Sicherheit ist für Daiwa Capital Markets Europe eine Priorität. Um Kunden zu binden und zu gewinnen, muss die Bank sensible Systeme und Daten schützen, die sich auf ihre wichtigsten Geschäftsfelder des Investmentbankings beziehen, darunter Kapital, festverzinsliche Wertpapiere und globale Wandelanleihen. Darüber hinaus muss Daiwa nachweisen, dass das Unternehmen in Übereinstimmung mit der neuesten Gesetzgebung angemessen gesichert ist; andernfalls riskiert die Bank erhebliche Geldstrafen von den britischen oder europäischen Regulierungsbehörden.

Um die Systeme der Bank zu schützen und Cyberkriminellen einen Schritt voraus zu sein, überprüft Daiwa regelmäßig die Sicherheit ihrer Technologieinfrastruktur. Dave Wigley, Chief Information Security Officer bei Daiwa, sagt: „Während dieser Übungen betrachten wir alle unsere Domänen genau, um sicherzustellen, dass das Sicherheitsniveau die Unternehmensziele und die Berichtsanforderungen des heutigen stark regulierten Umfelds unterstützt.“

Es gibt viele Faktoren, die die Sicherheitsstrategie der Bank prägen, aber Wigley hat sich auf Ransomware-Angriffe konzentriert, die sich laut dem britischen Geheimdienst GCHQ im Jahr 2021 verdoppelt haben. Bei diesen Angriffen greifen Kriminelle mit schädlicher Software auf ein Netzwerk zu, verschlüsseln Dateien und Datenbanken und entsperren sie nur gegen eine beträchtliche Zahlung.

„Wir waren besorgt, dass eine einzige kompromittierte Workstation es einem Angreifer ermöglichen würde, sich lateral durch das gesamte Unternehmen zu bewegen und mehr Berechtigungen zu erlangen, bis er über ausreichende Zugriffsrechte verfügt, um unsere Systeme zu stören oder zu verschlüsseln“, so Wigley.