Impulsione e proteja serviços online críticos do setor público
Tudo o que o setor público faz online é de missão crítica, seja segurança nacional ou proteção de um banco de dados. A Akamai trabalha com muitas das maiores agências públicas da Europa e tem soluções comprovadas de segurança, entrega de conteúdo e computação em nuvem para as necessidades de cidadãos centrais; defesa e inteligência; regional, local e educação; ou necessidades críticas de infraestrutura nacional. Oferecemos todo o suporte com especialistas no setor público 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano.
Construa a confiança dos cidadãos por meio da resiliência cibernética
Seu roteiro para a modernização da cibersegurança
Obtenha segurança Zero Trust mais rapidamente com soluções simples, rápidas e intuitivas e que contam com suporte especializado, otimizando o tempo de valorização e melhorando a experiência do cidadão.
Resiliência e visibilidade
Um portfólio de segurança independente de nuvem que oferece visibilidade e proteção completas do tráfego norte-sul e leste-oeste.
Segurança escalável
Nossas soluções foram implementadas em muitos lugares, desde conselhos locais a algumas das maiores autoridades públicas da Europa. Nossa liderança global em inteligência de ameaças significa que podemos responder de forma imediata e eficaz aos ataques mais recentes.
Histórias dos clientes
Soluções em destaque
As soluções da Akamai aproximam os dados e aplicativos públicos e afastam as ameaças cibernéticas.
Precisa de ajuda para encontrar a solução certa?
Aumente a eficiência com soluções baseadas em nuvem que melhoram a acessibilidade e a disponibilidade.
Precisa de ajuda para encontrar a solução certa?
Proteja os ativos no núcleo e na edge, onde quer que as operações ocorram.
Precisa de ajuda para encontrar a solução certa?
Crie, implante e proteja seus aplicativos em uma plataforma de edge e nuvem amplamente distribuída.
Precisa de ajuda para encontrar a solução certa?
Recursos
Precisa saber mais?
O setor público enfrenta muitos desafios online e na nuvem, e a Akamai pode ajudá-lo a superá-los. Esteja você buscando soluções específicas ou apenas tenha dúvidas, será um prazer conversarmos.