Apree Health

A Apree capacita as empresas e seus funcionários fornecendo uma plataforma de navegação e uma aplicação móvel de assistência médica que ajudam os pacientes a encontrar serviços acessíveis e de alta qualidade; acessar suas informações e solicitações de planos de saúde; gerenciar benefícios e até mesmo monitorar sua saúde. Como a plataforma e a aplicação da empresa são impulsionadas por mais de 100 integrações de parceiros de API e mais de 1.000 integrações de clientes terceirizados, uma cultura voltada para a segurança de cima para baixo, enraizada nas melhores práticas, é essencial.

Como explica David Quisenberry, gerente sênior de Segurança da informação da Apree, "a única maneira de possibilitar melhores resultados de saúde é através do compartilhamento de informações. Mas essas informações são altamente confidenciais e devem ser protegidas".

Essa segurança é essencial à luz dos tipos e tendências de ataque atuais, incluindo ataques de engenharia social e a APIs conduzidos por bots em escala. Lidar de forma holística e eficaz com a segurança em um ambiente desse tipo requer priorização e iteração contínuas, ao mesmo tempo em que deve mostrar evidências de medidas de proteção eficazes.

Infelizmente, a Apree não tinha as soluções certas para capacitar sua equipe de operações de segurança (SecOps) dessa maneira. Seu firewall básico de aplicações da Web notificava a equipe sobre possíveis problemas, solicitando que a SecOps investigasse e determinasse manualmente a melhor resposta. Quando a empresa sofreu um ataque de preenchimento de credencial por meio de sua aplicação móvel, a equipe ficou sobrecarregada com o tempo e as despesas necessários para investigar, relatar possíveis impactos e tomar medidas.

Cat Schwan, analista sênior de Segurança da informação da Apree, afirma: "Era como correr atrás do tempo. Não conseguíamos melhorar a nossa postura de segurança em tempo hábil".