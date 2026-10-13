apree health

apreeは、患者が低コストで質の高い医療を見つけ、健康保険の詳細や請求情報にアクセスし、給付金を管理し、さらには健康状態を追跡できるようにする医療ナビゲーションプラットフォームとモバイルアプリを提供し、企業とその従業員を支援しています。同社のプラットフォームとアプリケーションは、100 を超えるAPIパートナーとの統合と1,000を超えるサードパーティー顧客との統合によって実現されているため、ベストプラクティスに基づいたトップダウンのセキュリティ志向の文化が不可欠です。

apreeのInformation Security部門担当Senior ManagerであるDavid Quisenberry氏は次のように説明しています。「情報の共有は、より良い医療効果を実現する唯一の方法です。しかし、その情報は非常に機密性が高く、保護する必要があります」

ボットによる大規模なソーシャルエンジニアリング攻撃やAPI攻撃など、現在の攻撃の種類や傾向を踏まえると、そのようなセキュリティは極めて重要です。そのような環境でセキュリティに包括的かつ効果的に対処するためには、強力な保護対策の証拠を示しながら、優先順位付けと反復作業を継続的に行う必要があります。

残念なことに、apreeにはセキュリティ運用（SecOps）チームをこのように強化する適切なソリューションが欠如していました。SecOpsチームは、基本的なWebアプリケーションファイアウォールから潜在的な問題に関する通知を受け、手動で調査を行って最適な対応を決定するよう促されていました。同社でモバイルアプリを通じたCredential Stuffingが急増した際には、調査、潜在的な影響に関する報告、対策の実行に気が滅入るほどの時間と費用がかかりました。

apreeのSenior Information Security AnalystであるCat Schwan氏は、「まるでもぐらたたきのようで、一時的にしかセキュリティポスチャを改善することはできませんでした」と述べています。