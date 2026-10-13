Apree Health

Apree offre aux entreprises et à leurs employés une plateforme de navigation et une application pour mobile dédiées à la santé, qui aident les patients à trouver des soins abordables et de haute qualité, à accéder aux informations de leur couverture santé et à leurs demandes de remboursement, à gérer les avantages sociaux et même à suivre leur état de santé. Étant donné que la plateforme et l'application de l'entreprise sont activées par plus de 100 intégrations de partenaires d'API et plus de 1 000 intégrations de clients tiers, une approche descendante axée sur la sécurité et ancrée dans les meilleures pratiques est essentielle.

Comme l'explique David Quisenberry, directeur principal de la sécurité de l'information à Apree, « le seul moyen d'améliorer les résultats en matière de santé est le partage des informations. Cependant, ces informations sont très sensibles et doivent être protégées. »

Une telle sécurité est essentielle à la lumière des types d'attaques et des tendances actuelles, y compris l'ingénierie sociale et les attaques d'API activées par des bots, à grande échelle. Traiter la sécurité de manière globale et efficace dans un tel environnement nécessite une hiérarchisation et une itération continues, tout en démontrant la présence de mesures de protection solides.

Malheureusement, Apree ne disposait pas des solutions adéquates pour donner les moyens à son équipe des opérations de sécurité de satisfaire de telles exigences. Son Web Application Firewall de base informait l'équipe des problèmes potentiels, incitant les opérations de sécurité à enquêter manuellement et à déterminer la meilleure réponse. Lorsque l'entreprise a connu une attaque de credential stuffing via son application pour mobile, l'équipe a été submergée, manquant de temps et de moyens financiers pour enquêter, signaler les impacts potentiels et prendre des mesures.

Selon Cat Schwan, analyste principale de la sécurité de l'information à Apree, « c'était comme jouer au chat et à la souris. Nous étions arrivés à la limite de notre stratégie de sécurité. »