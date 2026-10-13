Apree Health

Apree는 환자들이 합리적인 가격의 고품질 의료 서비스를 찾고, 의료 보험 세부 정보 및 청구에 접속하며, 혜택을 관리하고, 건강을 추적할 수 있도록 지원하는 의료 내비게이션 플랫폼과 모바일 앱을 통해 기업과 직원의 역량을 강화합니다. 회사의 플랫폼과 앱은 100개 이상의 API 파트너 통합과 1000개 이상의 써드파티 고객 통합을 통해 지원되므로 모범 사례에 기반한 하향식 보안 중심 문화가 필수적입니다.

Apree의 정보 보안 수석 관리자 데이비드 퀴센베리(David Quisenberry)는 "더 나은 의료 서비스를 제공할 수 있는 유일한 방법은 정보 공유입니다. 하지만 이러한 정보는 매우 민감하기 때문에 안전하게 보호해야 합니다."고 말합니다.

정보 보안은 대규모 봇을 이용한 소셜 엔지니어링 및 API 공격 등 오늘날의 공격 종류와 트렌드를 고려할 때 매우 중요합니다. 이러한 환경에서 종합적이고 효과적인 보안을 유지하려면 지속적인 우선순위 지정과 반복이 필요하며, 강력한 보호 조치의 증거를 제시할 수 있어야 합니다.

그러나 Apree에는 이런 방식으로 보안 운영팀의 역량을 강화할 수 있는 적절한 솔루션이 없었습니다. 기본적인 웹 애플리케이션 방화벽이 발생 가능한 문제를 팀에 알리면 보안 운영팀이 이를 수동으로 조사하고 최선의 대응 방안을 정해야 했습니다. 회사는 모바일 앱을 통한 크리덴셜 스터핑 공격을 받았을 당시 조사, 잠재적 영향에 대한 보고, 조치에 필요한 시간과 비용에 굉장한 압박을 느꼈습니다.

Apree의 수석 정보 보안 분석가인 캣 슈완(Cat Schwan)은 "마치 두더지 잡기를 하는 것 같았습니다. 보안 체계를 더 이상 개선하기가 어려웠습니다."고 말합니다.