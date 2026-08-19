한 글로벌 커넥티드 TV 광고 분야의 대표 기업은 브랜드들이 분산된 스트리밍 시청자에게 더 효과적으로 다가가 광고 지출을 극대화하도록 지원합니다. 사이버 보험 적용 자격을 확보하고자 했을 때 Akamai Guardicore Segmentation을 배포해 보안 조치를 강화했습니다.
TV 시청자와 브랜드 연결
사이버 보험 자격 확보
이 기업은 혁신 기업으로서 지식 재산권(IP)을 확실히 보호하고 있습니다. 오늘날의 많은 기업과 마찬가지로, 이 기업의 IP는 봇이나 해커가 내부 서버 또는 앱에 침투할 경우 노출될 위험이 있었습니다.
잠재적 유출로 인한 재정적 영향을 완화하고자 모기업은 사이버 보험을 확보하라고 촉구했습니다. 보험사들은 사이버 공격이 증가함에 따라 보험 증권을 할당하기 전에 기업의 보안 수준을 면밀히 조사합니다. 이에 따라 이 기업은 내부 세그먼테이션을 구축하기로 결정했습니다.
내부 마이크로세그멘테이션 제어 배포
이 기업은 마이크로세그멘테이션에 대한 소프트웨어 기반 접근 방식을 제공하는 Akamai Guardicore Segmentation에서 솔루션을 찾았습니다. 공격자가 디지털 환경 전반에서 측면 이동을 하는 것을 방지하도록 설계된 Akamai Guardicore Segmentation은 기업의 IP 보호를 위한 핵심 구성요소입니다. 기업은 마이크로세그멘테이션을 통해 IP가 포함된 서버, 애플리케이션, 해당 워크로드를 나머지 인프라에서 완전히 분리시킬 수 있습니다.
Akamai Guardicore Segmentation을 사용하면 중요한 자산을 링펜싱하고 측면 이동을 제한함으로써 공격자가 IT 환경 전반을 쉽게 이동할 수 없게 할 수 있습니다. 물리적 환경과 가상 환경 모두에서 움직임에 대한 정밀한 가시성은 공격자를 멈추게 하는 데 도움이 됩니다.
랜섬웨어 공격 탐지 및 예방
기업은 Akamai Guardicore Segmentation이 최고의 선택임을 확인하기 위해 개념 증명(PoC)을 진행했습니다. PoC에서 Akamai 솔루션은 많은 공격자와 랜섬웨어 인시던트까지 탐지했습니다.
기업은 환경을 보호하는 Akamai Guardicore Segmentation의 역량을 확인하고 올바른 솔루션을 찾았음을 깨달았습니다. 이제 Linux, 베어 메탈 및 클라우드를 혼합한 3000개 이상의 서버와 약 1500개 컨테이너(Docker, 쿠버네티스)를 세그먼테이션할 계획입니다.
Akamai 소개
Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.