Apree Health

Apree 为合作伙伴及其员工提供健康导航平台和移动应用程序，帮助患者找到优质实惠的医疗服务、获取健康计划详情和理赔资料、管理补助金，甚至可以追踪他们的健康状况。由于该公司的平台和应用程序由 100 多个 API 合作伙伴集成和 1,000 多个第三方客户集成提供支持，因此植根于最佳实践、自上而下的安全意识文化对他们而言至关重要。

Apree 信息安全高级经理 David Quisenberry 解释说：“要想达到更好的健康成果，唯一的方法是信息共享。但这些信息高度敏感，必须受到保护。”

当前攻击类型和趋势复杂多变，混杂有社会工程攻击和大规模利用爬虫程序发起的 API 攻击，因此信息安全至关重要。要想在这样的环境中全面有效地解决安全问题，需要持续进行优先级划分和迭代，同时需要实施强有力的保护措施。

遗憾的是，Apree 缺少合适的解决方案，无法为其安全运营 (SecOps) 团队提供这样的支持。他们的基础 Web 应用程序防火墙向 SecOps 团队报告了潜在问题，同时提示他们手动开展调查并确定最佳响应措施。在公司的移动应用程序遭遇撞库攻击时，该团队承受着巨大的压力，进行调查、报告潜在影响以及采取相应措施所需要的时间和费用让他们不堪重负。

Apree 高级信息安全分析师 Cat Schwan 表示：“这就像是在玩打地鼠的游戏。我们无法及时增强公司的安全态势。”