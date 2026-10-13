Apree Health

Apree consente alle aziende e ai loro dipendenti di fornire un'app mobile e una piattaforma di navigazione per l'assistenza sanitaria che aiuta i pazienti a trovare cure mediche eccellenti e convenienti, ad accedere alle loro richieste e ai dettagli del loro piano sanitario, ad accedere ai vantaggi disponibili e, persino, a monitorare il loro stato di salute. Poiché l'app e la piattaforma dell'azienda si basano su più di 100 integrazioni di partner delle API e oltre 1.000 integrazioni di clienti di terze parti, una cultura incentrata sulla sicurezza a 360° che affonda le sue radici nelle best practice è fondamentale.

Come spiega David Quisenberry, Senior Manager del reparto Information Security di Apree: "L'unico modo per migliorare i risultati sanitari è favorire la condivisione delle informazioni, che, tuttavia, sono altamente sensibili e devono essere protette".

Tale sicurezza è fondamentale alla luce delle tendenze e dei tipi di attacchi di oggi, inclusi gli attacchi di social engineering e alle API sferrati dai bot su larga scala. Per affrontare la sicurezza in modo olistico ed efficace in un tale ambiente, servono costanti attività di prioritizzazione e iterazione insieme a solide misure protettive.

Sfortunatamente, Apree non disponeva delle soluzioni giuste da fornire al suo team SecOps (Security Operations). La sua soluzione WAF (Web Application Firewall) di base ha informato il team dei potenziali problemi, richiedendo al team SecOps di indagare manualmente e determinare la risposta migliore. Quando l'azienda ha subito una bufera di attacchi di credential stuffing tramite la sua app mobile, il team è stato sovraccaricato dal lavoro in termini di tempi e costi richiesti per indagare, creare rapporti sui potenziali impatti e prendere le azioni necessarie.

Secondo Cat Schwan, Senior Information Security Analyst per Apree: "È stato un po' come giocare ad una partita di "Acchiappa la talpa". Non riuscivamo a migliorare il nostro sistema di sicurezza di un momento".