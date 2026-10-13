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Soluções para o setor público

Proteja missões, modernize ativos e otimize a experiência do usuário.

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Impulsione e proteja serviços online críticos do setor público

Tudo o que o setor público faz online é de missão crítica, seja segurança nacional ou proteção de um banco de dados. A Akamai trabalha com muitas das maiores agências públicas da Europa e tem soluções comprovadas de segurança, entrega de conteúdo e computação em nuvem para as necessidades de cidadãos centrais; defesa e inteligência; regional, local e educação; ou necessidades críticas de infraestrutura nacional. Oferecemos todo o suporte com especialistas no setor público 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano.

Médico com uniforme azul segurando um caderno.

Construa a confiança dos cidadãos por meio da resiliência cibernética

Proteja agências e dados contra ataques virtuais

Proteja cidadãos e funcionários do governo, proteja seus dados e evite ataques em todos os lugares onde sua agência opera online.

Melhore a experiência das pessoas e aumente sua confiança nos serviços

Soluções de segurança líderes de mercado, respaldadas pela análise diária de 780 TB de dados, fazem da Akamai uma parceira estratégica e de confiança para o setor público.

Reduza o custo total das operações de segurança

Uma única plataforma que é mais fácil de aprender, implementar e personalizar permite que você consolide fornecedores e reduza custos.

Seu roteiro para a modernização da cibersegurança

Obtenha segurança Zero Trust mais rapidamente com soluções simples, rápidas e intuitivas e que contam com suporte especializado, otimizando o tempo de valorização e melhorando a experiência do cidadão.

Proteção Zero Trust em questão de meses

Com a Akamai Guardicore Segmentation, a Macmillan Cancer Support conseguiu segmentar sua rede em meses, em vez de anos.

Leia a história do cliente

Soluções alinhadas a práticas de segurança globais

Nossos produtos de segurança atendem a muitos requisitos do PCI DSS, ajudando a reduzir a carga dos processos de conformidade e auditoria.

Ver Akamai Trust Center

De atividades pessoais a serviços profissionais

As soluções de código aberto permitem que sua equipe de TI crie e altere políticas facilmente, com o suporte de uma equipe dedicada de segurança do setor público.

Ver Serviços globais da Akamai

Resiliência e visibilidade

Um portfólio de segurança independente de nuvem que oferece visibilidade e proteção completas do tráfego norte-sul e leste-oeste.

A abordagem de resiliência da Akamai

A resiliência da rede por meio de visibilidade, tolerância a falhas e redundância protege o tráfego norte-sul e leste-oeste.

Leia o white paper

Sua arquitetura, nossas soluções

Nossas soluções são independentes de nuvem e abrangem sua rede, APIs, clusters do Kubernetes, infraestrutura e apps legados e muito mais.

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Segurança escalável

Nossas soluções foram implementadas em muitos lugares, desde conselhos locais a algumas das maiores autoridades públicas da Europa. Nossa liderança global em inteligência de ameaças significa que podemos responder de forma imediata e eficaz aos ataques mais recentes.

Inteligência de segurança da Akamai

Analisamos mais de 7 trilhões de consultas de DNS diariamente e impedimos mais de 12 bilhões de ataques a WAFs por trimestre.

Ler pesquisas de segurança

Um multiplicador de forças para serviços online

Trabalhe diretamente com a Akamai ou com um de nossos parceiros para uma escala combinada maior que a soma de suas partes.

Ver parceiros

Histórias dos clientes

British Council logo

The British Council

A segurança de identidades permitiu que os programas digitais oferecessem desempenho consistentemente rápido, ao mesmo tempo em que protegiam websites e informações pessoais.

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NHS Forth Valley logo

NHS Forth Valley

A proteção do acesso de uma nova força de trabalho remota durante a pandemia de COVID foi facilitada pela Akamai, o que garantiu uma avaliação máxima pelo suporte.

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Imagem do emblema nacional azul e dourado da Ucrânia

Douglas Omaha Technology Commission

O DOTComm elimina falsos positivos e centenas de horas gerenciando certificados SSL com o Akamai Web Application Protector.

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Soluções em destaque

As soluções da Akamai aproximam os dados e aplicativos públicos e afastam as ameaças cibernéticas.

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa?

Akamai Guardicore Segmentation

Detecte violações e proteja-se contra ransomware aplicando segmentação granular definida por software.

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Enterprise Application Access

Reduza o acesso no nível da rede e forneça acesso granular a aplicações com base em identidade e contexto.

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App & API Protector

Proteção de segurança líder para aplicações e APIs na edge.

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Edge DNS

O DNS da Akamai protege o DNS no local, na nuvem e em infraestruturas híbridas ao mesmo tempo em que garante alta disponibilidade e desempenho.

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Bot Manager

Gerenciamento de bots avançado para detectar e mitigar bots maliciosos sofisticados, mas permitir a atuação de bots úteis.

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Aumente a eficiência com soluções baseadas em nuvem que melhoram a acessibilidade e a disponibilidade.

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa?

Akamai Guardicore Segmentation

Detecte violações e proteja-se contra ransomware aplicando segmentação granular definida por software.

Veja os detalhes do produto

Enterprise Application Access

Reduza o acesso no nível da rede e forneça acesso granular a aplicações com base em identidade e contexto.

Veja os detalhes do produto

Akamai MFA

Reduza a apropriação indevida de contas de funcionários com autenticação multifator à prova de phishing baseada em FIDO2.

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Proteja os ativos no núcleo e na edge, onde quer que as operações ocorram.

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App & API Protector

Proteção de segurança líder para aplicações e APIs na edge.

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GovShield PDNS

Sistema de Nomes de Domínio (DNS) protetor, rápido, fácil e em larga escala para ajudar a identificar, bloquear e mitigar proativamente ataques direcionados como malware, ransomware, phishing e extração de dados de DNS.

Ver soluções

Crie, implante e proteja seus aplicativos em uma plataforma de edge e nuvem amplamente distribuída.

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App & API Protector

Proteção de segurança líder para aplicações e APIs na edge.

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EdgeWorkers

Execute funções JavaScript na edge para otimizar o desempenho dos websites e personalizar as experiências na Web.

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EdgeKV

Armazenamento distribuído de valor essencial compatível com aplicativos EdgeWorkers orientados por dados.

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Akamai Cloud

Serviços em nuvem de computação, armazenamento, rede, banco de dados e gerenciamento de contêineres.

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Recursos

Precisa saber mais?

O setor público enfrenta muitos desafios online e na nuvem, e a Akamai pode ajudá-lo a superá-los. Esteja você buscando soluções específicas ou apenas tenha dúvidas, será um prazer conversarmos.