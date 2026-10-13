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Soluzioni per la pubblica amministrazione

Proteggete le funzionalità mission-critical, modernizzate le risorse e ottimizzate le user experience.

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Potenziate e proteggete i servizi online critici della pubblica amministrazione

Tutte le attività che la pubblica amministrazione svolge online sono di importanza vitale, sia che si tratti di sicurezza nazionale o protezione dei database. Akamai collabora con molti dei più grandi enti pubblici europei e dispone di comprovate soluzioni per la sicurezza, la distribuzione dei contenuti e il cloud computing per i cittadini; la difesa e l'intelligence; enti regionali/locali e l'istruzione; o esigenze critiche di infrastrutture nazionali. Assicuriamo, inoltre, un supporto da parte dei nostri esperti della pubblica amministrazione e un'assistenza 24/7/365.

Medico in divisa blu con notebook.

Costruite la fiducia dei cittadini tramite la resilienza informatica

Proteggete agenzie e dati dagli attacchi informatici

Proteggete i cittadini e gli impiegati statali, mettete al sicuro i vostri dati e contrastate gli attacchi ovunque la vostra agenzia operi online.

Migliorate le experience e la fiducia dei cittadini nei servizi

Le soluzioni di sicurezza leader del settore, supportate dall'analisi giornaliera di 780 TB di dati, rendono Akamai un partner strategico e affidabile per la pubblica amministrazione.

Riducete i costi totali delle operazioni di sicurezza

Un'unica piattaforma più facile da apprendere, implementare e personalizzare vi consente di consolidare i vendor e ridurre i costi.

La roadmap per la modernizzazione della cybersicurezza

Passate al sistema Zero Trust più velocemente con soluzioni semplici, veloci e intuitive supportate dall'assistenza di esperti, ottimizzando il time-to-value e migliorando l'experience dei cittadini.

Protezione Zero Trust in pochi mesi

Con Akamai Guardicore Segmentation, l'ente di beneficenza Macmillan Cancer Support è riuscito a segmentare la propria rete in pochi mesi anziché in anni.

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Soluzioni allineate con le pratiche di sicurezza globali

I nostri prodotti di sicurezza soddisfano molti requisiti del PCI DSS, contribuendo a ridurre l'onere legato ai processi di conformità e audit.

Vedi Akamai Trust Center

Dal fai-da-te ai servizi professionali

Le soluzioni open-source consentono al personale IT di creare e modificare facilmente le policy, con il supporto di un team addetto alla sicurezza dedicato della pubblica amministrazione.

Vedi Akamai Global Services

Resilienza e visibilità

Una gamma di soluzioni per la sicurezza indipendenti dal cloud che fornisce il massimo livello di visibilità e protezione sia al traffico nord-sud che est-ovest.

L'approccio alla resilienza di Akamai

La resilienza della rete ottenuta tramite la visibilità, la tolleranza ai guasti e la ridondanza protegge sia il traffico nord-sud che est-ovest.

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La vostra architettura, le nostre soluzioni

Le nostre soluzioni sono indipendenti dal cloud e proteggono la rete, le API, i cluster Kubernetes, l'infrastruttura e le app legacy e molto altro.

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Sicurezza scalabile

Le nostre soluzioni sono state implementate ovunque, dai consigli locali ad alcune delle più grandi autorità pubbliche europee. La nostra leadership globale nel settore dell'intelligence sulle minacce ci consente di rispondere immediatamente ed efficacemente agli attacchi più recenti.

Intelligence sulla sicurezza di Akamai

Esaminiamo più di 7 trilioni di query DNS ogni giorno e difendiamo più di 12 miliardi di attacchi WAF ogni trimestre.

Leggi le ricerche sulla sicurezza

Un moltiplicatore di forze per i servizi online

Collaborate direttamente con Akamai o tramite uno dei nostri partner per ottenere una scalabilità combinata superiore alla somma delle sue parti.

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Storie dei clienti

British Council logo

British Council

La sicurezza delle identità ha consentito ai programmi digitali di offrire performance sempre veloci, proteggendo, al contempo, i siti web e le informazioni personali.

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NHS Forth Valley logo

NHS Forth Valley

Garantire l'accesso alla nuova forza lavoro remota durante la pandemia di COVID è stato semplice grazie ad Akamai, che ci ha consentito di imporci come migliore azienda nei servizi di assistenza.

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Immagine che mostra l'emblema nazionale blu e oro dell'Ucraina

Douglas Omaha Technology Commission

DOTComm elimina i falsi positivi e centinaia di ore di lavoro manuale nella gestione dei certificati SSL con Akamai Web Application Protector.

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Soluzioni in primo piano

Le soluzioni di Akamai avvicinano le applicazioni e i dati pubblici, allontanando le minacce informatiche.

Vi serve aiuto per trovare la soluzione appropriata?

Akamai Guardicore Segmentation

Rileva le violazioni e rafforza i sistemi di difesa dai ransomware applicando una segmentazione granulare e definita dal software.

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Enterprise Application Access

Mitigate l'accesso a livello di rete e offrite un accesso granulare alle applicazioni in base alle identità e al contesto.

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App & API Protector

Proteggete le applicazioni e le API sull'edge con una soluzione per la sicurezza leader del settore.

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Edge DNS

Akamai DNS protegge le infrastrutture del DNS on-premise, cloud e ibride, garantendo, al contempo, un elevato livello di disponibilità e performance.

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Bot Manager

Una gestione avanzata dei bot progettata per rilevare e mitigare gli avanzati bot dannosi, consentendo, al tempo stesso, l'accesso ai bot legittimi.

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Aumenta l'efficienza con soluzioni basate sul cloud che migliorano l'accessibilità e la disponibilità.

Vi serve aiuto per trovare la soluzione appropriata?

Akamai Guardicore Segmentation

Rileva le violazioni e rafforza i sistemi di difesa dai ransomware applicando una segmentazione granulare e definita dal software.

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Enterprise Application Access

Mitigate l'accesso a livello di rete e offrite un accesso granulare alle applicazioni in base alle identità e al contesto.

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Akamai MFA

Mitigate gli attacchi per il controllo degli account dei dipendenti con l'autenticazione multifattore anti-phishing basata sugli standard FIDO2.

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Proteggi le risorse dal core all'edge, ovunque si svolgano le attività.

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App & API Protector

Proteggete le applicazioni e le API sull'edge con una soluzione per la sicurezza leader del settore.

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PDNS GovShield

Sistema DSN di protezione, semplice, rapido e carrier-grade, per identificare, bloccare e mitigare in modo proattivo attacchi mirati come malware, ransomware, phishing e l'esfiltrazione dei dati DNS.

Scopri le soluzioni

Crea, distribuisci e proteggi le applicazioni su una piattaforma edge e cloud ampiamente distribuita.

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App & API Protector

Proteggete le applicazioni e le API sull'edge con una soluzione per la sicurezza leader del settore.

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EdgeWorkers

Eseguite le funzioni JavaScript sull'edge per ottimizzare le performance del sito e personalizzare le web experience.

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EdgeKV

Database chiave-valore distribuito di Akamai che supporta le applicazioni EdgeWorkers basate sui dati.

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Akamai Cloud

Servizi cloud di computing, storage, networking, database e gestione dei container

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Risorse

Vuoi saperne di più?

La pubblica amministrazione deve affrontare molte sfide online e nel cloud, ma Akamai può essere d'aiuto. Sia che desideri implementare soluzioni specifiche o hai solo bisogno di alcune risposte, siamo lieti di aiutarti.