NHS Forth Valley

코로나19가 유행하기 전에 NHS Forth Valley에서 원격으로 근무하는 직원은 소수에 불과했습니다. 원격 근무자들은 VPN을 통해 애플리케이션에 안전하게 접속하고 로그인과 하드웨어 토큰을 통해 ID를 증명했습니다. 그러나 스코틀랜드의 직원들이 재택근무 명령을 받게 되었을 때, NHS Forth Valley는 전 직원을 위해 하드웨어 토큰을 구매하고 배포할 시간이 없었습니다. NHS Forth Valley는 Akamai 덕분에 안전하고 간편한 원격 접속 솔루션을 발견할 수 있었습니다. 클릭 몇 번만으로 Akamai Intelligent Edge Platform에 애플리케이션을 퍼블리싱하고 애플리케이션별로 접속 권한이 있는 사용자를 분류할 수 있습니다. 사용자는 스마트폰 앱을 하드웨어 토큰처럼 사용할 수 있습니다. 재택근무 직원들은 사무실에서 근무하는 것과 동일하게 애플리케이션을 사용할 수 있기 때문에 삶에서 가장 중요한 건강과 안전에 집중할 수 있습니다.
모든 직원에게 신속한 원격 접속 보장
National Health Service의 재택근무
NHS Forth Valley는 스코틀랜드의 14개 지역 보건 위원회 중 하나로서 약 30만 명에게 서비스를 제공합니다. NHS Forth Valley의 ICT 인프라 팀 책임자 로버트 크레이그(Robert Craig)는 “코로나19 유행으로 재택근무를 실시하자 몇 명밖에 되지 않았던 원격 사용자가 수백 명으로 늘어났습니다.”라고 말했습니다.
코로나19가 유행하기 전에는 VPN에 원격으로 접속하는 직원들이 소수에 불과했습니다. NHS Forth Valley는 환자의 의료 정보를 보호하기 위해 노트북의 인증서, 사용자 이름 및 비밀번호, 노트북에 삽입된 하드웨어 토큰 등 멀티팩터 인증을 사용했습니다. 하지만 사무실이 갑작스럽게 폐쇄되자 하드웨어 토큰을 구매해 직원 수백 명에게 배포할 시간이 없었습니다. 로버트는 VPN만큼 안전하고, 배포가 빠르고, 간편하게 관리할 수 있는 새로운 접근방식이 필요했습니다. 로버트는 “의료종사자들은 이미 스트레스를 많이 받고 있기 때문에 기술 때문에 스트레스가 가중되어선 안 됩니다. 하드웨어 토큰은 직원과 업무에 필요한 정보 사이의 장벽이었습니다.”라고 말했습니다.
솔루션: Akamai Enterprise Application Access
NHS Forth Valley는 Akamai Enterprise Application Access를 통해 신속한 배포와 간편한 사용자 경험이라는 2가지 목표를 동시에 달성했습니다.
Akamai Intelligent Edge Platform에 애플리케이션을 추가하는 데는 5분밖에 걸리지 않았습니다. 스코틀랜드의 코로나19 밀접접촉자를 추적하는 애플리케이션인 Test and Protect도 추가된 애플리케이션 중 하나입니다. 사용자도 빠르게 추가할 수 있었습니다. 관리자가 사용자 계정을 만들고 해당 사용자가 접속할 수 있는 애플리케이션을 선택하기만 하면 됩니다. 로버트는 “우리는 마감기한을 지킬 수 있었습니다. Akamai의 지원은 완벽했습니다. 고객이 새로운 기술을 사용할 수 있도록 하기 위해 Akamai처럼 적극적으로 지원하는 기업은 지금까지 보지 못했습니다.”라고 말합니다.
사무실처럼 원활한 업무 환경
NHS Forth Valley의 재택근무 직원들은 첫날부터 높은 업무 생산성을 선보였습니다. 로버트는 “Akamai 솔루션 덕분에 사무실에 있는 것과 동일한 경험을 제공할 수 있습니다. 애플리케이션 성능은 훌륭했고, 직원들은 탁월한 생산성을 보여주었습니다.”라고 말합니다.
"Akamai가 없었더라면 코로나19가 유행하는 와중에 하드웨어 토큰이 장착된 노트북을 몇 달에 걸쳐 배포해야 했을 것입니다. Akamai는 우리가 앞서 나가고 ICT가 업무를 처리할 수 있도록 지원합니다. 정말 훌륭합니다."— 로버트 크레이그(Robert Craig), ICT 인프라 팀장
ICT팀은 Akamai 솔루션을 관리하는 데 거의 시간을 쓰지 않았습니다. VPN 문제를 겪은 사용자가 짜증 내며 전화하는 일이 없었고, 복잡한 설정도 필요하지 않습니다. 로버트는 “ICT 비용을 크게 절감해 제품 구매, 설정, 교육에 리소스를 투자할 수 있습니다. 기존 VPN을 설정하는 데는 몇 주가 걸렸는데 Akamai 솔루션은 시간이 거의 걸리지 않았습니다”라고 말합니다.
업무 습관의 변화에 대응할 수 있는 유연성
로버트는 코로나19가 유행하기 전에도 원격 근무에 대한 관심이 커지고 있다는 것을 알고 있었습니다. 또한 사무실이 완전히 정상화되면 원격 근무하는 직원들이 더 늘어날 것으로 예상하고 있습니다. Akamai 솔루션을 사용하면 원활한 원격 접속 보안이 가능합니다. 로버트는 “Akamai Enterprise Application Access만큼 배포와 관리가 간편한 원격 보안 접속 솔루션은 본 적이 없습니다. Akamai가 없었더라면 코로나19가 유행하는 와중에 하드웨어 토큰이 장착된 노트북을 몇 달에 걸쳐 배포해야 했을 것입니다. Akamai는 우리가 앞서 나가고 ICT가 업무를 처리할 수 있도록 지원합니다. 훌륭합니다.”라고 말합니다.
NHS Forth Valley 정보
NHS Forth Valley는 스코틀랜드의 14개 지역 보건 위원회 중 하나로서 약 30만 명에게 서비스를 제공합니다. 이사회는 약 5억7000만 파운드의 연간 예산을 관리하며 직원 수는 약 8천 명입니다. 라버트에 있는 최신 응급 병원인 Forth Valley Royal Hospital은 유럽에서 가장 훌륭한 최신 장비를 갖춘 병원 중 한 곳으로, 4개의 지역 병원, 56개의 의료 센터, 정신 질환 및 학습 장애가 있는 환자를 위해 진료 및 지원을 제공하는 돌봄센터, 다양한 커뮤니티 기반 서비스로 구성되어 있습니다. NHS Forth Valley는 수련의를 대상으로 한 설문 조사에서 영국 최고의 의료 교육 및 수련 병원으로 선정됐습니다. nhsforthvalley.com
Akamai 소개
Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.