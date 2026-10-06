Azienda leader nella pubblicità televisiva connessa

Un'azienda leader a livello globale nel settore della pubblicità televisiva connessa aiuta i brand a massimizzare le spese pubblicitarie raggiungendo meglio gli utenti dei servizi di streaming frammentato. L'azienda che desiderava migliorare la sua copertura assicurativa informatica ha implementato la soluzione Akamai Guardicore Segmentation per rafforzare le sue misure di sicurezza.
Connettere i brand con i telespettatori
Migliore copertura assicurativa informatica
L'azienda leader nel settore dei servizi innovativi deve giustamente proteggere al meglio la sua proprietà intellettuale (IP), che, come quella di molte aziende moderne, diventa vulnerabile se un bot o un hacker riescono ad infiltrarsi nelle app o nei server interni.
Per mitigare l'impatto finanziario di una potenziale violazione, l'azienda capogruppo aveva necessità di migliorare la sua copertura assicurativa informatica. Visto l'aumento degli attacchi informatici, le compagnie di assicurazioni controllano il livello di sicurezza delle aziende prima di stipulare una polizza con loro. Pertanto, l'azienda aveva deciso di implementare una soluzione di segmentazione interna.
Implementazione dei controlli di microsegmentazione interni
L'azienda ha trovato la sua soluzione ideale in Akamai Guardicore Segmentation, che offre un approccio basato su software alla microsegmentazione. Progettata per impedire il movimento laterale nell'ambiente digitale da parte dei criminali, Akamai Guardicore Segmentation è un componente fondamentale della protezione delle risorse IP aziendali. Con la microsegmentazione, l'azienda può garantire che i server e le applicazioni (insieme ai loro carichi di lavoro) contenenti le sue risorse IP vengano completamente separati dal resto della sua infrastruttura.
Utilizzando Akamai Guardicore Segmentation per isolare le risorse critiche e limitare il movimento laterale, l'azienda può impedire ai criminali di muoversi facilmente all'interno del suo ambiente IT. Una visibilità granulare sul movimento all'interno del suo ambiente sia fisico che virtuale aiuta a fermare i criminali nel loro cammino.
Rilevamento e prevenzione degli attacchi ransomware
Per verificare di aver fatto la scelta ideale implementando la soluzione Akamai Guardicore Segmentation, l'azienda ha condotto una PoC (Proof-of-Concept), durante la quale, la soluzione di Akamai ha rilevato molti criminali e, persino, un attacco ransomware.
Dopo aver visto il potenziale offerto dalla soluzione Akamai Guardicore Segmentation per la protezione del suo ambiente, l'azienda si è convinta di aver fatto la scelta giusta. Ora, l'azienda si propone di segmentare più di 3.000 server (una combinazione di ambienti Linux, bare metal e cloud) e circa 1.500 container (Docker e Kubernetes).
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, offrendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.