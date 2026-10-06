该公司发现 Akamai Guardicore Segmentation 解决方案提供的基于软件微分段方法可以解决这个问题。Akamai Guardicore Segmentation 旨在阻止攻击者在整个数字环境中实现横向移动，是该公司 IP 保护措施中的关键一环。借助微分段，该公司可以确保包含其知识产权信息的服务器和应用程序及其工作负载完全与基础架构的其余部分隔离开来。

通过使用 Akamai Guardicore Segmentation 为关键资产建立安全围栏并限制横向移动，该公司可确保攻击者无法轻易在其 IT 环境中移动。对物理和虚拟环境中移动行为的精细监测能力能够帮助立即阻止攻击者的行动。