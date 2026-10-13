对于 Daiwa Capital Markets Europe 来说，安全性是头等大事。为了留住和吸引客户，该银行必须保护与投行主要业务领域（包括股权、固收产品以及全球可转换债券）有关的敏感系统和数据。此外，Daiwa 还必须提供证据，证明其业务已经遵循最新立法得到充分的保护，否则就有被英国或欧洲监管机构处以巨额罚款的风险。

为了保护银行系统，领先一步防范网络犯罪分子，Daiwa 会定期审查其技术基础架构的安全性。Daiwa 首席信息安全官 Dave Wigley 表示：“在此类审查过程中，我们会仔细审查所有网域，确保安全态势能够在当今高度严格的监管环境下足以支持企业目标和报告要求。”

尽管有许多因素会影响该银行的安全战略，但 Wigley 特别关注勒索软件攻击，根据英国情报机构 GCHQ 的数据，此类攻击在 2021 年增加了一倍。在这些攻击中，犯罪分子会利用恶意软件入侵某个网络，随后加密该网络中的文件和数据库，并索要高额赎金作为解锁的条件。

Wigley 表示：“我们当时特别担心遭到入侵的工作站会造成攻击者在全企业范围内横向移动，并提升权限，直至获得破坏或加密我们系统所需的足够访问权限。