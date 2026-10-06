Azienda leader nella pubblicità televisiva connessa

Per verificare di aver fatto la scelta ideale implementando la soluzione Akamai Guardicore Segmentation, l'azienda ha condotto una PoC (Proof-of-Concept), durante la quale, la soluzione di Akamai ha rilevato molti criminali e, persino, un attacco ransomware.

Dopo aver visto il potenziale offerto dalla soluzione Akamai Guardicore Segmentation per la protezione del suo ambiente, l'azienda si è convinta di aver fatto la scelta giusta. Ora, l'azienda si propone di segmentare più di 3.000 server (una combinazione di ambienti Linux, bare metal e cloud) e circa 1.500 container (Docker e Kubernetes).