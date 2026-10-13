Em 2016, Luke Seelenbinder e Ian Wagner buscavam uma solução de mapa online econômica. Quando eles não conseguiam encontrar uma que atendesse às necessidades de seus clientes para um estilo bonito, tempos de carregamento ultrarrápidos, configuração fácil e um preço acessível, a necessidade tornou-se a mãe da invenção: Seelenbinder e Wagner construíram sua própria solução de mapas: a Stadia Maps.
"Percebemos que todos esses dados estão lá fora, principalmente na forma de OpenStreetMap (que você pode imaginar como a Wikipedia para dados de mapas), e que há muitas maneiras de pegar esses dados e transformá-los em mapas utilizáveis", relembra Seelenbinder. Após cerca de seis meses de desenvolvimento, Seelenbinder e Wagner lançassem a Stadia Maps com esse cliente como seu primeiro atendimento. "Logo tivemos um influxo de clientes iniciais que formaram a base de nossa empresa", disse Seelenbinder.
"Eu sabia que a Linode [agora Akamai] daria à Stadia Maps o desempenho prometido, uma experiência de suporte avançada e a largura de banda necessária para cobertura mundial, tudo por um ótimo preço."— Luke Seelenbinder, cofundador, Stadia Maps
Em 2016, Luke Seelenbinder e Ian Wagner buscavam uma solução de mapa online econômica. Quando eles não conseguiam encontrar uma que atendesse às necessidades de seus clientes para um estilo bonito, tempos de carregamento ultrarrápidos, configuração fácil e um preço acessível, a necessidade tornou-se a mãe da invenção: Seelenbinder e Wagner construíram sua própria solução de mapas: a Stadia Maps.
Estabelecimento de seu lugar do mundo
Agora, a Stadia Maps ajuda empresas de todos os lugares a estabelecer seu lugar nesse mundo. Por exemplo, digamos que uma empresa deseje um mapa de suas localizações em seu website. A Stadia Maps fornece todos os dados básicos das cidades, municípios, países, estradas, montanhas, lagos, rios e assim por diante. A Stadia Maps também fornece rotas e navegação, o que permite que visitantes do website da empresa criem seus próprios itinerários e rotas de viagem.
"Nossos clientes atuais são, na maioria das vezes, empresas de pequeno a médio portes em diversos setores, como viagens, imóveis, academias e até mesmo funerárias", descreveu Seelenbinder. "Do ponto de vista do produto, nosso foco é fornecer um projeto limpo e um pacote confiável, de modo que a infraestrutura e a forma como os dados são apresentados sejam geralmente melhores do que a solução anterior do cliente. Também facilitamos a mudança oferecendo assistência técnica na navegação para a Stadia Maps a partir de um fornecedor antigo."
Acesso rápido e seguro
A Stadia Maps não só fornece mapas de base com belos temas, mas também conta com um pipeline de dados e uma infraestrutura que permitem que os usuários de todo o mundo acessem os mapas de forma rápida e confiável. "Focamos fortemente na infraestrutura e tomamos decisões cuidadosas, e isso fez toda a diferença", explicou Seelenbinder. "Nossa infraestrutura nos proporciona um produto melhor e nos possibilita oferecer, em alguns casos, de 75% a 85% de descontos em relação aos preços de nossos concorrentes."
Para desenvolver essa infraestrutura, a Stadia Maps procurou a Linode (agora Akamai) para serviços de nuvem. As duas empresas são almas gêmeas em termos de sua razão de ser: oferecer uma alternativa de alto valor e baixo custo aos serviços caros oferecidos por provedores de grande escala.
"Além de oferecer um excelente produto, o que nos diferencia é a forma como tratamos nossos clientes: economizamos dinheiro para eles, oferecemos faturamento consistente "sem surpresas" de mês a mês e somos acessíveis para ouvir e realmente resolver suas preocupações", disse Seelenbinder. "Essa proposta de valor parece familiar? Deveria, porque é exatamente o valor que a Linode [agora Akamai] oferece como nosso provedor de hospedagem em nuvem."
Localização, localização, localização
Quando lançou uma API para fornecer a elevação de qualquer local do mundo, a Stadia Maps não exigiu que os clientes pagassem nenhum custo adicional. "Os dados de elevação são um companheiro perfeito para o planejamento de rota, especialmente para corredores e ciclistas. Conseguimos fornecer esse recurso adicional sem aumentar os preços, graças à oferta de armazenamento de objetos da Linode [agora os serviços de computação em nuvem da Akamai]."
Traçar um caminho para o futuro
Quais são os marcos no roteiro da Stadia Maps para o futuro? "Estamos constantemente traçando um caminho para fazer melhorias em nossos produtos, infraestrutura, suporte, documentação e serviços comerciais", disse Seelenbinder. "Tudo o que queremos é facilitar a vida de nossos clientes." Essa vocação para servir é o que coloca a Stadia Maps no mapa.
Sobre a Stadia Maps
A Stadia Maps fornece às empresas as ferramentas para criar belos mapas para todos os seus usuários. Seus temas oferecem uma rica paleta de opções para se adequar a qualquer contexto. Com suporte para dezenas de idiomas e scripts, a Stadia Maps integra-se facilmente a todas as principais bibliotecas de mapeamento, oferecendo vasta documentação para garantir que os clientes possam oferecer mapas mais rápidos e melhores com a confiança de que irão continuar trabalhando, onde quer que seus usuários estejam.
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.