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公共部門向けソリューション

ミッションのセキュリティ確保、アセットのモダナイズ、ユーザー体験の最適化。

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公共部門の重要なオンラインサービスの力となり、守る

公共部門のオンライン上の活動は、国の安全保障であっても、データベースのセキュリティ保護であっても、すべて非常に重要です。Akamai はヨーロッパ最大の公共機関の多くと協力しながら、一般市民、防衛、情報機関、地方組織、地方自治体、教育機関、または重要な国内インフラのニーズを受けて、実績の高いセキュリティ、コンテンツ配信、クラウドコンピューティングの各ソリューションを提供しています。また、公共部門のエキスパートによるバックアップや年中無休のサポートも提供しています。

青みがかったスクラブ姿でノートを持っている医師。

サイバー耐障害性を通じて市民の信頼を得る

サイバー攻撃から機関とデータを守る

オンラインで活動するすべての場所で、市民と公務員を保護し、データのセキュリティを確保し、攻撃を阻止します。

市民の体験とサービスへの信頼を向上させる

毎日 780 TB のデータ分析に支えられた業界最高水準のセキュリティソリューションにより、Akamai は公共部門において信頼される戦略的パートナーとなっています。

セキュリティ運用の総コストを削減

習得、実装、カスタマイズが容易な単一プラットフォームにより、ベンダーの集約化とコストの削減が可能になります。

サイバーセキュリティのモダナイズへの足がかり

専任担当者によって支えられているシンプルで高速、直感的に使用できるソリューションを使用してゼロトラストを迅速に実現できるため、価値創出までの時間を最適化し、市民の体験を向上させることができます。

数か月でゼロトラスト保護を実現

Akamai Guardicore Segmentation を活用することで、Macmillan Cancer Support は数年ではなく数か月でネットワークをセグメント化できました。

お客様事例を読む

世界共通のセキュリティ対策に沿ったソリューション

当社のセキュリティ製品は、多くの PCI DSS 要件を満たしており、コンプライアンスと監査の負担を軽減します。

Akamai Trust Center を見る

DIY からプロフェッショナルサービスまで幅広いサービスを提供

オープンソースのソリューションを採用しており、IT システム担当者は、専門の公共部門セキュリティチームのサポートを受けながら、ポリシーを簡単に作成および変更できます。

Akamaiグローバルサービスを見る

耐障害性と可視性

セキュリティポートフォリオがクラウドに依存していないため、垂直方向（North／South）のトラフィックと水平方向（East／West）のトラフィックを完全に可視化し、保護できます。

レジリエンスに対する Akamai の取り組み

可視性、フォールトトレランス、冗長性によりネットワークの耐障害性に優れ、垂直方向（North／South）と水平方向（East／West）の両方のトラフィックを保護します。

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お客様のアーキテクチャ、当社のソリューション

Akamai のソリューションは、クラウドに依存せず、お客様のネットワーク、API、Kubernetes クラスター、レガシーインフラやアプリケーションなどをカバーしています。

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拡張性の高いセキュリティ

Akamai のソリューションは、地方自治体からヨーロッパ最大の公共機関に至るまで、あらゆる場所で導入されています。当社のグローバルな脅威インテリジェンスのリーダーシップにより、最新の攻撃にも即座に効果的に対応することができます。

Akamai のセキュリティインテリジェンス

毎日 7 兆件以上の DNS クエリーを確認し、四半期ごとに 120 億件以上の WAF 攻撃を防御しています。

セキュリティ研究を見る

オンラインサービスの向上

Akamai と直接連携、または Akamai のパートナーと連携することで、互いの力を合わせた以上の力を発揮できます。

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お客様事例

British Council logo

ブリティッシュカウンシル

アイデンティティセキュリティにより、デジタルプログラムは一貫して高速なパフォーマンスを提供しながら、Web サイトや個人情報を保護できるようになりました。

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NHS Forth Valley logo

NHS Forth Valley

新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、テレワークを採用する従業員が増えましたが、その従業員のアクセスのセキュリティ確保が Akamai のおかげで簡単になり、それは私たちにとって申し分のないサポートとなりました。

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青と金のウクライナ国章の画像

Douglas Omaha Technology Commission

Douglas Omaha Technology Commission（DOTComm）はAkamai Web Application Protectorを活用してフォールス・ポジティブ（誤検知）を排除し、SSL証明書の管理に費やす膨大な時間を削減しています。

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注目のソリューション

Akamaiのソリューションは、公共のデータとアプリケーションを近くに配置し、サイバー脅威を遠ざけます。

適切なソリューションを見つけるためにサポートが必要ですか？

Akamai Guardicore Segmentation

きめ細かいソフトウェア定義のセグメンテーションを適用することで、侵害を検知し、ランサムウェアに対するセキュリティを強化します。

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Enterprise Application Access

ネットワークレベルのアクセスを緩和し、アイデンティティとコンテキストに基づいてきめ細かいアプリケーションアクセスを提供。

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App & API Protector

アプリケーションと API をエッジで保護する先進的なセキュリティ。

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Edge DNS

Akamai DNS は、オンプレミス、クラウド、ハイブリッド DNS を保護しながら、高い可用性とパフォーマンスを確保します。

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Bot Manager

巧妙な悪性ボットを検知および緩和しつつ、良性ボットを許容するように設計された、高度なボット管理です。

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アクセス性と可用性を向上させるクラウドベースのソリューションにより、効率がアップします。

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Akamai Guardicore Segmentation

きめ細かいソフトウェア定義のセグメンテーションを適用することで、侵害を検知し、ランサムウェアに対するセキュリティを強化します。

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Enterprise Application Access

ネットワークレベルのアクセスを緩和し、アイデンティティとコンテキストに基づいてきめ細かいアプリケーションアクセスを提供。

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Akamai MFA

FIDO2 に基づくフィッシング対抗の多要素認証により、従業員アカウントの乗っ取りを緩和します。

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コアとエッジの両方のアセットをどこで使用されても保護します。

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App & API Protector

アプリケーションと API をエッジで保護する先進的なセキュリティ。

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GovShield PDNS

迅速かつ使いやすく、保護力のある、キャリアグレードのドメイン・ネーム・システムは、マルウェア、ランサムウェア、フィッシング、DNS データ窃盗などの標的型攻撃を事前に識別し、ブロックして緩和するのに役立ちます。

ソリューションを見る

超分散型のクラウドおよびエッジプラットフォームで、アプリケーションを構築、展開、セキュリティ保護します。

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App & API Protector

アプリケーションと API をエッジで保護する先進的なセキュリティ。

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EdgeWorkers

エッジで JavaScript 関数を実行して、サイトのパフォーマンスを最適化し、Web 体験をカスタマイズします。

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EdgeKV

データ駆動型の EdgeWorkers アプリケーションをサポートする分散型キー・バリュー・ストア。

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Akamai Cloud

コンピューティング、ストレージ、ネットワーク、データベース、コンテナ管理を行うクラウドサービス

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リソース

お問い合わせはこちらから

公共部門は、オンラインやクラウドで多くの課題に直面しています。こうした課題への対処をサポートするのがAkamaiです。特定のソリューションの導入準備ができている場合でも、疑問点がある場合でも、Akamaiまでお気軽にお問い合わせください。