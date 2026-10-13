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Soluciones para el sector público

Proteja las misiones, modernice los activos y optimice la experiencia del usuario.

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Potencie y proteja los servicios en línea críticos del sector público

Todo lo que el sector público hace online es esencial, ya sea para la seguridad nacional o para asegurar una base de datos. Akamai trabaja con muchas de las mayores agencias públicas de Europa y ofrece soluciones probadas de seguridad, entrega de contenido y computación en la nube para las necesidades de la administración central y los ciudadanos; defensa e inteligencia; administraciones regionales, locales y educativas; e infraestructuras nacionales críticas. Los respaldamos con expertos del sector público y asistencia ininterrumpida.

Doctora con una bata azul sosteniendo una tablet.

Fortalezca la confianza de los ciudadanos mediante la resiliencia cibernética

Proteja las agencias y los datos contra los ciberataques

Proteja a los ciudadanos y a los empleados gubernamentales, asegure sus datos y frustre los ataques en todos los entornos en línea donde opera su agencia.

Mejore la experiencia de los ciudadanos y la confianza en los servicios

Soluciones de seguridad líderes en el sector, respaldadas por el análisis diario de 780 TB de datos, convierten a Akamai en un socio estratégico y de confianza para el sector público.

Reduzca el costo total de las operaciones de seguridad

Una única plataforma, más fácil de aprender, implementar y personalizar, le permite consolidar proveedores y reducir costos.

Su hoja de ruta hacia la modernización de la ciberseguridad

Alcance Zero Trust más rápido con soluciones simples, rápidas e intuitivas respaldadas por soporte experto, optimizando el tiempo para generar valor y mejorando la experiencia de los ciudadanos.

Protección Zero Trust en cuestión de meses

Con Akamai Guardicore Segmentation, Macmillan Cancer Support pudo segmentar su red en meses en lugar de años.

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Soluciones alineadas con las mejores prácticas de seguridad a nivel mundial

Nuestros productos de seguridad cumplen con muchos de los requisitos de PCI DSS, ayudando a reducir la carga de cumplimiento y auditoría.

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Desde soluciones de autoservicio hasta servicios profesionales

Las soluciones de código abierto permiten a su personal de TI crear y modificar políticas fácilmente, con el respaldo de un equipo de seguridad dedicado al sector público.

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Resiliencia y visibilidad

Un portafolio de seguridad independiente de la nube que ofrece visibilidad y protección completas tanto para el tráfico norte-sur como este-oeste.

El enfoque de Akamai hacia la resiliencia

La resiliencia de la red mediante visibilidad, tolerancia a fallos y redundancia protege tanto el tráfico norte-sur como este-oeste.

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Su arquitectura, nuestras soluciones

Nuestras soluciones son independientes de la nube y abarcan su red, API, clústeres de Kubernetes, infraestructura y aplicaciones heredadas, y más.

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Seguridad que escala

Nuestras soluciones se han implementado desde consejos locales hasta algunas de las mayores autoridades públicas de Europa. Nuestro liderazgo en inteligencia global de amenazas nos permite responder de manera inmediata y eficaz a los ataques más recientes.

Inteligencia de seguridad de Akamai

Revisamos más de 7 billones de consultas DNS diariamente y defendemos más de 12 mil millones de ataques WAF cada trimestre.

Leer investigaciones sobre seguridad

Un multiplicador de fuerza para los servicios en línea

Trabaje directamente con Akamai o a través de uno de nuestros socios para lograr una escala combinada mayor que la suma de sus partes.

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Historias de clientes

British Council logo

El British Council

La seguridad de identidades permitió que los programas digitales ofrecieran un rendimiento consistentemente rápido, mientras protegían los sitios web y la información personal.

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NHS Forth Valley logo

NHS Forth Valley

Asegurar el acceso para una fuerza laboral recién remota durante la pandemia de COVID fue sencillo gracias a Akamai, lo que nos valió un “10 en soporte”.

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Imagen que muestra el emblema nacional de Ucrania azul y dorado

Douglas Omaha Technology Commission

Gracias a Akamai Web Application Protector, DOTComm ha conseguido eliminar falsos positivos y trabajo de cientos de horas dedicadas a la gestión de certificados SSL.

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Soluciones destacadas

Las soluciones de Akamai mantienen cerca las aplicaciones y los datos públicos a la vez que alejan las ciberamenazas.

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada?

Akamai Guardicore Segmentation

Detecte las filtraciones y refuerce la seguridad contra el ransomware con una segmentación granular definida por software.

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Enterprise Application Access

Mitigue el acceso en la red y permita acceder de forma granular a las aplicaciones en función de la identidad y el contexto.

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App & API Protector

Protección de seguridad líder para aplicaciones y API en el Edge.

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Edge DNS

Akamai DNS protege el sistema de nombres de dominio (DNS) en las instalaciones, en la nube e híbrido, al tiempo que garantiza una alta disponibilidad y rendimiento.

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Bot Manager

Gestión avanzada de bots diseñada para detectar y mitigar bots maliciosos complejos, y permitir al mismo tiempo los bots legítimos.

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Aumente la eficiencia con soluciones basadas en la nube que mejoran la accesibilidad y la disponibilidad.

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Akamai Guardicore Segmentation

Detecte las filtraciones y refuerce la seguridad contra el ransomware con una segmentación granular definida por software.

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Enterprise Application Access

Mitigue el acceso en la red y permita acceder de forma granular a las aplicaciones en función de la identidad y el contexto.

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Akamai MFA

Mitigue el robo de cuentas de empleados con la autenticación multifactorial a prueba de phishing basada en FIDO2.

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Proteja los recursos tanto en el núcleo como en el Edge, independientemente de dónde se lleven a cabo las operaciones.

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App & API Protector

Protección de seguridad líder para aplicaciones y API en el Edge.

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PDNS de GovShield

Sistema de nombres de dominio rápido, sencillo, para operadores y protector que ayuda a identificar, bloquear y mitigar de forma proactiva ataques dirigidos como malware, ransomware, phishing y exfiltración de datos de DNS.

Ver soluciones

Cree, implemente y proteja sus aplicaciones en una plataforma en el Edge y en la nube ampliamente distribuida.

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App & API Protector

Protección de seguridad líder para aplicaciones y API en el Edge.

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EdgeWorkers

Ejecute las funciones de JavaScript en el Edge para optimizar el rendimiento del sitio y personalizar las experiencias web.

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EdgeKV

Almacenamiento distribuido de clave-valor compatible con aplicaciones EdgeWorkers basadas en datos.

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Akamai Cloud

Servicios en la nube de gestión de recursos informáticos, almacenamiento, redes, bases de datos y contenedores.

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Recursos

¿Necesita más información?

El sector público se enfrenta a muchos desafíos online y en la nube, y Akamai puede ayudarle a superarlos. Tanto si está preparado para soluciones específicas como si solo tiene algunas preguntas para las que desea una respuesta, estaremos encantados de hablar con usted.