A segurança é uma prioridade para a Daiwa Capital Markets Europe. Para reter e atrair clientes, é preciso proteger sistemas e dados confidenciais relacionados às principais áreas de negócios de banco de investimento, incluindo ações, renda fixa e títulos conversíveis globais. Além disso, o Daiwa deve provar que a empresa está adequadamente protegida de acordo com a legislação mais recente, ou corre o risco de receber uma multa substancial dos reguladores do Reino Unido ou da Europa.

Para proteger os sistemas do banco e ficar um passo à frente dos cibercriminosos, o Daiwa analisa regularmente a segurança de sua infraestrutura tecnológica. Dave Wigley, Diretor de segurança da informação, diz: "Durante esses exercícios, examinamos atentamente todos os nossos domínios para garantir que a postura de segurança atenda aos objetivos da empresa e aos requisitos de relatórios no ambiente altamente regulamentado de hoje."

Há muitos fatores que moldam a estratégia de segurança do banco, mas Wigley se concentrou nos ataques de ransomware, que dobraram em 2021 de acordo com a agência de inteligência do Reino Unido, a GCHQ. Durante esses ataques, os criminosos usam software mal-intencionado para acessar uma rede, criptografar arquivos e bancos de dados e desbloqueá-los em troca de um pagamento substancial.

"Estávamos preocupados com o fato de que uma estação de trabalho comprometida permitiria que um invasor se movesse lateralmente por toda a organização e elevasse seus privilégios até que tivesse direitos de acesso suficientes para interromper ou criptografar nossos sistemas", diz Wigley.