コネクテッドテレビ広告のリーディングカンパニー

同社は、ソフトウェアベースのアプローチでマイクロセグメンテーションを実現するAkamai Guardicore Segmentationに解決策を見出しました。Akamai Guardicore Segmentationはデジタル環境全体でのラテラルムーブメント（横方向の移動）を阻止するように設計されており、同社のIP保護の重要な要素です。マイクロセグメンテーションにより、同社はIPを含むサーバーとアプリケーション（およびそのワークロード）をインフラの他の部分から完全に分離することができます。

Akamai Guardicore Segmentationを使用して重要な資産をリングフェンスし、ラテラルムーブメントを制限することで、攻撃者がIT環境全体を簡単に移動できないようにすることができます。物理環境と仮想環境の両方における移動を詳細に可視化することは、攻撃者の動きを止めるために役立ちます。