A Apree Health, formada pela fusão da Castlight Health com a Vera Whole Health, tem a missão de transformar a maneira como os pacientes usam os serviços de assistência médica, os provedores prestam esses serviços e os empregadores e outros adquirentes pagam por eles. À medida que acelera a transformação da prestação de serviços de pagamento e tratamento usando tecnologia e um modelo de fornecimento clínico exclusivo, a empresa interage com informações pessoais de saúde (PHI). Para garantir o compartilhamento rápido e seguro dessas informações, a Apree conta com as soluções da Akamai, parceira confiável.
Redefinindo os serviços de saúde
"A Akamai é uma empresa gigante do setor, e somos uma empresa relativamente pequena, mas recebemos as soluções, o tempo e a atenção de que precisamos da Akamai para fortalecer nossa postura de segurança de acordo com as práticas recomendadas."— David Quisenberry, gerente sênior de Segurança da informação, Apree Health
Permitir uma abordagem de segurança de cima para baixo
A Apree capacita as empresas e seus funcionários fornecendo uma plataforma de navegação e uma aplicação móvel de assistência médica que ajudam os pacientes a encontrar serviços acessíveis e de alta qualidade; acessar suas informações e solicitações de planos de saúde; gerenciar benefícios e até mesmo monitorar sua saúde. Como a plataforma e a aplicação da empresa são impulsionadas por mais de 100 integrações de parceiros de API e mais de 1.000 integrações de clientes terceirizados, uma cultura voltada para a segurança de cima para baixo, enraizada nas melhores práticas, é essencial.
Como explica David Quisenberry, gerente sênior de Segurança da informação da Apree, "a única maneira de possibilitar melhores resultados de saúde é através do compartilhamento de informações. Mas essas informações são altamente confidenciais e devem ser protegidas".
Essa segurança é essencial à luz dos tipos e tendências de ataque atuais, incluindo ataques de engenharia social e a APIs conduzidos por bots em escala. Lidar de forma holística e eficaz com a segurança em um ambiente desse tipo requer priorização e iteração contínuas, ao mesmo tempo em que deve mostrar evidências de medidas de proteção eficazes.
Infelizmente, a Apree não tinha as soluções certas para capacitar sua equipe de operações de segurança (SecOps) dessa maneira. Seu firewall básico de aplicações da Web notificava a equipe sobre possíveis problemas, solicitando que a SecOps investigasse e determinasse manualmente a melhor resposta. Quando a empresa sofreu um ataque de preenchimento de credencial por meio de sua aplicação móvel, a equipe ficou sobrecarregada com o tempo e as despesas necessários para investigar, relatar possíveis impactos e tomar medidas.
Cat Schwan, analista sênior de Segurança da informação da Apree, afirma: "Era como correr atrás do tempo. Não conseguíamos melhorar a nossa postura de segurança em tempo hábil".
Proteger o ecossistema de APIs
A primeira prioridade da Apree era evitar ataques a APIs e bloquear as explorações associadas. A configuração das soluções de proteção de aplicações e APIs da Akamai para suas necessidades permitiu que a empresa fizesse exatamente isso. Com a Akamai, a equipe adiciona um nível de segurança à camada de cabeçalhos HTTP em APIs usadas para solicitações POST e integrações de parceiros.
Ao mesmo tempo, a Akamai protege a empresa e sua aplicação móvel contra a inundação de bots que causaram tanto trabalho e preocupação. Como já se passaram 18 meses desde que a Apree sofreu qualquer ataque de preenchimento de credencial, ela reduziu significativamente os custos indiretos associados à solução dessas explorações. Tão importante quanto isso, a Apree pode proteger os dados confidenciais que consumidores, empregadores e parceiros confiam a ela.
"A Akamai nos permitiu acabar com ataques de preenchimento de credencial na raiz por meio de uma abordagem de defesa profunda. Nosso ecossistema de APIs agora é muito seguro, o que é um enorme alívio para nossos arquitetos."— Cat Schwan, analista sênior de Segurança da informação, Apree Health
Além disso, Quisenberry explica: "É fundamental permitirmos o acesso rápido e seguro ao nosso app e aos nossos guias de serviço, e nossa equipe de engenharia está entusiasmada por garantir isso de forma confiável com a Akamai".
Dimensionar conforme a necessidade
Embora a prevenção de ataques a APIs tenha sido o impulso para a parceria com a Akamai, a Apree também se beneficiou de diversas outras maneiras.
A garantia da segurança, juntamente com a capacidade de dimensionar conforme necessário, era importantíssima quando a Apree (então Castlight Health) se uniu ao Boston Children's Hospital (BCH) e ao Centers for Disease Control and Prevention (CDC) para lançar um localizador de vacinas gratuito contra COVID-19. A BCH recrutou a Castlight para desenvolver a infraestrutura tecnológica que alimenta a solução com dados atualizados de vacinas contra COVID-19, o que se traduziu na primeira experiência aberta que a Castlight lançou. A plataforma global da Akamai possibilitou garantir automaticamente que o localizador de vacinas apresentasse informações precisas e atualizadas.
"A Akamai protegeu nosso back-end contra scrapers não autorizados da Web e nos permitiu lidar com o enorme volume de tráfego associado a esse projeto de alto risco e alta visibilidade. Também garantiu que a aplicação não fosse invadida", diz Schwan.
Identificar e responder rapidamente a ameaças
Os recursos de proteção de aplicações que a Apree implementou, incluindo proteção contra ataques de DDoS, defesa de origens e detecção avançada de bots, trabalham em conjunto com seu sistema de detecção de invasões para rápida detecção e inteligência de ameaças. Com as soluções da Akamai fazendo parte desta pilha, a empresa pode entender de forma mais rápida e fácil os vetores de ataque.
Por exemplo, quando a Apree identificou ataques de injeção, a Akamai forneceu proteção e visibilidade imediata sobre o ambiente de ameaça. "A Akamai nos deu os insights necessários para priorizar nossas vulnerabilidades e corrigir 98% de nossas máquinas virtuais em até cinco dias", diz Quisenberry.
Proporcionar a automação da segurança
Além disso, a Akamai demonstrou sua capacidade com a migração da Apree para o Google Cloud, ampliando ainda mais sua base de segurança. Segundo Schwan, "A Akamai facilitou muito a migração quando mudamos nosso ambiente".
Uma vitória antecipada foi garantir uma segurança mais robusta das aplicações web da Vera Whole Health durante a fusão com a Castlight. "Foi incrivelmente fácil mesclar essas aplicações em nosso ambiente", continua Schwan.
Na verdade, tanto o Google Cloud quanto a Akamai permitirão a automação, como ao fazer chamadas de API robustas, que a equipe de SecOps espera. "O fato de a Akamai permitir o controle automatizado de mudanças é incrivelmente valioso para nós, capacitando nossas equipes para definir controles de segurança e compartilhar evidências desses controles", continua Schwan.
Ao liberar a equipe para se concentrar em novas e aprimoradas medidas de segurança, a Akamai está ajudando a Apree em direção ao futuro. "A Akamai contribui com a tecnologia, a telemetria e os insights de que precisamos para possibilitar uma arquitetura de segurança ágil e automatizada", conclui Quisenberry.
Sobre a Apree Health
A Apree Health tem a missão de construir a primeira solução completa de saúde que redefine a experiência de atendimento e transforma a maneira como os pacientes usam o atendimento, a forma como os provedores prestam atendimento e a forma como os empregadores e outros adquirentes pagam pelo atendimento. A Apree Health faz isso combinando a melhor navegação da categoria e insights orientados por dados, o modelo de cuidados primários mais avançado e modelos de risco baseados em valor para desbloquear resultados de saúde e melhorar a vida para aqueles que ela atende.
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.