Akamai
Pular para o conteúdo principal
Akamai
Fazer login
Fazer login Close
Cloud Manager
Gerencie seus serviços de computação em nuvem
Fazer login Close
Control Center
Gerencie seus serviços de segurança e entrega
Background

Líder em publicidade em TV conectada

A empresa se qualificou para o recebimento de seguro cibernético, evitou ataques e protegeu sua propriedade intelectual de maneira mais eficiente com a microssegmentação

Logotipo de líder em publicidade

Localização

Estados Unidos

Setor

Mídia

Principais impactos

  • Obtenção seguro cibernético
  • Detectaçao de ameaças
  • Impedir ataques

Solução

Akamai Guardicore Segmentation
Baixar como PDF

Conexão entre marcas e telespectadores

Uma empresa global que lidera a publicidade em TV conectada ajuda marcas a otimizar o investimento em publicidade com o alcance de públicos de streaming fragmentados. Quando a empresa decidiu que queria se qualificar para a cobertura de seguro cibernético, ela implantou a Akamai Guardicore Segmentation para fortalecer suas medidas de segurança.

Qualificação para o recebimento de seguro cibernético

Sendo uma empresa inovadora, ela compreensivelmente protege sua propriedade intelectual (PI). Assim como muitas empresas modernas, sua PI estava vulnerável a exposições caso um bot ou hacker se infiltrasse nos servidores ou apps internos.

Para mitigar o impacto financeiro de uma possível violação, a empresa matriz solicitou a proteção por um seguro cibernético. Com o aumento dos ataques cibernéticos, as seguradoras estão examinando a preparação das empresas em termos de segurança antes de atribuir-lhes uma apólice. Com isso em mente, a empresa decidiu implementar a segmentação interna.

Implantação de controles internos de segmentação

A empresa encontrou a solução na Akamai Guardicore Segmentation, que oferece uma abordagem de microssegmentação baseada em software. Desenvolvida para impedir a movimentação lateral de invasores em todo o ambiente digital, a Akamai Guardicore Segmentation é um componente essencial da proteção de PI da empresa. Com a microssegmentação, a empresa pode garantir que os servidores e aplicativos — bem como suas cargas de trabalho — que contenham PI sejam completamente separados do restante da infraestrutura.

Ao usar a Akamai Guardicore Segmentation para isolar ativos essenciais e limitar a movimentação lateral, a empresa pode garantir que os invasores não consigam se mover facilmente pelo seu ambiente de TI. A visibilidade granular do movimento em seu ambiente físico e virtual ajuda a impedir invasões.

Detecção e prevenção de ataques de ransomware

Para confirmar que a Akamai Guardicore Segmentation era a melhor opção, a empresa conduziu uma PoC (prova de conceito). Durante a PoC, a solução da Akamai detectou muitos invasores e até mesmo um incidente de ransomware.

Depois de conhecer o poder da Akamai Guardicore Segmentation e sua capacidade de proteger o ambiente, a empresa soube que havia encontrado a solução certa. Ela pretende segmentar mais de 3.000 servidores — uma combinação de ambientes Linux, bare metal e de nuvem — e aproximadamente 1.500 contêineres (Docker e Kubernetes).

Sobre a Akamai

A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma de nuvem estende a computação em nuvem de alto desempenho do núcleo até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e, ao mesmo tempo, ofereçam segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.

Compartilhar

Histórias de clientes relacionadas

Segurança

Ryt Bank

O Ryt Bank melhorou a visibilidade de suas APIs, reforçou a conformidade e reduziu riscos após migrar para a nuvem com as soluções da Akamai.

Leia a história do cliente
Segurança

Banco Bradesco

Bradesco obteve segurança proativa contra ameaças por IA, aprimorou as experiências dos clientes e reduziu os custos com as soluções de segurança da Akamai.

Leia a história do cliente
Segurança

SBI Holdings

Com a intensificação dos ataques cibernéticos visados ao setor financeiro, a SBI Holdings está trabalhando para alcançar o Zero Trust com a Akamai Guardicore Segmentation.

Leia a história do cliente