Soutenez et protégez les services en ligne critiques du secteur public
Toutes les opérations en ligne du secteur public sont essentielles, que cela concerne la sécurité nationale ou la sécurisation d'une base de données. Akamai collabore avec un grand nombre des plus grands organismes publics européens et dispose de solutions éprouvées en matière de sécurité, de diffusion de contenu et de Cloud Computing pour les besoins des citoyens, de la défense et du renseignement, des autorités régionales, locales et de l'éducation, ou encore des infrastructures nationales essentielles. Nous les soutenons avec des experts du secteur public 24 h/24, 7 j/7 et 365 j/an.
Suscitez la confiance des citoyens grâce à la cyberrésilience
Votre feuille de route vers la modernisation de la cybersécurité
Accédez plus rapidement au Zero Trust grâce à des solutions simples, rapides et intuitives soutenues par un support expert, optimisant ainsi le temps de retour sur investissement et améliorant l'expérience des citoyens.
Résilience et visibilité
Un portefeuille de sécurité indépendant du cloud qui offre une visibilité et une protection complètes pour le trafic nord-sud et est-ouest.
Une sécurité évolutive
Nos solutions ont été mises en œuvre partout, des conseils municipaux à certaines des plus grandes autorités publiques européennes. Notre leadership mondial en matière d'informations sur les menaces nous permet de répondre immédiatement et efficacement aux attaques les plus récentes.
Témoignages clients
Solutions présentées
Les solutions d'Akamai permettent de rapprocher les données et les applications publiques tout en éloignant les cybermenaces.
Besoin d'aide pour trouver la bonne solution ?
Augmentez votre efficacité grâce à des solutions basées sur le cloud qui améliorent l'accessibilité et la disponibilité.
Besoin d'aide pour trouver la bonne solution ?
Protégez les ressources au cœur comme en périphérie, où que se déroulent les opérations.
Besoin d'aide pour trouver la bonne solution ?
Créez, déployez et sécurisez vos applications sur une plateforme périphérique et de cloud massivement distribuée.
Besoin d'aide pour trouver la bonne solution ?
Ressources
Vous souhaitez en savoir plus ?
Le secteur public est confronté à de nombreux défis en ligne et dans le cloud, or Akamai peut vous aider à les relever. Que vous soyez prêt à adopter des solutions spécifiques ou que vous ayez simplement quelques questions, nous serons heureux de vous répondre.