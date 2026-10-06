コネクテッドテレビ広告のリーディングカンパニー

あるコネクテッドテレビ広告のグローバル・リーディング・カンパニーは、細分化されたストリーミング視聴者により適切にリーチすることで、ブランドが広告支出の効果を最大化するための支援をしています。サイバー保険の加入条件を満たしたいと考えていた同社は、Akamai Guardicore Segmentationを導入してセキュリティ対策を強化しました。
ブランドとテレビ視聴者の懸け橋
サイバー保険への加入
イノベーターである同社は、当然ながら自社の知的財産（IP）を保護しようとしています。多くの現代企業と同様、ボットやハッカーが内部のサーバーやアプリに侵入した場合、同社のIPが公開されてしまう恐れがありました。
起こり得る侵害の経済的影響を緩和するために、親会社は同社にサイバー保険の確保を求めました。サイバー攻撃の増加に伴い、保険会社は企業に保険を提供する前にその企業のセキュリティ対策を精査しています。それを考慮し、同社は内部セグメンテーションを実施することにしました。
内部セグメンテーション制御の展開
同社は、ソフトウェアベースのアプローチでマイクロセグメンテーションを実現するAkamai Guardicore Segmentationに解決策を見出しました。Akamai Guardicore Segmentationはデジタル環境全体でのラテラルムーブメント（横方向の移動）を阻止するように設計されており、同社のIP保護の重要な要素です。マイクロセグメンテーションにより、同社はIPを含むサーバーとアプリケーション（およびそのワークロード）をインフラの他の部分から完全に分離することができます。
Akamai Guardicore Segmentationを使用して重要な資産をリングフェンスし、ラテラルムーブメントを制限することで、攻撃者がIT環境全体を簡単に移動できないようにすることができます。物理環境と仮想環境の両方における移動を詳細に可視化することは、攻撃者の動きを止めるために役立ちます。
ランサムウェア攻撃の検知と防止
Akamai Guardicore Segmentationが最適な選択肢であることを確認するために、同社は概念実証（PoC）を実施しました。PoC中に、Akamaiのソリューションは多くの攻撃者を検知しただけでなく、ランサムウェアインシデントをも検知しました。
同社はAkamai Guardicore Segmentationに環境を保護する力があることを目の当たりにし、適切なソリューションを見つけたと確信しました。同社は、Linux、ベアメタル、クラウドを組み合わせた3,000台以上のサーバーと約1,500のコンテナ（DockerおよびKubernetes）をセグメント化する予定です。
Akamaiについて
Akamaiは、AIが主導する世界の力となり、守るクラウド企業です。Akamaiのクラウドプラットフォームは、ハイパフォーマンスのクラウドコンピューティングをコアからエッジまで拡張することで、組織が次世代のAIアプリケーションを構築・拡張できるよう支援するとともに、企業を進化するサイバー脅威から守る包括的な多層型セキュリティを提供します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XやLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。