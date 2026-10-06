Líder en publicidad de televisión conectada

Como empresa pionera, no es de extrañar que sea especialmente protectora con su propiedad intelectual (PI). Al igual que otras empresas modernas, esa PI podría quedar expuesta en caso de que un bot o un hacker se infiltrasen en sus aplicaciones o servidores internos.

Para mitigar el impacto financiero de una posible filtración, su empresa matriz le instó a adquirir un seguro cibernético. Con el aumento de los ciberataques, las aseguradoras evalúan el nivel de ciberseguridad de las empresas antes de asignarles una póliza. Teniendo esto en cuenta, la empresa decidió implementar la segmentación interna.