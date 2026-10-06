Führender Anbieter für vernetzte TV-Werbung

Ein weltweit führender Anbieter von vernetzter TV-Werbung unterstützt Marken dabei, ihre Werbeausgaben bestmöglich einzusetzen, indem sie das fragmentierte Streaming-Publikum besser erreichen. Als sich das Unternehmen für eine Cyberversicherung qualifizieren wollte, setzte es Akamai Guardicore Segmentation ein, um seine Sicherheitsmaßnahmen zu stärken.
Marken den TV-Zuschauern näherbringen
Anspruch auf eine Cyberversicherung
Als innovative Firma legt das Unternehmen verständlicherweise Wert darauf, sein geistiges Eigentum (Intellectual Property, IP) zu schützen. Wie bei vielen modernen Unternehmen war das geistige Eigentum anfällig, sollte ein Bot oder Hacker die internen Server und Apps erfolgreich infiltrieren.
Um die finanziellen Auswirkungen eines möglichen Sicherheitsverstoßes zu begrenzen, forderte die Muttergesellschaft die IT-Abteilung auf, eine Cyberversicherung abzuschließen. Angesichts der zunehmenden Zahl von Cyberangriffen prüfen die Versicherer die Sicherheitsmaßnahmen der Unternehmen, bevor sie ihnen eine Police anbieten. Vor diesem Hintergrund entschied sich das Unternehmen für den Einsatz interner Segmentierung.
Einsatz interner Segmentierungskontrollen
Das Unternehmen hat seine Lösung mit Akamai Guardicore Segmentation gefunden, das einen softwarebasierten Ansatz für Mikrosegmentierung bietet. Die Lösung wurde entwickelt, um Angreifer daran zu hindern, sich lateral in digitalen Umgebungen zu bewegen, und ist damit eine wichtige Komponente, um das geistige Eigentum des Unternehmens zu schützen. Durch die Mikrosegmentierung kann das Unternehmen sicherstellen, dass die Server und Anwendungen – und deren Workloads –, die sein geistiges Eigentum enthalten, vollständig von der übrigen Infrastruktur getrennt sind.
Durch die Verwendung der Akamai Guardicore Segmentation zur Abschirmung kritischer Assets und zur Begrenzung lateraler Netzwerkbewegungen kann das Unternehmen sicherstellen, dass Angreifer sich nicht einfach in der gesamten IT-Umgebung bewegen können. Dank granularer Transparenz der Bewegungen innerhalb der physischen und virtuellen Umgebung können Angreifer einfacher aufgehalten werden.
Erkennung und Verhinderung von Ransomware-Angriffen
Um zu bestätigen, dass die Akamai Guardicore Segmentation die beste Option ist, führte das Unternehmen einen Machbarkeitsnachweis (Proof of Concept, PoC) durch. Während des PoC erkannte die Lösung von Akamai viele Angreifer und sogar einen Ransomware-Vorfall.
Nachdem das Unternehmen die Vorteile von Akamai Guardicore Segmentation zum Schutz seiner Umgebung erkannt hatte, wusste es, dass es die richtige Lösung gefunden hatte. Das Unternehmen plant, mehr als 3.000 Server – eine Mischung aus Linux-, Bare-Metal- und Cloudservern – und etwa 1.500 Container (Docker und Kubernetes) zu segmentieren.
Über Akamai
Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das die KI-gestützte Welt unterstützt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge, damit Unternehmen innovative KI-Anwendungen entwickeln und skalieren können, und stellt gleichzeitig umfassende, mehrschichtige Sicherheit bereit, um Kunden vor dynamischen Cyberbedrohungen zu schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.