Líder em publicidade em TV conectada

Sendo uma empresa inovadora, ela compreensivelmente protege sua propriedade intelectual (PI). Assim como muitas empresas modernas, sua PI estava vulnerável a exposições caso um bot ou hacker se infiltrasse nos servidores ou apps internos.

Para mitigar o impacto financeiro de uma possível violação, a empresa matriz solicitou a proteção por um seguro cibernético. Com o aumento dos ataques cibernéticos, as seguradoras estão examinando a preparação das empresas em termos de segurança antes de atribuir-lhes uma apólice. Com isso em mente, a empresa decidiu implementar a segmentação interna.