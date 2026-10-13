为了保护包括交易和支付在内的关键系统，主流投行 Daiwa Capital Markets Europe 在其 IT 基础架构中部署了 Akamai Guardicore Segmentation。这让该银行能够隔离安全漏洞，防止恶意软件在整个企业范围内横向传播。此外，这样做还有利于简化安全审计工作，从而使该银行能够遵守最新金融业法规。
保障企业安全，防范网络犯罪分子
拦截网络犯罪分子，遵守法规要求
对于 Daiwa Capital Markets Europe 来说，安全性是头等大事。为了留住和吸引客户，该银行必须保护与投行主要业务领域（包括股权、固收产品以及全球可转换债券）有关的敏感系统和数据。此外，Daiwa 还必须提供证据，证明其业务已经遵循最新立法得到充分的保护，否则就有被英国或欧洲监管机构处以巨额罚款的风险。
为了保护银行系统，领先一步防范网络犯罪分子，Daiwa 会定期审查其技术基础架构的安全性。Daiwa 首席信息安全官 Dave Wigley 表示：“在此类审查过程中，我们会仔细审查所有网域，确保安全态势能够在当今高度严格的监管环境下足以支持企业目标和报告要求。”
尽管有许多因素会影响该银行的安全战略，但 Wigley 特别关注勒索软件攻击，根据英国情报机构 GCHQ 的数据，此类攻击在 2021 年增加了一倍。在这些攻击中，犯罪分子会利用恶意软件入侵某个网络，随后加密该网络中的文件和数据库，并索要高额赎金作为解锁的条件。
Wigley 表示：“我们当时特别担心遭到入侵的工作站会造成攻击者在全企业范围内横向移动，并提升权限，直至获得破坏或加密我们系统所需的足够访问权限。
就我在 IT 安全领域的从业经验而言，Akamai Guardicore Segmentation 是我接触过的一款非常出色的系统。它非常有效，部署起来很快，而且非常清晰直观。——Daiwa Capital Markets Europe 首席信息安全官 Dave Wigley
抵御勒索软件
为消除这些威胁，Wigley 考察了多种方法，包括在数据中心环境内创建安全区的技术。这些安全区可应用安全围栏，将不同应用程序的工作负载隔离开来，这样在某个应用程序受到攻击时，就能将它单独隔离，防止恶意软件通过网络传播。
在比较解决方案时，Daiwa 团队研究了具备相应技术实力，可为 Daiwa 相对复杂的 IT 基础架构提供支持的供应商。该银行运行着多种操作系统，包括 Microsoft Windows、Unix 和 Solaris。他们选择的解决方案还必须支持该银行的长期 IT 路线图，包括迁移到云平台。
Wigley 说：“我们当时有不少选择，而 Akamai Guardicore Segmentation 凭借出色的可扩展性以及对多种操作系统的支持脱颖而出。他们的概念证明给我们留下了深刻印象，我们发现，该解决方案的易用性要优于其他解决方案。”
与构建多个防火墙，并且针对不同应用程序制定不同规则相比，Akamai Guardicore Segmentation 的复杂性要低得多。Wigley 说：“借助 Akamai Guardicore Segmentation，我们大大缩小了攻击面，而且没有产生与升级传统防火墙相关的成本和延误。”
立即发现可疑行为
通过部署 Akamai Guardicore Segmentation，Daiwa 得以为一些关键系统（包括业务关键型交易和支付平台）实施安全围栏。Wigley 及其团队现在可以制定策略，从而防范入侵，或者对已经发生的入侵加以遏制。这包括：能够在检测到违反策略的情况时生成实时告警，以及阻止攻击者利用其入侵的资产作为跳板，进一步攻击网络内的其他部分。
Wigley 表示：“关键在于了解风险状况，随后加以管理。即时监测环境情况的能力对于发现风险助益颇多。通过监控测试红队的活动，我们就能迅速制定策略，从而阻止常见攻击媒介。”
强制执行合规性
Akamai 帮助 Daiwa 加强了合规状况。该技术可将包含受监管数据的基础架构分段隔离，严格执行合规用途，并显著简化审计工作。
就 Daiwa 的控制保障政策而言，Akamai Guardicore Segmentation 有助于提供证据，表明在有人更改系统时，该银行的安全措施成功发挥了作用。Wigley 说：“我们有一个数据源，它提供了生产环境的整体状况，这让我们可以看到具体在哪里实施了控制。”例如，如果 Akamai Guardicore Segmentation 检测到一台新工作站，Wigley 就可以验证此设备上是否安装了银行的端点检测响应系统。
借助 Akamai Guardicore Segmentation，我们大大缩小了攻击面，而且没有产生与升级传统防火墙相关的成本和延误。——Daiwa Capital Markets Europe 首席信息安全官 Dave Wigley
面向未来的投资
Wigley 及其团队对于 Akamai 团队的支持一直好感颇深。从在竞标过程中提供全面的概念证明，再到后来部署软件，这支团队在整个过程中都保持积极参与。“对于我们的日常咨询，Akamai 团队总是迅速做出响应。帮我们实施系统安全围栏的团队十分了解产品，并且支持我们迅速将该解决方案投入正常运行。”
放眼未来，Wigley 对 Daiwa 系统的保护充满信心，尤其是在该银行准备迁移到云平台的时候更是如此。“就我在 IT 安全领域的从业经验而言，Akamai Guardicore Segmentation 是我接触过的一款非常出色的系统。它非常有效，部署起来很快，而且非常清晰直观。从防范最新网络犯罪攻击，到满足新法规要求，Guardicore 在我们的防御机制中发挥着至关重要的作用。”
Daiwa Capital Markets Europe 简介
Daiwa Capital Markets Europe Limited 是 Daiwa Securities Group Inc. 全资投行子公司，Daiwa Securities Group Inc. 是日本最大的经纪与金融服务集团之一。其主要业务领域包括投行、股权、固收产品和全球可转换债券。如需了解详情，请访问 uk.daiwacm.com
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