Per proteggere i sistemi critici, inclusi quelli di trading e pagamento, la banca d'investimento Daiwa Capital Markets Europe leader del settore ha implementato Akamai Guardicore Segmentation nella sua infrastruttura IT. In tal modo, la banca è in grado di isolare le violazioni della sicurezza e prevenire la diffusione laterale di software dannoso in tutta l'organizzazione. Lo strumento semplifica anche le verifiche di sicurezza per consentire alla banca di rispettare le normative finanziarie più recenti.
Protezione dell'azienda dai criminali informatici
Blocco dei criminali informatici, rispetto delle normative
La sicurezza è la priorità per Daiwa Capital Markets Europe. Per attirare e fidelizzare i clienti, deve proteggere i sistemi e i dati sensibili correlati alle sue principali aree di business dell'investment banking tra cui azioni, titoli a reddito fisso e obbligazioni convertibili globali. Inoltre, Daiwa deve fornire la prova che le proprie attività sono adeguatamente protette in base alla legislazione più recente, altrimenti rischia pesanti sanzioni da parte delle autorità di regolamentazione del Regno Unito ed europee.
Per proteggere i sistemi della banca e restare sempre un passo avanti rispetto ai cybercriminali, Daiwa riesamina regolarmente la sicurezza della sua infrastruttura tecnologica. Il Chief Information Security Officer di Daiwa, Dave Wigley afferma: "Durante queste attività, analizziamo attentamente tutti i nostri domini per essere sicuri che la strategia di sicurezza supporti gli obiettivi di business e i requisiti di reportistica nell'ambiente di oggi, altamente regolamentato".
Sono molti i fattori che modellano la strategia di sicurezza della banca, tuttavia Wigley si è concentrato sugli attacchi ransomware, che nel 2021 sono raddoppiati, secondo l'agenzia di intelligence del Regno Unito GCHQ. Durante questi attacchi, i criminali utilizzano software dannoso per accedere a una rete, crittografare i file e i database, e sbloccarli in cambio di un pagamento sostanziale.
"Siamo preoccupati del fatto che una workstation compromessa possa consentire a un malintenzionato di spostarsi lateralmente in tutta l'organizzazione ed elevare i propri privilegi fino ad avere diritti di accesso sufficienti per interrompere o crittografare i nostri sistemi", dichiara Wigley.
Da quando lavoro nel settore della sicurezza IT, Akamai Guardicore Segmentation è uno dei migliori sistemi che io abbia mai usato. È davvero efficace, veloce da implementare e molto intuitivo.Dave Wigley, Chief Information Security Officer, Daiwa Capital Markets Europe
Lotta contro i ransomware
Per allontanare le minacce, Wigley ha studiato vari approcci, inclusa la tecnologia che crea zone protette in tutti gli ambienti del data center. Queste zone isolano i carichi di lavoro uno dall'altro, così se uno di essi subisce un attacco, può essere isolato, impedendo al software dannoso di diffondersi in tutta la rete.
Durante il confronto tra le soluzioni, il team di Daiwa ha cercato provider la cui tecnologia supportasse l'infrastruttura IT relativamente complessa di Daiwa. La banca esegue un mix di sistemi operativi, tra cui Microsoft Windows, Unix e Solaris. La soluzione deve anche supportare la roadmap IT a lungo termine della banca, che include la migrazione sul cloud.
"Avevamo tante opzioni, ma Akamai Guardicore Segmentation si è distinta per la sua scalabilità e la copertura di diversi sistemi operativi", afferma Wigley. "Siamo rimasti favorevolmente colpiti dalla sua PoC (Proof-of-Concept) e abbiamo trovato la soluzione più facile da usare rispetto alle alternative".
La soluzione Akamai Guardicore Segmentation si è rivelata molto meno complessa rispetto alla creazione di più firewall con diverse regole per applicazioni separate. "Con Akamai Guardicore Segmentation, abbiamo ridotto in maniera significativa la nostra superficie di attacco, senza i costi e i ritardi associati all'aggiornamento dei firewall preesistenti", dichiara Wigley.
Visibilità immediata dei comportamenti sospetti
L'implementazione di Akamai Guardicore Segmentation consente a Daiwa di isolare diversi sistemi chiave, incluse le piattaforme per il trading e i pagamenti business-critical. Adesso, Wigley e il suo team possono configurare policy che prevengono o contengono una violazione iniziale. Ciò include anche la capacità di generare avvisi in tempo reale quando vengono rilevate le violazioni e di bloccare i tentativi di usare le risorse compromesse come punti di lancio per attacchi in altre parti della rete.
"La chiave è comprendere la propria esposizione ed essere in grado di gestirla", dichiara Wigley. "La visibilità di ciò che succede nel proprio ambiente è un enorme identificatore dei rischi. Monitorando l'attività del red team, siamo stati in grado di creare rapidamente delle policy che bloccassero i comuni vettori di attacco".
Garanzia di conformità
Akamai aiuta Daiwa a rafforzare la sua strategia di conformità alle normative. I segmenti dell'infrastruttura contenenti dati regolamentati possono essere isolati, l'uso conforme può essere applicato correttamente e le revisioni vengono enormemente semplificate.
In merito alle policy di garanzia dei controlli di Daiwa, Akamai Guardicore Segmentation aiuta a fornire la prova che la sicurezza della banca funzioni correttamente anche quando vengono apportate modifiche al sistema. "Abbiamo una fonte di dati che offre un quadro completo del nostro ambiente di produzione, così possiamo vedere dove sono ubicati questi controlli", afferma Wigley. Ad esempio, se Akamai Guardicore Segmentation vede una nuova workstation, Wigley può verificare che sul dispositivo sia installato il sistema di rilevamento e risposta degli endpoint della banca.
Con Akamai Guardicore Segmentation, abbiamo ridotto in maniera significativa la nostra superficie di attacco, senza i costi e i ritardi associati all'aggiornamento dei firewall preesistenti.Dave Wigley, Chief Information Security Officer, Daiwa Capital Markets Europe
Un investimento per il futuro
Wigley e il suo team sono rimasti continuamente impressionati dal supporto offerto dal team di Akamai. Dalla fornitura di un modello di verifica completo durante le procedure di gara all'implementazione del software, il team ci ha sostenuto in ogni fase del percorso. "Il team di Akamai è estremamente reattivo quando abbiamo delle domande che richiedono una risposta rapida. Il team che ci ha aiutato a isolare i nostri sistemi aveva una conoscenza molto approfondita del prodotto e ci ha permesso di essere operativi subito".
Guardando al futuro, Wigley ha piena fiducia nella protezione dei sistemi di Daiwa, soprattutto in questo momento che l'azienda sta preparando la migrazione sul cloud. "Da quando lavoro nel settore della sicurezza IT, Akamai Guardicore Segmentation è uno dei migliori sistemi che io abbia mai usato. È davvero efficace, veloce da implementare e molto intuitivo. Dagli attacchi più recenti dei cybercriminali alle nuove normative, Guardicore fa parte del nostro sistema di difesa."
Informazioni su Daiwa Capital Markets Europe
Daiwa Capital Markets Europe Limited è una sussidiaria di investment banking interamente controllata da Daiwa Securities Group Inc., uno dei più grandi gruppi di servizi di intermediazione e finanziari del Giappone. Le sue aree di business principali includono investment banking, azioni, titoli a reddito fisso e obbligazioni convertibili globali. uk.daiwacm.com
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, fornendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.