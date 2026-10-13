Um kritische Systeme wie Handel- und Zahlungssysteme zu schützen, hat die führende Investmentbank Daiwa Capital Markets Europe Akamai Guardicore Segmentation in ihrer gesamten IT-Infrastruktur implementiert. Auf diese Weise kann die Bank Sicherheitsverstöße isolieren und die laterale Ausbreitung schädlicher Software im Unternehmen verhindern. Außerdem werden Sicherheitsprüfungen vereinfacht, damit die Bank stets die aktuellen Finanzvorschriften einhalten kann.
Schützt Unternehmen vor Cyberkriminellen
Cyberkriminelle blockieren, Vorschriften einhalten
Sicherheit ist für Daiwa Capital Markets Europe eine Priorität. Um Kunden zu binden und zu gewinnen, muss die Bank sensible Systeme und Daten schützen, die sich auf ihre wichtigsten Geschäftsfelder des Investmentbankings beziehen, darunter Kapital, festverzinsliche Wertpapiere und globale Wandelanleihen. Darüber hinaus muss Daiwa nachweisen, dass das Unternehmen in Übereinstimmung mit der neuesten Gesetzgebung angemessen gesichert ist; andernfalls riskiert die Bank erhebliche Geldstrafen von den britischen oder europäischen Regulierungsbehörden.
Um die Systeme der Bank zu schützen und Cyberkriminellen einen Schritt voraus zu sein, überprüft Daiwa regelmäßig die Sicherheit ihrer Technologieinfrastruktur. Dave Wigley, Chief Information Security Officer bei Daiwa, sagt: „Während dieser Übungen betrachten wir alle unsere Domänen genau, um sicherzustellen, dass das Sicherheitsniveau die Unternehmensziele und die Berichtsanforderungen des heutigen stark regulierten Umfelds unterstützt.“
Es gibt viele Faktoren, die die Sicherheitsstrategie der Bank prägen, aber Wigley hat sich auf Ransomware-Angriffe konzentriert, die sich laut dem britischen Geheimdienst GCHQ im Jahr 2021 verdoppelt haben. Bei diesen Angriffen greifen Kriminelle mit schädlicher Software auf ein Netzwerk zu, verschlüsseln Dateien und Datenbanken und entsperren sie nur gegen eine beträchtliche Zahlung.
„Wir waren besorgt, dass eine einzige kompromittierte Workstation es einem Angreifer ermöglichen würde, sich lateral durch das gesamte Unternehmen zu bewegen und mehr Berechtigungen zu erlangen, bis er über ausreichende Zugriffsrechte verfügt, um unsere Systeme zu stören oder zu verschlüsseln“, so Wigley.
Während meiner gesamten Tätigkeit im Bereich IT-Sicherheit ist Akamai Guardicore Segmentation eines der besten Systeme, das ich je verwendet habe. Es ist sehr effektiv, schnell zu implementieren und enorm intuitiv.Dave Wigley, Chief Information Security Officer, Daiwa Capital Markets Europe
Kampfansage gegen Ransomware
Um Bedrohungen abzuwehren, hat Wigley verschiedene Ansätze untersucht, darunter Technologien, die sichere Zonen in Rechenzentrumsumgebungen schaffen. Diese Zonen trennen Anwendungs-Workloads voneinander, sodass sie bei einem Angriff isoliert werden können, wodurch die Ausbreitung schädlicher Software im Netzwerk verhindert wird.
Beim Vergleich von Lösungen suchte das Daiwa-Team nach Anbietern, deren Technologie die relativ komplexe IT-Infrastruktur der Bank unterstützt. Die Bank nutzt verschiedene Betriebssysteme, darunter Microsoft Windows, Unix und Solaris. Die Lösung muss außerdem auch die langfristige IT-Roadmap der Bank unterstützen, die eine Migration in die Cloud umfasst.
„Wir hatten eine Reihe von Optionen, aber Akamai Guardicore Segmentation zeichnete sich besonders durch seine Skalierbarkeit und Abdeckung verschiedener Betriebssysteme aus“, berichtet Wigley. „Wir waren von ihrem Machbarkeitsnachweis beeindruckt und fanden die Lösung viel nutzerfreundlicher als die Alternativen.“
Akamai Guardicore Segmentation war viel weniger komplex als der Aufbau mehrerer Firewalls mit unterschiedlichen Regeln für separate Anwendungen. „Mit Akamai Guardicore Segmentation haben wir unsere Angriffsfläche deutlich reduziert, ohne dabei Kosten oder Verzögerungen durch die Aktualisierung älterer Firewalls zu verursachen“, so Wigley.
Verdächtige Verhaltensweisen werden sofort sichtbar
Mit Akamai Guardicore Segmentation kann Daiwa eine Reihe wichtiger Systeme wie geschäftskritische Handels- und Zahlungsplattformen abschirmen. Wigley und sein Team können jetzt Richtlinien erstellen, die einen ersten Angriff verhindern oder eindämmen. Dazu gehört auch die Möglichkeit, Echtzeitwarnungen zu generieren, wenn Richtlinienverstöße erkannt werden, und Versuche zu blockieren, kompromittierte Ressourcen als Ausgangspunkt für Angriffe auf andere Teile des Netzwerks zu nutzen.
„Das Wichtigste ist, die eigene Angriffsfläche zu erfassen und dann in der Lage zu sein, sie zu kontrollieren“, sagt Wigley. „Ein Einblick in das, was in der Umgebung vor sich geht, ist ein wesentlicher Risikoindikator. Durch die Überwachung der Aktivitäten von Red Teams konnten wir schnell Richtlinien entwickeln, um häufige Angriffsvektoren zu blockieren.“
Compliance durchsetzen
Akamai unterstützt Daiwa dabei, Vorschriften einzuhalten Segmente der Infrastruktur, die regulierte Daten enthalten, können isoliert werden, die konforme Nutzung kann strikt durchgesetzt werden und Audits werden erheblich vereinfacht.
Was die Richtlinien von Daiwa zur Kontrollsicherung angeht, so hilft Akamai Guardicore Segmentation bei der Bereitstellung von Nachweisen, dass die Sicherheit der Bank gewährleistet ist, wenn Änderungen am System vorgenommen werden. „Wir verfügen über eine Datenquelle, die ein vollständiges Bild unserer Produktionsumgebung bietet, sodass wir sehen können, wo sich diese Kontrollen befinden“, so Wigley. Wenn Akamai Guardicore Segmentation beispielsweise eine neue Workstation erkennt, kann Wigley überprüfen, ob das Reaktionssystem der Bank zur Endpoint-Erkennung auf dem Gerät installiert ist.
Mit Akamai Guardicore Segmentation haben wir unsere Angriffsfläche deutlich reduziert, ohne dabei Kosten oder Verzögerungen durch die Aktualisierung älterer Firewalls zu verursachen.Dave Wigley, Chief Information Security Officer, Daiwa Capital Markets Europe
Eine Investition in die Zukunft
Wigley und sein Team waren von der Unterstützung durch das Team von Akamai immer wieder beeindruckt. Von der Bereitstellung eines umfassenden Machbarkeitsnachweises während des Ausschreibungsprozesses bis hin zur Implementierung der Software war das Team bei jedem Schritt dabei. „Das Team von Akamai reagiert enorm schnell, wenn wir alltägliche Anfragen haben. Das Team, das uns bei der Eingrenzung unserer Systeme geholfen hat, kannte sich sehr gut mit dem Produkt aus und brachte alles schnell zum Laufen.“
Mit Blick auf die Zukunft vertraut Wigley voll und ganz darauf, dass Daiwas Systeme geschützt sind, insbesondere da sich das Unternehmen auf die Migration in die Cloud vorbereitet. „Während meiner gesamten Tätigkeit im Bereich IT-Sicherheit ist Akamai Guardicore Segmentation eines der besten Systeme, das ich je verwendet habe. Es ist sehr effektiv, schnell zu implementieren und enorm intuitiv. Von den jüngsten Angriffen durch Cyberkriminelle bis hin zu neuen Vorschriften ist Guardicore ein wichtiger Bestandteil unserer Verteidigung.“
Über Daiwa Capital Markets Europe
Daiwa Capital Markets Europe Limited ist die hundertprozentige Investmentbanking-Tochtergesellschaft der Daiwa Securities Group Inc., einem der größten Makler- und Finanzdienstleistungsunternehmen in Japan. Zu den Hauptgeschäftsbereichen gehören Investmentbanking, Kapital, festverzinsliche Wertpapiere und globale Wandelanleihen. uk.daiwacm.com
Über Akamai
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