Para proteger sistemas essenciais, incluindo negociações e pagamentos, o banco líder de investimentos Daiwa Capital Markets Europe implantou a Akamai Guardicore Segmentation em toda a infraestrutura de TI. Isso o permite isolar violações à segurança e impedir a disseminação lateral de software mal-intencionado em toda a organização. Também simplifica as auditorias de segurança para que o banco possa estar em conformidade com os regulamentos financeiros mais recentes.
Proteger a empresa contra cibercriminosos
Bloquear cibercriminosos, cumprindo as regulamentações
A segurança é uma prioridade para a Daiwa Capital Markets Europe. Para reter e atrair clientes, é preciso proteger sistemas e dados confidenciais relacionados às principais áreas de negócios de banco de investimento, incluindo ações, renda fixa e títulos conversíveis globais. Além disso, o Daiwa deve provar que a empresa está adequadamente protegida de acordo com a legislação mais recente, ou corre o risco de receber uma multa substancial dos reguladores do Reino Unido ou da Europa.
Para proteger os sistemas do banco e ficar um passo à frente dos cibercriminosos, o Daiwa analisa regularmente a segurança de sua infraestrutura tecnológica. Dave Wigley, Diretor de segurança da informação, diz: "Durante esses exercícios, examinamos atentamente todos os nossos domínios para garantir que a postura de segurança atenda aos objetivos da empresa e aos requisitos de relatórios no ambiente altamente regulamentado de hoje."
Há muitos fatores que moldam a estratégia de segurança do banco, mas Wigley se concentrou nos ataques de ransomware, que dobraram em 2021 de acordo com a agência de inteligência do Reino Unido, a GCHQ. Durante esses ataques, os criminosos usam software mal-intencionado para acessar uma rede, criptografar arquivos e bancos de dados e desbloqueá-los em troca de um pagamento substancial.
"Estávamos preocupados com o fato de que uma estação de trabalho comprometida permitiria que um invasor se movesse lateralmente por toda a organização e elevasse seus privilégios até que tivesse direitos de acesso suficientes para interromper ou criptografar nossos sistemas", diz Wigley.
Em todo o tempo em que trabalhei em segurança de TI, a Akamai Guardicore Segmentation é um dos melhores sistemas que já usei. É altamente eficaz, rápido de implantar e muito intuitivo.Dave Wigley, Diretor de segurança da informação, Daiwa Capital Markets Europe
Assumir uma posição contra ransomware
Para repelir as ameaças, Wigley analisou várias abordagens, incluindo a tecnologia que cria zonas seguras em ambientes de data center. Essas zonas cercam as cargas de trabalho de aplicações umas das outras para que, se uma for atacado, ela possa ser isolada, impedindo que softwares mal-intencionados se espalhem pela rede.
Ao comparar soluções, a equipe do banco pesquisou provedores cuja tecnologia suportava a infraestrutura de TI relativamente complexa do Daiwa. O banco executa uma combinação de sistemas operacionais, incluindo Microsoft Windows, Unix e Solaris. Qualquer solução também deve oferecer suporte ao roteiro de TI de longo prazo do banco, que inclui a migração para a nuvem.
"Tínhamos várias opções, mas a Akamai Guardicore Segmentation se destacou pela escalabilidade e cobertura de diferentes sistemas operacionais", diz Wigley. "Ficamos impressionados com a prova de conceito deles e achamos muito mais fácil de utilizar do que as alternativas."
A Akamai Guardicore Segmentation foi muito menos complexa do que criar vários firewalls com regras diferentes para aplicações separadas. "Com a Akamai Guardicore Segmentation, reduzimos significativamente nossa superfície de ataque sem nenhum dos custos e atrasos associados à atualização de firewalls legados", diz Wigley.
Visibilidade imediata de comportamento suspeito
A implantação da Akamai Guardicore Segmentation permite que o Daiwa delimite vários sistemas importantes, incluindo plataformas de pagamento e negociação essenciais para os negócios. Wigley e sua equipe agora podem configurar políticas que impeçam ou contenham uma violação inicial. Isso inclui a capacidade de gerar alertas em tempo real quando violações de políticas são detectadas e bloquear tentativas de usar ativos comprometidos como pontos de lançamento de ataques em outras partes da rede.
"Entender sua exposição e, então, ser capaz de gerenciá-la é fundamental", diz Wigley. "A visibilidade do que está acontecendo em seu ambiente é um grande identificador de risco. Ao monitorar a atividade da equipe vermelha, conseguimos criar rapidamente políticas para bloquear vetores comuns de ataque."
Impor a conformidade
A Akamai ajuda o Daiwa a fortalecer a postura de conformidade regulatória. Segmentos da infraestrutura que contêm dados regulamentados podem ser isolados; o uso compatível pode ser rigidamente aplicado e as auditorias são muito simplificadas.
Quanto às políticas de garantia de controle do Daiwa, a Akamai Guardicore Segmentation ajuda a fornecer evidências de que a segurança do banco está operando com sucesso à medida que são feitas alterações no sistema. "Temos uma fonte de dados que oferece uma visão completa do ambiente de produção para que possamos ver onde esses controles estão", diz Wigley. Por exemplo, se a Akamai Guardicore Segmentation visualizar uma nova estação de trabalho, Wigley poderá verificar se o sistema de resposta de detecção de endpoint do banco está instalado no dispositivo.
Com a Akamai Guardicore Segmentation, reduzimos significativamente nossa superfície de ataque sem nenhum dos custos e atrasos associados à atualização de firewalls legados.Dave Wigley, Diretor de segurança da informação, Daiwa Capital Markets Europe
Um investimento para o futuro
Wigley e sua equipe ficaram continuamente impressionados com o suporte da equipe da Akamai. Desde fornecer uma prova de conceito abrangente durante o processo de licitação até implantar o software, a equipe estava lá em cada etapa do caminho. "A equipe da Akamai é extremamente responsiva quando temos consultas do dia a dia. A equipe que nos ajudou a proteger nossos sistemas era extremamente bem informada sobre o produto e nos colocou em funcionamento rapidamente."
Olhando para o futuro, Wigley tem total confiança na proteção dos sistemas do Daiwa, especialmente porque a empresa se prepara para migrar para a nuvem. "Em todo o tempo em que trabalhei em segurança de TI, a Akamai Guardicore Segmentation é uma das melhores soluções que já usei. É altamente eficaz, rápido de implantar e muito intuitivo. Dos mais recentes ataques de cibercriminosos a novas regulamentações, o Guardicore é uma parte fundamental da nossa defesa."
Sobre a Daiwa Capital Markets Europe
A Daiwa Capital Markets Europe Limited é a subsidiária integral de investimentos bancários do Daiwa Securities Group Inc., um dos maiores grupos de corretagem e serviços financeiros do Japão. Suas principais áreas de negócios incluem banco de investimentos, capital próprio, renda fixa e títulos conversíveis globais. uk.daiwacm.com
Sobre a Akamai
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