apree health

apree proporciona a las empresas y a sus empleados una plataforma de navegación sanitaria y una aplicación móvil que permiten a los pacientes encontrar una atención sanitaria asequible y de alta calidad, acceder a los detalles y las reclamaciones de su seguro médico, gestionar sus beneficios e incluso realizar un seguimiento de su salud. Dado que la plataforma y la aplicación de la empresa incluyen más de 100 integraciones de partners de API y más de 1000 integraciones de clientes de terceros, es esencial contar con una cultura vertical centrada en la seguridad que esté basada en prácticas recomendadas.

Como explica David Quisenberry, responsable sénior de seguridad de la información de apree, "La única forma de lograr mejores resultados sanitarios es a través del intercambio de información. Pero esa información es muy sensible y debe protegerse".

Esta seguridad es fundamental teniendo en cuenta los tipos y las tendencias de ataque actuales, incluidos los ataques de ingeniería social y a las API, que son posibles mediante bots a escala. Abordar la seguridad de forma integral y eficaz en un entorno de este tipo requiere una priorización e iteración continuas, al tiempo que se demuestra la existencia de medidas de protección sólidas.

Desafortunadamente, apree carecía de las soluciones adecuadas para capacitar a su equipo de operaciones de seguridad (SecOPS) en este sentido. Su firewall de aplicaciones web básico notificó al equipo posibles problemas, lo que llevó a SecOPS a investigar manualmente y determinar la mejor respuesta. Cuando la empresa experimentó una avalancha de Credential Stuffing a través de su aplicación móvil, el equipo se vio abrumado por el tiempo y el gasto necesarios para investigar, informar sobre posibles impactos y tomar medidas.

Según Cat Schwan, analista sénior de seguridad de la información de apree, "Era como el juego de atrapar al topo. No pudimos mejorar nuestra estrategia de seguridad más allá de un instante".