Líder em publicidade em TV conectada

Uma empresa global que lidera a publicidade em TV conectada ajuda marcas a otimizar o investimento em publicidade com o alcance de públicos de streaming fragmentados. Quando a empresa decidiu que queria se qualificar para a cobertura de seguro cibernético, ela implantou a Akamai Guardicore Segmentation para fortalecer suas medidas de segurança.
Conexão entre marcas e telespectadores
Qualificação para o recebimento de seguro cibernético
Sendo uma empresa inovadora, ela compreensivelmente protege sua propriedade intelectual (PI). Assim como muitas empresas modernas, sua PI estava vulnerável a exposições caso um bot ou hacker se infiltrasse nos servidores ou apps internos.
Para mitigar o impacto financeiro de uma possível violação, a empresa matriz solicitou a proteção por um seguro cibernético. Com o aumento dos ataques cibernéticos, as seguradoras estão examinando a preparação das empresas em termos de segurança antes de atribuir-lhes uma apólice. Com isso em mente, a empresa decidiu implementar a segmentação interna.
Implantação de controles internos de segmentação
A empresa encontrou a solução na Akamai Guardicore Segmentation, que oferece uma abordagem de microssegmentação baseada em software. Desenvolvida para impedir a movimentação lateral de invasores em todo o ambiente digital, a Akamai Guardicore Segmentation é um componente essencial da proteção de PI da empresa. Com a microssegmentação, a empresa pode garantir que os servidores e aplicativos — bem como suas cargas de trabalho — que contenham PI sejam completamente separados do restante da infraestrutura.
Ao usar a Akamai Guardicore Segmentation para isolar ativos essenciais e limitar a movimentação lateral, a empresa pode garantir que os invasores não consigam se mover facilmente pelo seu ambiente de TI. A visibilidade granular do movimento em seu ambiente físico e virtual ajuda a impedir invasões.
Detecção e prevenção de ataques de ransomware
Para confirmar que a Akamai Guardicore Segmentation era a melhor opção, a empresa conduziu uma PoC (prova de conceito). Durante a PoC, a solução da Akamai detectou muitos invasores e até mesmo um incidente de ransomware.
Depois de conhecer o poder da Akamai Guardicore Segmentation e sua capacidade de proteger o ambiente, a empresa soube que havia encontrado a solução certa. Ela pretende segmentar mais de 3.000 servidores — uma combinação de ambientes Linux, bare metal e de nuvem — e aproximadamente 1.500 contêineres (Docker e Kubernetes).
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma de nuvem estende a computação em nuvem de alto desempenho do núcleo até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e, ao mesmo tempo, ofereçam segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.