NHS Forth Valley

NHS Forth Valley는 스코틀랜드의 14개 지역 보건 위원회 중 하나로서 약 30만 명에게 서비스를 제공합니다. NHS Forth Valley의 ICT 인프라 팀 책임자 로버트 크레이그(Robert Craig)는 “코로나19 유행으로 재택근무를 실시하자 몇 명밖에 되지 않았던 원격 사용자가 수백 명으로 늘어났습니다.”라고 말했습니다.



코로나19가 유행하기 전에는 VPN에 원격으로 접속하는 직원들이 소수에 불과했습니다. NHS Forth Valley는 환자의 의료 정보를 보호하기 위해 노트북의 인증서, 사용자 이름 및 비밀번호, 노트북에 삽입된 하드웨어 토큰 등 멀티팩터 인증을 사용했습니다. 하지만 사무실이 갑작스럽게 폐쇄되자 하드웨어 토큰을 구매해 직원 수백 명에게 배포할 시간이 없었습니다. 로버트는 VPN만큼 안전하고, 배포가 빠르고, 간편하게 관리할 수 있는 새로운 접근방식이 필요했습니다. 로버트는 “의료종사자들은 이미 스트레스를 많이 받고 있기 때문에 기술 때문에 스트레스가 가중되어선 안 됩니다. 하드웨어 토큰은 직원과 업무에 필요한 정보 사이의 장벽이었습니다.”라고 말했습니다.