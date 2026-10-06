Leader de la publicité TV connectée

En tant qu'actrice de l'innovation, l'entreprise protège naturellement sa propriété intellectuelle (PI). Comme de nombreuses entreprises aujourd'hui, sa propriété intellectuelle risquait d'être exposée si un bot ou un hacker s'infiltrait dans des serveurs ou des applications internes.

Afin d'atténuer l'impact financier d'une violation potentielle, sa société mère l'a exhortée à souscrire une cyberassurance. Avec l'augmentation des cyberattaques, les assureurs examinent de près le niveau de préparation des entreprises en matière de sécurité avant de leur attribuer une police d'assurance. Dans cette optique, l'entreprise a décidé de mettre en œuvre une segmentation interne.