Potencie y proteja los servicios en línea críticos del sector público
Todo lo que el sector público hace online es esencial, ya sea para la seguridad nacional o para asegurar una base de datos. Akamai trabaja con muchas de las mayores agencias públicas de Europa y ofrece soluciones probadas de seguridad, entrega de contenido y computación en la nube para las necesidades de la administración central y los ciudadanos; defensa e inteligencia; administraciones regionales, locales y educativas; e infraestructuras nacionales críticas. Los respaldamos con expertos del sector público y asistencia ininterrumpida.
Fortalezca la confianza de los ciudadanos mediante la resiliencia cibernética
Su hoja de ruta hacia la modernización de la ciberseguridad
Alcance Zero Trust más rápido con soluciones simples, rápidas e intuitivas respaldadas por soporte experto, optimizando el tiempo para generar valor y mejorando la experiencia de los ciudadanos.
Resiliencia y visibilidad
Un portafolio de seguridad independiente de la nube que ofrece visibilidad y protección completas tanto para el tráfico norte-sur como este-oeste.
Seguridad que escala
Nuestras soluciones se han implementado desde consejos locales hasta algunas de las mayores autoridades públicas de Europa. Nuestro liderazgo en inteligencia global de amenazas nos permite responder de manera inmediata y eficaz a los ataques más recientes.
Historias de clientes
Soluciones destacadas
Las soluciones de Akamai mantienen cerca las aplicaciones y los datos públicos a la vez que alejan las ciberamenazas.
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Aumente la eficiencia con soluciones basadas en la nube que mejoran la accesibilidad y la disponibilidad.
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Proteja los recursos tanto en el núcleo como en el Edge, independientemente de dónde se lleven a cabo las operaciones.
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Cree, implemente y proteja sus aplicaciones en una plataforma en el Edge y en la nube ampliamente distribuida.
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Recursos
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El sector público se enfrenta a muchos desafíos online y en la nube, y Akamai puede ayudarle a superarlos. Tanto si está preparado para soluciones específicas como si solo tiene algunas preguntas para las que desea una respuesta, estaremos encantados de hablar con usted.