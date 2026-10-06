Leader de la publicité TV connectée

Un leader mondial de la publicité TV connectée aide les marques à optimiser leurs dépenses publicitaires en atteignant plus efficacement des audiences de streaming fragmentées. Lorsque l'entreprise a voulu bénéficier d'une couverture de cyberassurance, elle a déployé Akamai Guardicore Segmentation afin de renforcer ses mesures de sécurité.
Faire le lien entre les marques et les téléspectateurs
Conditions à remplir pour bénéficier d'une cyberassurance
En tant qu'actrice de l'innovation, l'entreprise protège naturellement sa propriété intellectuelle (PI). Comme de nombreuses entreprises aujourd'hui, sa propriété intellectuelle risquait d'être exposée si un bot ou un hacker s'infiltrait dans des serveurs ou des applications internes.
Afin d'atténuer l'impact financier d'une violation potentielle, sa société mère l'a exhortée à souscrire une cyberassurance. Avec l'augmentation des cyberattaques, les assureurs examinent de près le niveau de préparation des entreprises en matière de sécurité avant de leur attribuer une police d'assurance. Dans cette optique, l'entreprise a décidé de mettre en œuvre une segmentation interne.
Déploiement de contrôles de la segmentation interne
L'entreprise a trouvé son bonheur dans la solution Akamai Guardicore Segmentation, qui offre une approche logicielle de la microsegmentation. Conçue pour empêcher les acteurs malveillants de se déplacer latéralement dans l'environnement digital, la solution Akamai Guardicore Segmentation est un composant clé de la protection IP de l'entreprise. Grâce à la microsegmentation, l'entreprise peut s'assurer que les serveurs et les applications (et leurs charges de travail) qui contiennent sa propriété intellectuelle sont complètement séparés du reste de son infrastructure.
En utilisant Akamai Guardicore Segmentation pour isoler les ressources critiques et limiter les mouvements latéraux, l'entreprise peut empêcher les hackers de se déplacer facilement dans son environnement informatique. Une visibilité granulaire des mouvements au sein de son environnement physique et virtuel permet de stopper les hackers dans leur élan.
Détection et prévention des attaques par ransomware
Pour confirmer que la solution Akamai Guardicore Segmentation était sa meilleure option, l'entreprise a exécuté une démonstration de faisabilité. Au cours de la démonstration, la solution d'Akamai a détecté de nombreux hackers et même un incident de ransomware.
Après avoir constaté qu'Akamai Guardicore Segmentation était parfaitement à même de protéger son environnement, l'entreprise a su qu'elle avait trouvé la bonne solution. Elle prévoit de segmenter plus de 3 000 serveurs (un mélange de Linux, de serveurs dédiés physiques et de cloud) et environ 1 500 conteneurs (Docker et Kubernetes).
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.