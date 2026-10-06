Führender Anbieter für vernetzte TV-Werbung

Als innovative Firma legt das Unternehmen verständlicherweise Wert darauf, sein geistiges Eigentum (Intellectual Property, IP) zu schützen. Wie bei vielen modernen Unternehmen war das geistige Eigentum anfällig, sollte ein Bot oder Hacker die internen Server und Apps erfolgreich infiltrieren.

Um die finanziellen Auswirkungen eines möglichen Sicherheitsverstoßes zu begrenzen, forderte die Muttergesellschaft die IT-Abteilung auf, eine Cyberversicherung abzuschließen. Angesichts der zunehmenden Zahl von Cyberangriffen prüfen die Versicherer die Sicherheitsmaßnahmen der Unternehmen, bevor sie ihnen eine Police anbieten. Vor diesem Hintergrund entschied sich das Unternehmen für den Einsatz interner Segmentierung.