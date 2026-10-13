公共部門の重要なオンラインサービスの力となり、守る
公共部門のオンライン上の活動は、国の安全保障であっても、データベースのセキュリティ保護であっても、すべて非常に重要です。Akamai はヨーロッパ最大の公共機関の多くと協力しながら、一般市民、防衛、情報機関、地方組織、地方自治体、教育機関、または重要な国内インフラのニーズを受けて、実績の高いセキュリティ、コンテンツ配信、クラウドコンピューティングの各ソリューションを提供しています。また、公共部門のエキスパートによるバックアップや年中無休のサポートも提供しています。
サイバー耐障害性を通じて市民の信頼を得る
サイバーセキュリティのモダナイズへの足がかり
専任担当者によって支えられているシンプルで高速、直感的に使用できるソリューションを使用してゼロトラストを迅速に実現できるため、価値創出までの時間を最適化し、市民の体験を向上させることができます。
耐障害性と可視性
セキュリティポートフォリオがクラウドに依存していないため、垂直方向（North／South）のトラフィックと水平方向（East／West）のトラフィックを完全に可視化し、保護できます。
拡張性の高いセキュリティ
Akamai のソリューションは、地方自治体からヨーロッパ最大の公共機関に至るまで、あらゆる場所で導入されています。当社のグローバルな脅威インテリジェンスのリーダーシップにより、最新の攻撃にも即座に効果的に対応することができます。
お客様事例
注目のソリューション
Akamaiのソリューションは、公共のデータとアプリケーションを近くに配置し、サイバー脅威を遠ざけます。
適切なソリューションを見つけるためにサポートが必要ですか？
アクセス性と可用性を向上させるクラウドベースのソリューションにより、効率がアップします。
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コアとエッジの両方のアセットをどこで使用されても保護します。
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超分散型のクラウドおよびエッジプラットフォームで、アプリケーションを構築、展開、セキュリティ保護します。
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リソース
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公共部門は、オンラインやクラウドで多くの課題に直面しています。こうした課題への対処をサポートするのがAkamaiです。特定のソリューションの導入準備ができている場合でも、疑問点がある場合でも、Akamaiまでお気軽にお問い合わせください。