이 기업은 혁신 기업으로서 지식 재산권(IP)을 확실히 보호하고 있습니다. 오늘날의 많은 기업과 마찬가지로, 이 기업의 IP는 봇이나 해커가 내부 서버 또는 앱에 침투할 경우 노출될 위험이 있었습니다.

잠재적 유출로 인한 재정적 영향을 완화하고자 모기업은 사이버 보험을 확보하라고 촉구했습니다. 보험사들은 사이버 공격이 증가함에 따라 보험 증권을 할당하기 전에 기업의 보안 수준을 면밀히 조사합니다. 이에 따라 이 기업은 내부 세그먼테이션을 구축하기로 결정했습니다.