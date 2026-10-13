Apree Health

Apree bietet Unternehmen und ihren Mitarbeitern eine Plattform für die Navigation im Gesundheitswesen sowie eine mobile App, die Patienten dabei unterstützt, eine erschwingliche, hochwertige Gesundheitsversorgung zu finden, auf die Details und Anträge ihrer Krankenversicherung zuzugreifen, Leistungen zu verwalten und sogar ihre Gesundheitsmetriken nachzuverfolgen. Da die Plattform und App des Unternehmens mit mehr als 100 Integrationen von API-Partnern und über 1.000 Integrationen von Drittanbietern bereitgestellt werden, ist eine auf Top-Down-Sicherheit ausgerichtete Kultur, die auf Best Practices beruht, absolut essenziell.

David Quisenberry, Senior Manager of Information Security bei Apree, erklärt: „Der einzige Weg, bessere Gesundheitsleistungen erbringen zu können, ist anhand von Informationsaustausch. Aber diese Informationen sind streng vertraulich und müssen geschützt werden.“

Diese Sicherheit ist angesichts der heutigen Angriffstypen und -trends, einschließlich Social-Engineering- und API-Angriffen, die durch Bots in großem Maßstab ermöglicht werden, von entscheidender Bedeutung. Um die Sicherheit in einer solchen Umgebung ganzheitlich und effektiv anzugehen, sind fortlaufende Priorisierungen und Iterationen erforderlich, wobei stets starke Schutzmaßnahmen nachgewiesen werden müssen.

Leider hatte Apree nicht die richtigen Lösungen, um das Security-Operations-Team (SecOps) auf diese Weise zu stärken. Die einfache Web Application Firewall benachrichtigte das Team über potenzielle Probleme, die SecOps dann manuell untersuchen und die beste Reaktion ermitteln musste. Als das Unternehmen über seine App einen Ansturm von Credential-Stuffing-Angriffen erlebte, war das Team von dem Zeit- und Kostenaufwand überwältigt, der für die ordnungsgemäße Untersuchung, die Berichterstattung über potenzielle Auswirkungen und die Maßnahmenergreifung erforderlich war.

Cat Schwan, Senior Information Security Analyst bei Apree, dazu: „Es war reinste Sisyphos-Arbeit. Die Verbesserung unserer Sicherheitslage hielt nie lange an.“