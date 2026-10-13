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Solutions pour le secteur public

Sécurisez les missions, modernisez les ressources et optimisez l'expérience utilisateur.

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Soutenez et protégez les services en ligne critiques du secteur public

Toutes les opérations en ligne du secteur public sont essentielles, que cela concerne la sécurité nationale ou la sécurisation d'une base de données. Akamai collabore avec un grand nombre des plus grands organismes publics européens et dispose de solutions éprouvées en matière de sécurité, de diffusion de contenu et de Cloud Computing pour les besoins des citoyens, de la défense et du renseignement, des autorités régionales, locales et de l'éducation, ou encore des infrastructures nationales essentielles. Nous les soutenons avec des experts du secteur public 24 h/24, 7 j/7 et 365 j/an.

Médecin en blouse bleue avec une tablette à la main.

Suscitez la confiance des citoyens grâce à la cyberrésilience

Sécurisez les agences et les données contre les cyberattaques

Protégez les citoyens et les fonctionnaires, sécurisez vos données et déjouez les attaques partout où votre agence opère en ligne.

Améliorez l'expérience des citoyens et leur confiance dans les services

Des solutions de sécurité de premier plan, appuyées par l'analyse quotidienne de 780 To de données, font d'Akamai un partenaire stratégique de confiance pour le secteur public.

Réduisez le coût total des opérations de sécurité

Une plateforme unique, plus facile à appréhender, à mettre en œuvre et à personnaliser, vous permet de regrouper les fournisseurs et de réduire les coûts.

Votre feuille de route vers la modernisation de la cybersécurité

Accédez plus rapidement au Zero Trust grâce à des solutions simples, rapides et intuitives soutenues par un support expert, optimisant ainsi le temps de retour sur investissement et améliorant l'expérience des citoyens.

Protection Zero Trust en quelques mois

Grâce à Akamai Guardicore Segmentation, Macmillan Cancer Support a pu segmenter son réseau en quelques mois au lieu de plusieurs années.

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Des solutions alignées sur les pratiques de sécurité mondiales

Nos produits de sécurité répondent à de nombreuses exigences de la norme PCI DSS, contribuant ainsi à réduire la charge de conformité et d'audit.

Consulter le Trust Center Akamai

De l'amateurisme aux services professionnels

Les solutions open source permettent à votre personnel informatique de créer et de modifier facilement des règles, avec le soutien d'une équipe dédiée à la sécurité du secteur public.

Consulter Akamai Global Services

Résilience et visibilité

Un portefeuille de sécurité indépendant du cloud qui offre une visibilité et une protection complètes pour le trafic nord-sud et est-ouest.

L'approche d'Akamai en matière de résilience

La résilience du réseau grâce à la visibilité, la tolérance aux pannes et la redondance protège le trafic nord-sud et est-ouest.

Lire le livre blanc

Votre architecture, nos solutions

Nos solutions sont indépendantes du cloud et couvrent votre réseau, vos API, vos clusters Kubernetes, votre infrastructure et vos applications héritées, et bien plus encore.

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Une sécurité évolutive

Nos solutions ont été mises en œuvre partout, des conseils municipaux à certaines des plus grandes autorités publiques européennes. Notre leadership mondial en matière d'informations sur les menaces nous permet de répondre immédiatement et efficacement aux attaques les plus récentes.

Informations sur la sécurité d'Akamai

Nous examinons plus de 7 mille milliards de requêtes DNS par jour et assurons la défense contre plus de 12 milliards d'attaques WAF chaque trimestre.

Consulter les recherches sur la sécurité

Un multiplicateur d'efficacité pour les services en ligne

Collaborez directement avec Akamai ou avec l'un de nos partenaires pour bénéficier d'une synergie ultra-puissante.

Voir les partenaires

Témoignages clients

British Council logo

British Council

La sécurité de l'identité a permis aux programmes digitaux d'offrir des performances rapides et constantes tout en protégeant les sites web et les données personnelles.

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NHS Forth Valley logo

NHS Forth Valley

Sécuriser l'accès pour des effectifs devenus mobiles lors de la pandémie de COVID s'est avéré simple grâce à Akamai, ce qui nous a valu « la note de 10/10 pour le support ».

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Image de l'emblème national ukrainien bleu et or

Douglas Omaha Technology Commission

DOTComm élimine les faux positifs et vous épargne des centaines d'heures de gestion des certificats SSL avec Akamai Web Application Protector.

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Solutions présentées

Les solutions d'Akamai permettent de rapprocher les données et les applications publiques tout en éloignant les cybermenaces.

Besoin d'aide pour trouver la bonne solution ?

Akamai Guardicore Segmentation

Détectez les failles de sécurité et renforcez votre infrastructure contre le ransomware en appliquant une segmentation granulaire définie par logiciel.

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Enterprise Application Access

Limitez l'accès au niveau du réseau et offrez un accès granulaire aux applications sur la base de l'identité et du contexte.

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App & API Protector

Protection de sécurité de pointe pour les applications et les API en bordure de l'Internet.

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Edge DNS

Akamai DNS protège les DNS sur site, dans le cloud et hybrides tout en garantissant une haute disponibilité et des performances élevées.

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Bot Manager

Gestion avancée des bots conçue pour détecter et atténuer les bots malveillants sophistiqués, tout en laissant agir les bots utiles.

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Augmentez votre efficacité grâce à des solutions basées sur le cloud qui améliorent l'accessibilité et la disponibilité.

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Akamai Guardicore Segmentation

Détectez les failles de sécurité et renforcez votre infrastructure contre le ransomware en appliquant une segmentation granulaire définie par logiciel.

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Enterprise Application Access

Limitez l'accès au niveau du réseau et offrez un accès granulaire aux applications sur la base de l'identité et du contexte.

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Akamai MFA

Réduisez le piratage des comptes d'employés avec une authentification multifactorielle anti-hameçonnage reposant sur FIDO2.

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Protégez les ressources au cœur comme en périphérie, où que se déroulent les opérations.

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App & API Protector

Protection de sécurité de pointe pour les applications et les API en bordure de l'Internet.

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GovShield PDNS

Système de noms de domaine rapide, simple et sécurisé de niveau opérateur permettant d'identifier, de bloquer et d'atténuer de manière proactive les attaques ciblées telles que les programmes malveillants, les ransomware, l'hameçonnage et l'exfiltration de données DNS.

Découvrir les solutions

Créez, déployez et sécurisez vos applications sur une plateforme périphérique et de cloud massivement distribuée.

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App & API Protector

Protection de sécurité de pointe pour les applications et les API en bordure de l'Internet.

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EdgeWorkers

Exécutez les fonctions JavaScript en bordure de l'Internet pour optimiser les performances de votre site et personnaliser les expériences Web.

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EdgeKV

Magasin de clés-valeurs distribuées prenant en charge les applications EdgeWorkers axées sur les données.

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Akamai Cloud

Services cloud de gestion informatique, du stockage, de la mise en réseau, des bases de données et des conteneurs.

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Ressources

Vous souhaitez en savoir plus ?

Le secteur public est confronté à de nombreux défis en ligne et dans le cloud, or Akamai peut vous aider à les relever. Que vous soyez prêt à adopter des solutions spécifiques ou que vous ayez simplement quelques questions, nous serons heureux de vous répondre.