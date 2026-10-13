Compreender e lidar com os riscos sociais e aumentar a resiliência das comunidades e da sociedade exigem diversos dados e infraestrutura poderosa. Basta perguntar à equipe do Instituto de Pesquisa e Análise de Políticas Públicas (IPPRA), um dos centros mais avançados do mundo para ensino, pesquisa e alcance relacionados a riscos resultantes de perigos naturais, tecnológicos e humanos. Com sede na Universidade de Oklahoma (OU), a IPPRA combina modelagem de ponta com uma abordagem interdisciplinar entre especialistas em política e aqueles em psicologia, comunicação, engenharia e outras disciplinas. O resultado é uma maneira melhor de ajudar as comunidades a se tornarem mais resilientes ao enfrentar esses riscos.



Joe Ripberger e Matthew Henderson fazem parte da equipe por trás da missão da IPPRA. O trabalho deles torna o mundo um lugar mais seguro. "Estudamos todos os tipos de riscos, desde os relacionados à segurança energética e às armas nucleares no lado da segurança nacional, até os riscos de saúde pública, como os perigos naturais", disse Ripberger, que atua como diretor-adjunto de pesquisa na IPPRA.



Desde que este trabalho começou na Universidade de Oklahoma, o papel da IPPRA e a diversidade de cenários de risco que ela aborda cresceram. Originalmente focado no gerenciamento de riscos e crises, o Instituto agora opera como uma escola interdisciplinar com pesquisadores que trabalharam com algumas das organizações científicas mais importantes do mundo, incluindo a National Science Foundation, a National Oceanic and Atmospheric Administration e o Department of Energy.



Alguns dos trabalhos do Instituto incluem a parceria com o Serviço Nacional de Meteorologia para criar pesquisas que analisam como as pessoas recebem, entendem e tomam medidas de proteção em resposta a diferentes tipos de alertas meteorológicos, previsões e avisos. Os pesquisadores examinam os dados coletados para trabalhar nos níveis local e regional e criam mensagens que se comunicam com precisão quando sistemas meteorológicos perigosos estão se aproximando de uma comunidade.



Outro projeto de pesquisa comparou percepções e informações incorretas sobre a pandemia de COVID-19. Em março de 2020, a equipe do IPPRA começou a analisar milhões de postagens de mídia social em relação à pandemia e comparou esses dados com pesquisas realizadas em todo o país. Os pesquisadores compararam os conjuntos de dados para entender melhor como as informações incorretas e as percepções individuais da pandemia influenciaram os comportamentos.



Essa pesquisa crítica e oportuna ajuda os formuladores de políticas a entender melhor como mensagens precisas sobre informações de saúde influenciam os comportamentos. Ele também os ajuda a medir como as informações incorretas podem afetar comportamentos que levam a resultados negativos para a saúde.