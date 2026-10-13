Toutes les opérations en ligne du secteur public sont essentielles, que cela concerne la sécurité nationale ou la sécurisation d'une base de données. Akamai collabore avec un grand nombre des plus grands organismes publics européens et dispose de solutions éprouvées en matière de sécurité, de diffusion de contenu et de Cloud Computing pour les besoins des citoyens, de la défense et du renseignement, des autorités régionales, locales et de l'éducation, ou encore des infrastructures nationales essentielles. Nous les soutenons avec des experts du secteur public 24 h/24, 7 j/7 et 365 j/an.