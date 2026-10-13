Per allontanare le minacce, Wigley ha studiato vari approcci, inclusa la tecnologia che crea zone protette in tutti gli ambienti del data center. Queste zone isolano i carichi di lavoro uno dall'altro, così se uno di essi subisce un attacco, può essere isolato, impedendo al software dannoso di diffondersi in tutta la rete.

Durante il confronto tra le soluzioni, il team di Daiwa ha cercato provider la cui tecnologia supportasse l'infrastruttura IT relativamente complessa di Daiwa. La banca esegue un mix di sistemi operativi, tra cui Microsoft Windows, Unix e Solaris. La soluzione deve anche supportare la roadmap IT a lungo termine della banca, che include la migrazione sul cloud.

"Avevamo tante opzioni, ma Akamai Guardicore Segmentation si è distinta per la sua scalabilità e la copertura di diversi sistemi operativi", afferma Wigley. "Siamo rimasti favorevolmente colpiti dalla sua PoC (Proof-of-Concept) e abbiamo trovato la soluzione più facile da usare rispetto alle alternative".

La soluzione Akamai Guardicore Segmentation si è rivelata molto meno complessa rispetto alla creazione di più firewall con diverse regole per applicazioni separate. "Con Akamai Guardicore Segmentation, abbiamo ridotto in maniera significativa la nostra superficie di attacco, senza i costi e i ritardi associati all'aggiornamento dei firewall preesistenti", dichiara Wigley.