disse Ripberger, saber os custos com antecedência pode ser a diferença entre se o Instituto pode ou não assumir um projeto. "Chegar ao ponto em que podemos estimar custos de forma confiável nos dá confiança suficiente para avançar com os projetos", disse ele. "Ultrapassar o orçamento dos recursos de computação não é uma opção, pois simplesmente não podemos operar no vermelho."

À medida que a equipe de pesquisa da IPPRA continua a analisar novas maneiras de reduzir os riscos em comunidades em todo o mundo, Henderson e Ripberger acreditam que a parceria com a Akamai está capacitando seu grupo de pensamento avançado a permanecer na vanguarda desse inestimável trabalho.

 

Sobre a IPPRA

 

A equipe IPPRA constrói parcerias e conduz pesquisas integrando bolsas de estudos de políticas públicas com as ciências físicas e de engenharia para aumentar o bem-estar humano, melhorar nossa infraestrutura social, e aumentar a resiliência, abordando problemas complexos de políticas públicas e criando oportunidades que abrangem sistemas naturais, tecnológicos e sociais.

 

Sobre a Akamai

A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.

Compartilhar