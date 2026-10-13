Potenziate e proteggete i servizi online critici della pubblica amministrazione
Tutte le attività che la pubblica amministrazione svolge online sono di importanza vitale, sia che si tratti di sicurezza nazionale o protezione dei database. Akamai collabora con molti dei più grandi enti pubblici europei e dispone di comprovate soluzioni per la sicurezza, la distribuzione dei contenuti e il cloud computing per i cittadini; la difesa e l'intelligence; enti regionali/locali e l'istruzione; o esigenze critiche di infrastrutture nazionali. Assicuriamo, inoltre, un supporto da parte dei nostri esperti della pubblica amministrazione e un'assistenza 24/7/365.
Costruite la fiducia dei cittadini tramite la resilienza informatica
La roadmap per la modernizzazione della cybersicurezza
Passate al sistema Zero Trust più velocemente con soluzioni semplici, veloci e intuitive supportate dall'assistenza di esperti, ottimizzando il time-to-value e migliorando l'experience dei cittadini.
Resilienza e visibilità
Una gamma di soluzioni per la sicurezza indipendenti dal cloud che fornisce il massimo livello di visibilità e protezione sia al traffico nord-sud che est-ovest.
Sicurezza scalabile
Le nostre soluzioni sono state implementate ovunque, dai consigli locali ad alcune delle più grandi autorità pubbliche europee. La nostra leadership globale nel settore dell'intelligence sulle minacce ci consente di rispondere immediatamente ed efficacemente agli attacchi più recenti.
Storie dei clienti
Soluzioni in primo piano
Le soluzioni di Akamai avvicinano le applicazioni e i dati pubblici, allontanando le minacce informatiche.
Vi serve aiuto per trovare la soluzione appropriata?
Aumenta l'efficienza con soluzioni basate sul cloud che migliorano l'accessibilità e la disponibilità.
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Proteggi le risorse dal core all'edge, ovunque si svolgano le attività.
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Crea, distribuisci e proteggi le applicazioni su una piattaforma edge e cloud ampiamente distribuita.
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Risorse
Vuoi saperne di più?
La pubblica amministrazione deve affrontare molte sfide online e nel cloud, ma Akamai può essere d'aiuto. Sia che desideri implementare soluzioni specifiche o hai solo bisogno di alcune risposte, siamo lieti di aiutarti.