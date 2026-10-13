A Stadia Maps não só fornece mapas de base com belos temas, mas também conta com um pipeline de dados e uma infraestrutura que permitem que os usuários de todo o mundo acessem os mapas de forma rápida e confiável. "Focamos fortemente na infraestrutura e tomamos decisões cuidadosas, e isso fez toda a diferença", explicou Seelenbinder. "Nossa infraestrutura nos proporciona um produto melhor e nos possibilita oferecer, em alguns casos, de 75% a 85% de descontos em relação aos preços de nossos concorrentes."



Para desenvolver essa infraestrutura, a Stadia Maps procurou a Linode (agora Akamai) para serviços de nuvem. As duas empresas são almas gêmeas em termos de sua razão de ser: oferecer uma alternativa de alto valor e baixo custo aos serviços caros oferecidos por provedores de grande escala.



"Além de oferecer um excelente produto, o que nos diferencia é a forma como tratamos nossos clientes: economizamos dinheiro para eles, oferecemos faturamento consistente "sem surpresas" de mês a mês e somos acessíveis para ouvir e realmente resolver suas preocupações", disse Seelenbinder. "Essa proposta de valor parece familiar? Deveria, porque é exatamente o valor que a Linode [agora Akamai] oferece como nosso provedor de hospedagem em nuvem."